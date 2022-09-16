Космическое спасение вратаря и грустный «Салават». Итоги игрового дня КХЛ

А очередное поражение «Авангарда» уже даже никого не удивляет.

15 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три игры. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

«Металлург» начал сезон слишком уж весело, много забивая и немало пропуская — и это с вратарской бригадой, которая единодушно считалась до старта сезона лучшей в лиге. Впрочем, штаб «Магнитки» тоже искал методы, чтобы встряхнуть команду, меняя сочетания. Сегодня свой первый матч в сезоне провёл Егор Коробкин — и он сразу же сделал роскошный голевой пас на Филиппа Майе.

Во втором периоде канадец сделал дубль, и «Амур» пошёл мощно наседать на ворота Эдди Паскуале, генерируя много бросков. Белорусский форвард Евгений Оксентюк должен был забивать, но канадский голкипер сделал сейв дня, недели и, возможно, всего сезона. За весь матч Паскуале отразил 36 бросков и принёс «Магнитке» сухую победу.

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«Салават» на старте сезона испытывает большие проблемы, но очень-очень большими они ещё не стали. Казалось бы, против обученного и дисциплинированного, но не очень впечатляющего составом «Адмирала» очки брать надо, но вместо этого нарисовался ноль заброшенных шайб.



Виктор Козлов подвигал тройки, но креатив в основном генерировали всё те же — звено Кадейкина и Хмелевски. «Адмирал» же, как всегда, много ложился под шайбу (20 блокшотов), отлично играл в меньшинстве и умело использовал редкие моменты большинства. В численном преимуществе отличился Либор Шулак, царящий на старте этого сезона — а шайбе Александра Горшкова, формально заброшенной в равенстве, предшествовал изнуряющий отрезок игры «четыре на три».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Последние матчи «Авангарда» заставляют редакторов СМИ искать новые синонимы к словам «позор», «пике» и «ужас», потому что проигрышная серия не думает заканчиваться, а повторяться тоже не хочется. Не стал облегчением и выезд в город, который скоро снова станет Астаной. Бывший тренер «ястребов» Андрей Скабелка продлил мучения ещё на матч.

Ему в этом больше помогали игроки «Авангарда». Станислав Галимов плохо сыграл в моменте с первым пропущенным голом и проспал четвёртый, Наиль Якупов побежал меняться перед второй шайбой и фактически оставил партнёров в меньшинстве. К чести «Авангарда», после 1:4 и они дважды забили и могли подобраться к камбэку, но главное слово — «могли», а не «смогли». Завтра омичи попробуют взять реванш.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 16 сентября