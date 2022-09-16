Восток превратился в «мир зверей». Формы команд КХЛ 15 лет назад и сейчас

Перемещаемся с Запада на Восток и наблюдаем, как изменились формы команд конференции по сравнению с первым сезоном КХЛ.

«Ак Барс»

На дистанции в 15 лет казанский клуб – главный оплот стабильности в КХЛ. В конце 00-х годов ЦСКА и СКА болтались в середине турнирной таблицы, позднее «Авангард» переживал период полураспада, обретал и терял славу «Салават Юлаев»… Не избегал трудностей и «Ак Барс», но зачастую казанцам удавалось уберечь себя от оглушительных провалов.

2009 2022

Игровая форма – ещё один признак их постоянства. Кажется, герб Татарстана вместо эмблемы будут вышивать на свитерах хоккеистов ровно до тех пор, пока существует сама республика. И если раньше дизайнеры ещё пытались удивить зрителей крохотным изображением барса на правой ключице, то теперь бросили все попытки соревноваться с символом.

Места на джерси лишилось также название – настолько громоздкое, что отлично читалось с последних рядов «Татнефть-Арены». А вот упоминание титульного спонсора осталось – пусть и в более скромном начертании.

«Металлург»

Другой флагман российского хоккея на равных боролся с «Ак Барсом» не только на льду. В Магнитогорске, как и в Казани, не пожалели разноцветных ниток на рукава и талии. На буквы материала тоже хватило: к наименованию команды «Магнитка» добавила название города – видимо, чтобы её хоккеистов наверняка смогли отличить от новокузнецких одноклубников, тогда ещё выступавших в КХЛ.

2008 2022

Центральная фигура на современном джерси – изображение лисы, очевидно, готовящейся к охоте. Однако провести такую кампанию, которая бы заставила ассоциировать «Магнитку» с этим животным, в уральском клубе не удалось, и даже в журналистских текстах магнитогорских игроков не называют «лисами», как, например, омских – «ястребами». В то же время связь с металлургами и металлургией не имеет на форме никакого отражения – за исключением логотипа главного спонсора, который переместился с сердца на плечо.

«Авангард»

Омичи произвели дизайнерскую революцию четыре года назад, когда к руководству клубом пришли новые люди. Они настолько пересмотрели концепцию, что решили заменить не только эмблему, но и цвет домашней формы – с чёрного на красный.

2008 2022

С тех пор «Авангард» каждое лето корректирует собственный образ. После чемпионского сезона сибиряки «озолотили» номера и фамилии. Повторить успех не удалось, поэтому дизайнерам пришлось вернуться к классическим цветам. Но вместе с этим они основательно «раскрасили» плечи и ювелирно поработали над деталями. Так, на внутренней стороне ворота расположилась известная в Омске фраза «Не пытайтесь покинуть Омск», которая перекликается с возвращением команды в родной город.

При этом есть ощущение, что старый комплект и сегодня смотрелся бы здорово. В логотипе клуба сочетались первая буква его названия и своеобразное изображение ястреба, а лёгкое «оперение» на рукавах имело смысловую нагрузку и не создавало вырвиглазный эффект.

«Нефтехимик»

В Нижнекамске, напротив, словно опередили время. «Нефтехимик» отказывался от объёмных и плохо читаемых надписей до того, как это стало мейнстримом. В последующие годы в клубе шли по пути уменьшения аббревиатуры «НХ», а с 2017 года начали внедрять новый символ – волка. Как и в случае с «Магниткой», дикий зверь не стал олицетворением организации, хотя стиля ей точно добавил.

2008 2022

«Салават Юлаев»

Уфимцы не устояли перед типичным соблазном нулевых – их форма 2008 года, как и у многих конкурентов, подробно подписана. Впрочем, 15 лет не прошли для юлаевцев впустую. «Салават» во многом преобразился: оттенок зелёного стал одновременно парадным и благородным, эмблема – более выверенной и различимой, узоры на рукавах добавили шарма, а стилизованная надпись «Уфа» на плечах – национального колорита.

2008 2022

«Трактор»

В чувстве вкуса челябинцам не откажешь: даже спонсорские логотипы обернул в несвойственные им чёрно-белые цвета. Однако нынешняя форма челябинцев – шаг внутри пространства простоты. В эмблеме нет лишних элементов, но при рассеянном взгляде в ней можно увидеть не самую понятную абстракцию.

2008 2022

Медведь «Трактора» из 2008-го был менее сложным, в большей степени приближённым к реальности и даже каким-то домашним, родным, хотя и вряд ли отвечал актуальным трендам дизайна. Кроме того, прежний символ нёс эмоцию: пока ЦСКА располагал на свитерах клюшку просто потому, что хоккей, уральский медведь эту клюшку агрессивно перекусывал.

«Амур»

Зато сейчас с агрессией всё в порядке у «Амура». Соперникам хабаровчан угрожает огромное изображение тигра, уже разверзнувшего свою пасть, да и сами по себе тигры всё же лучше отражают специфику дальневосточного региона, чем медведи – уральского.

2008 2022

Фон у «Амура» тоже особенный – «Атлант» в своё время стал ярким пятном в КХЛ, но не задал тренд, и все другие клубы (кроме «Северстали») по-прежнему придерживаются канонической чёрно-бело-красно-синей расцветки. «Ак Барс» и «Салават», где цвет – обязательная часть национальной идентичности, не в счёт.

«Сибирь»

Символ новосибирского клуба – мирная приветливая снежинка, и в этом есть какая-то притягательность. В то же время «Сибирь», в отличие от противников, всё ещё не экономит на буквах. Окантовка эмблемы не просто транслирует местоположение клуба и его название, но ещё и уточняет, что клуб этот – хоккейный, а не футбольный, как вы могли подумать. Любопытно, что 15 лет назад новосибирцы – опять же в пику всем остальным – не рекламировали алфавит. Тогда, правда, эмблема не несла вообще никакой идеи, кроме принадлежности к городу.

2008 2022

«Барыс»

Название обязывало казахстанцев разработать более кричащий дизайн, и они с этой задачей справились. Барс на эмблеме занимал немного места, но им действительно можно было напугать – как минимум не самых взрослых болельщиков. Надпись астанинцы тоже использовали, но придумали оригинальный шрифт, органично влившийся в общую структуру.

2009 2022

На сегодняшних джерси «Барыса» зверь появляется в большем масштабе, а вот в натуралистичности он, наоборот, потерял. Свежее решение – колоритное обрамление на рукавах и внизу свитера.