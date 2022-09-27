Роковой удар в живот. Глупое удаление решило исход главного дерби КХЛ

Радулов снова злился, а «Салават Юлаев» ничего не смог противопоставить «Ак Барсу».

В нынешнем регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встречались друг с другом впервые. «Зелёное» дерби всегда вызывает большой ажиотаж среди болельщиков, а команды настраиваются на матч по-особенному. Иначе в таких противостояниях и быть не может.

В плане селекции и подбора игроков Казань нынче выглядит гораздо солиднее. У Олега Знарка в распоряжении есть такие звёзды, как Радулов, Шипачёв, Войнов, а вот у Виктора Козлова коллектив по именам гораздо скромнее. А тут ещё и злополучная травма Хо-Сэнга, после которой уфимцы лишились серьёзной атакующей мощи. Хотя и у «барсов» есть своя потеря: из-за травмы на выезд не полетел Воронков.

Победная серия Уфы перед отчётной схваткой составляла три игры, в то время как у Казани недавно было неожиданное домашнее поражение от «Спартака» (0:2). Зато «Ак Барс» наконец-то забросил в большинстве, что явно сняло с плеч хоккеистов и тренерского штаба определённый груз.

«Долгожданное реализованное большинство получилось благодаря моему броску. Как видел эпизод? Да никак не видел, на самом деле мы старались меньше на эту тему разговаривать. Отрабатывали на тренировках новые варианты, обсуждали именно там, старались выдохнуть, потому что давление на нас идёт огромное. Удача улыбнулась – будем стараться её удержать. Считаю, это была командная шайба, гол произошёл благодаря общей работе», – прокомментировал это событие защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов.

В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели. Казалось, что на скамейках начали засыпать даже главные тренеры обеих команд. Как обычно, у «Салавата» активничал Кадейкин, совершивший несколько вылазок на ворота Мифтахова.

У гостей как заведённый носился Александр Радулов, удостоившийся особого внимания и встречи от болельщиков. Именно в Уфе звёздный нападающий выигрывал свой Кубок Гагарина. Сейчас же Радулов играет за принципиального соперника юлаевцев. Не обошлось без удаления Александра, а также без других интересных моментов.

Так, в одном из эпизодов состоялся диалог главного арбитра Константина Оленина с форвардом казанцев Александром Радуловым. «Ты чего, молодого нашёл так разговаривать? Сейчас две минуты дам!» – отреагировал судья на очередные выходки нападающего.

Во второй двадцатиминутке сильно подвёл хозяев защитник Райан Мёрфи, который не соответствует уровню топ-клуба и слишком много ошибается на старте сезона. На этот раз канадец зачем-то ткнул клюшкой в живот Галиеву. После повтора арбитры выписали Райану «5+20», а «Ак Барс» получил пять минут большинства, чем и воспользовался.

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Сафонов ушёл к лицевому борту и сделал скидку на Петрова, который бросил низом. Шайба от конька Коледова влетела между щитков Ежову.

В третьем отрезке встречи казанцы забили ещё. Петров поборолся у борта, Шипачёв подхватил шайбу и сделал пас вперёд. Кагарлицкий на скорости выкатился на ворота и послал шайбу в дальний угол. Это первый гол Дмитрия в нынешнем сезоне, а «Салавату» становилось всё сложнее надеяться на отыгрыш.

Вскоре две минуты выписали Кузьмину, на концовке штрафа которого «барсы» забили в третий раз. Хафизуллин сделал пас на левый край, Кагарлицкий выдержал паузу и прострелил на пятак, а Петров замкнул шайбу на дальней штанге.

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3:0 в пользу гостей – с таким счётом Казань оказалась сильнее Уфы. Ключевым эпизодом матча стало то самое удаление Мёрфи, после которого игра «Салавата» рассыпалась. Вопрос: зачем приглашать в свои ряды таких слабых легионеров?