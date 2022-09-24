Местные организаторы готовятся и верят, что всё будет хорошо, а в прессе мнения разделились.

«Дорогая НХЛ, оставайся с русскими у себя дома!» В Чехии идут споры о матчах в Праге

Кампания Доминика Гашека против русских игроков НХЛ на матчах в Праге всё больше становится похожей на сотрясание воздуха. В НХЛ уже высказались, что они не предвидят проблем с въездом в Чехию, а в «Сан-Хосе» заявили, что либо поедут все, либо никто вообще не поедет. В связи с этим в Чехии развернулась дискуссия, а стоило ли вообще всё начинать?

«Письмо к НХЛ кажется странным ещё и потому, что россиянам разрешают играть в Чехии»

«Либо с русскими, либо никак. Позиция Чехии наделала много шума. Позиция боссов НХЛ пока неясна. Мы послали запрос в министерство, чтобы узнать, ответило ли руководство НХЛ на их письмо и находятся ли матчи в Праге под угрозой. Но ответа пока не последовало.

Билл Дэйли только сказал, что не беспокоится по этому поводу. Ондржей Пойзл, представитель чешского организатора матчей Live Nation, заявил: «Идёт подготовка к матчам, не думаю, что есть угроза их отмены. У нас всё по плану – мы занимаемся организацией самого мероприятия, а вопросы въезда российских игроков не в нашей компетенции. Но мы верим, что всё будет в порядке».

Правительственное письмо боссам НХЛ кажется ещё более странным в свете того, что министерство не возражает против того, чтобы российские спортсмены выступали в местных чемпионатах. Никита Щербак играет в Экстралиге за «Маунтфилд», вратарь Максим Жуков и нападающий Даниил Петров, который переехал в Чехию с родителями в 13 лет, выступают во второй лиге», — пишет blesk.cz.

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«Дорогая НХЛ, оставайся с русскими у себя дома!»

Издание Denik.cz представило два противоположных мнения.

«Мы хорошо знаем, что КХЛ – это российское оружие пропаганды. Даже Овечкин, который представляет Россию в НХЛ, несомненно, является оружием пропаганды. А вместе с ним и другие российские игроки, которые выступают за океаном и промолчали.

Всё это – сильный аргумент, чтобы согласиться с позицией Доминика Гашека. Он заявил, что не желает рекламы России в Чехии. В этом суть – запрет российским спортсменам выступать в соревнованиях в ЕС будет громким «Нет» российскому режиму.

Это также имело бы большое значение не только для украинцев, но и для простых россиян. Это может спасти их жизни, дать надежду на лучшую жизнь. И, возможно, руководство НХЛ наконец задумается о своём лицемерии, которое порочит имя лучшей хоккейной лиги мира.

Так что если за океаном скажут, что «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» поедут в Прагу либо с русскими, либо никак, ответ должен быть категорическим: «Дорогая НХЛ, оставайся с русскими у себя дома!» — считает журналист Франтишек Билек.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

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«Овечкин, Кучеров и другие русские просто более интересны зрителю, чем чехи и словаки»

«Знаменитая заокеанская лига – это частное объединение владельцев 32 клубов, чья цель – зарабатывать деньги. Звучит банально, но так и есть. Нанимая лучших игроков мира (и среди них немало россиян), боссы НХЛ стараются создать максимально привлекательный продукт, за который зрители будут готовы платить как можно больше.

Можно ли просить этих владельцев дискриминировать своих работников по национальному признаку? Если им поставят такой ультиматум, не удивляйтесь, если из-за Большой лужи вообще никто не приедет. Давайте честно – НХЛ легко обойдётся без матчей в Праге, но их отмена станет большой потерей для чешских болельщиков.

С этим же вопросом связан и Кубок мира – 2024. Это турнир исключительно под эгидой заокеанских компаний, для которых он представляет больший интерес и выгоду, чем Олимпиада или чемпионаты мира. И ушлые господа из НХЛ уже думают над тем, как протащить россиян на свой турнир. Овечкин, Кучеров и другие просто-напросто более интересны зрителю, нежели чехи, словаки или швейцарцы. И даже события на Украине этого не изменят.

В эти дни мы отмечаем 50 лет легендарной Суперсерии между Канадой и СССР. В те времена большевистская империя массово нарушала права человека, подавляла свободу отдельных людей и целых народов и не боялась начинать конфликты. Тем не менее профессионалы из НХЛ сыграли с ними, и это стало одним из самых памятных событий в истории хоккея.

Это ли не способ наводить мосты через пропасть, вырытую полубезумными политиками?» — считает Войтех Жижек.

Доминик Гашек, в свою очередь, тоже высказался: «Конечно, решать будет НХЛ. Я же полностью поддерживаю наш МИД. Для нас важнее всего безопасность наших граждан и защита союзников. Человеческая жизнь важнее даже самой прекрасной игры на свете».