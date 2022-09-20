«Это не хоккей». Жёсткое заявление руководства КХЛ о грязи на старте сезона

Сегодня в Москве в Музее хоккея состоялся совет директоров КХЛ. По его итогу в состав участников управляющего органа вошёл вице-президент лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов, а Яри Курри и Юриса Савицкиса отныне нет в составе управляющего органа, так как их клубов — «Йокерита» и рижского «Динамо» — больше нет в лиге.

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После окончания мероприятия на вопросы журналистов ответил президент КХЛ Алексей Морозов. Кроме того, с интересными заявлениями выступили президент ЦСКА и член совета директоров Игорь Есмантович, а также заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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О проблемах с посещаемостью

«Низкая посещаемость матчей КХЛ? Проблему мы видим. Мы не поддерживаем то, что кто-то приписывает себе зрителей. Хотим видеть прозрачную картинку, у нас есть инспектирование арен, проводим работу с болельщиками. Не можем захватить все игры, но следим за ними. В последние два года мы жили в пандемию, с ограничением по болельщикам. Конечно, это сказалось. С оптимизмом смотрим вперёд.

Проблемы с посещаемостью в Москве есть, это специфический город. Много развлечений, большие расстояния, пробки», — заявил Морозов.

О травме Танкова и корректировке правил

«Корректировки в правилах из-за серии травм? Конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления Кириллу.

Хорошо, что так обошлось, а не получилось ещё хуже. На совете директоров мы не обсуждали изменения в правилах. Главный арбитр доложил о происходящем в лиге, обсудили нововведения и что тестируется в МХЛ.

Что касается Танкова, то эпизод состоялся в ВХЛ и рассматривался спортивно-дисциплинарным комитетом. Сначала была наложена одна дисквалификация, затем, по состоянию игрока, была наложена дополнительная дисквалификация. Мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы, которые могут нанести вред здоровью игроков», — считает президент лиги.

Об отсутствии выплат «Йокериту» и рижскому «Динамо»

«Было принято решение совета директоров, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплаты. У нас есть специальные программы с рекомендацией, на что тратить средства. Так как эти деньги не пойдут на будущие вложения клубов лиги, принято решение не направлять их, а перераспределить их между другими клубами», — заявил Морозов.

Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, КХЛ

О комитете по этике

«Создание комитета по этике? Смотрите, у нас такой комитет есть в Федерации хоккея России, и для рассмотрения какого-либо инцидента проходят заседания, и уже были такие прецеденты. В этом году мне было делегировано право выносить на комитет некоторые моменты. Мы будем пользоваться такой возможностью, если будем считать, что есть недопустимые моменты», — сказал президент лиги.

О деле Федотова

«История с Иваном Федотовым? Мы говорим про хоккеиста, но это глобальный вопрос по всему спорту, по всей его структуре. У нас в стране не только хоккей есть как вид спорта. Глобальные решения относительно того, можно ли в КХЛ заменить службу в армии в рамках каких-то специальных сборов, на совете директоров мы не обсуждаем и не поднимаем», — отметил Морозов.

Высказался про Федотова и президент ЦСКА Игорь Есмантович. Именно у армейцев права на вратаря в КХЛ.

«Пожелаю ли удачи Ивану Федотову, который в эти минуты в суде оспаривает свой призыв в армию? Конечно, желаю удачи. Для меня новость, что он в суде что-то оспаривает. Но всё идёт своим чередом.

Нет никаких переговоров и быть не может: парень служит в Вооружённых силах. Я вообще не понимаю, кто это раздувает и для чего это нужно. В рамках репортёров это ненужный пиар в сегодняшнем времени. Он только усугубляет и увеличивает слухи, которые ходят вокруг Ивана. Всё, по-моему, чётко и ясно. Это чистый пиар определённых людей. Странно, что в этот пиар втягиваются селебрити вашего цвета — такие как Губерниев. «Матч ТВ» тоже высказался по непонятным нам причинам. С нами никто не связывается — ни «Матч ТВ», ни Дима. Сами говорят, что считают нужным. Наверное, в сегодняшнее время так кому-то выгодно. Вопрос — кому. Не знаю», — подчеркнул Есмантович.

Игорь Есмантович Фото: Владимир Беззубов, КХЛ

О драках в матче «Сочи» и «Авангарда» и о грязной игре

«Почему мы должны поддерживать массовые драки в матчах между ХК «Сочи» и «Авангардом»? У нас хоккей, передачи, победы, то, что записывается в протокол. Драки доставляют или штрафы игрокам, или дисквалификации. Мы после второго инцидента в матче этих команд предупредили клубы, что лига это не поддерживает и будет рассматривать каждый эпизод в регулярке. Мы понимаем, что такое хоккей и что такое драки, всякое бывает, но драки на первой секунде – это не хоккей, мы не считаем это хоккеем. Хоккей — это эмоции, радость», – отметил Морозов.

Вообще, дисциплине и грязной игре, которая порой случается в лиге, было посвящено много внимания. Вот, к примеру, что сказал Роман Ротенберг.

«Много серьёзных травм в нашем хоккее на старте сезона? Идёт борьба на каждом участке поля, это правильно, хоккей – мужская игра. Но вот эти пошлости нужно убрать. Все эти подсечки, всю эту грязь надо убирать. Такие моменты – это не хоккей. Это даже не дзюдо. На улице даже так не бьют, это бои без правил, а в хоккее есть правила. Нужно уважать соперника, играть жёстко, но не надо цеплять клюшкой и потом бить ещё. У нас так Моисеев по инерции в борт улетел. Это неправильный момент по хоккейным понятиям. Надо играть правильно, жёстко, по-мужски.

Защитник СКА Педан грязно толкнул в спину Коршкова? Вы знаете, это немного разные ситуации. Думаю, что вы согласитесь, когда игрок летит в борт и ещё по инерции его умышленно толкают в спину. А у Педана и Коршкова была борьба на пятаке, которая происходит в каждом матче в хоккее. А дальше уже судья решает. Вы все видели, что произошло дальше. Удар между ног – это запрещённый приёмчик. Между ног мы не бьём», – сказал Роман Борисович.

Роман Ротенберг Фото: Владимир Беззубов, КХЛ

Вспомнил Ротенберг и про травму Кирилла Танкова, о которой ранее говорил Морозов.

«История тяжёлая, мы надеемся, что он вернётся, он очень яркий хоккеист. Вернётся ли он в этом сезоне? Скорее всего, в следующем сезоне, он очень расстроен. Мы его все поддержали», – добавил функционер и тренер.