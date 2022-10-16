Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 15 октября, видеообзоры, турнирная таблица. Расписание матчей КХЛ на 16 октября

«Авангард» снова настигли проблемы, «Сибирь» показала характер. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 15 октября
Комментарии
«Магнитка» в самый последний момент обогнала «Торпедо», а СКА пришлось помучиться с «Витязем».

15 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись семь игр. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Джиошвили (Лилья, Сушко) – 06:58 (5x4)   2:0 Сушко (Рашевский) – 16:37 (5x5)   2:1 Голубев (Овчинников, Яковлев) – 29:53 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл) – 30:31 (5x5)   3:2 Шаров (Бек, Бутузов) – 31:18 (5x4)   3:3 Назаревич (Пьянов, Шаров) – 37:57 (5x5)   3:4 Основин – 65:00 (ПБ)

«Динамо» и «Сибирь» выдали матч-концерт в российской столице. Москвичи захватили лидерство почти на самом старте. До середины игры безответные голы Максима Джиошвили и Максима Сушко позволяли динамовцам чувствовать себя комфортно. А когда Денис Голубев одну шайбу отквитал, Дмитрий Рашевский оперативно восстановил прежнюю разницу в счёте.

К настоящему камбэку «снежинки» приступили в концовке второго периода: Александр Шаров и Антон Назаревич последовательно огорчили голкипера бело-голубых Константина Волкова и сделали неизбежным овертайм. Дополнительная пятиминутка не выявила победителя, а в серии буллитов хладнокровнее оказались новосибирцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше (Береглазов, Толчинский) – 14:13 (5x4)   1:1 Криштоф (Шулак, Червены) – 17:18 (5x4)   2:1 Буше (Найт) – 24:39 (5x5)   3:1 Жарков (Малыхин) – 32:31 (5x5)   3:2 Елисеев (Валиев) – 41:32 (5x5)   3:3 Елисеев (Уильямс, Криштоф) – 47:12 (5x5)   3:4 Криштоф – 65:00 (ПБ)

«Авангард» по-хозяйски начал домашнюю встречу с «Адмиралом». На протяжении большей части первого периода сибиряки владели инициативой, пытаясь окончательно оседлать волну успеха, которую поймали в прошлом матче с «Амуром». Тем не менее первый гол пришёл только ближе к перерыву – Рид Буше реализовал большинство. «Адмирал» ответил спустя несколько атак – и тоже в расстановке 5х4: Либор Шулак выкатил шайбу на Михала Криштофа, который броском в одно касание заставил омскую арену смолкнуть. На незатейливую комбинацию у дальневосточников ушло всего семь секунд.

Повод закричать снова появился у местных болельщиков в дебюте второго периода: вернувшийся после травмы Корбан Найт помог Буше оформить дубль. Позднее Владимир Жарков заложил крутой вираж в зоне «Адмирала» и буквально завёз шайбу в ворота – 3:1.

Новость по теме
Кравец — о поражении со счёта 3:1: нужно, конечно, добивать соперника

Перерыв негативно сказался на состоянии «Авангарда». В заключительной двадцатиминутке «ястребы» перестали помышлять об атаке и всё чаще уступали в единоборствах. «Адмирал», в свою очередь, собрался и использовал несколько неочевидных шансов. В роли спасителя команды выступил Николай Елисеев – с интервалом в пять с половиной минут ему удалось выполнить два великолепных результативных броска. Во втором случае лучше мог сыграть Василий Демченко – вратарь «Авангарда» пустил шайбу в ближний угол. Не выручил Демченко и в серии буллитов: «моряки» использовали три попытки и полетели домой с победой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Михайлис (Петухов) – 07:56 (5x5)   1:1 Махановский (Шаров) – 19:23 (4x5)   2:1 Шайхмедденов (Данияр, Савицкий) – 26:27 (5x5)   3:1 Сергиенко – 27:02 (5x5)   4:1 Вей (Бракко, Бекетаев) – 27:39 (5x5)   5:1 Петухов (Кайыржан, Сергиенко) – 42:11 (5x5)

«Барыс» и «Амур» долго сражались друг с другом на равных. Главная надежда и опора казахстанцев в прошлом сезоне – Никита Михайлис – наконец оформил первую шайбу в сезоне нынешнем. Но затем Павел Махановский забросил в меньшинстве и восстановил равенство.

Лучший хоккеист Казахстана пересидел в «Барысе». Недавно он мечтал об НХЛ Лучший хоккеист Казахстана пересидел в «Барысе». Недавно он мечтал об НХЛ

Решающим стал отрезок в середине второго периода: в течение 72 секунд Ансар Шайхмеддинов, Юрий Сергиенко и Линден Вей создали для «Барыса» такой отрыв, преодолеть который «Амуру» не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дроздов (Мёрфи, Мухамадуллин) – 08:59 (5x5)   2:0 Коледов (Науменков, Шмелёв) – 18:02 (5x4)   3:0 Пустозёров (Башкиров, Бирюков) – 24:23 (5x5)   4:0 Шмелёв (Кадейкин, Бочаров) – 38:51 (5x4)

«Салават Юлаев» не испытал особых проблем в матче с «Нефтехимиком». Уфимцы сразу обозначили серьёзность своих намерений, дважды забросив в первом периоде. Ещё столько же юлаевцы отгрузили сопернику в следующем отрезке. Этого запаса «Салавату» оказалось вполне достаточно, чтобы третью двадцатиминутку провести в энергосберегающем режиме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 15:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ян (Конюшков, Кручинин) – 21:15 (5x5)   1:1 Яковлев (Зернов) – 43:13 (5x4)   2:1 Минулин (Кошелев, Карри) – 58:36 (5x5)

«Металлург» и «Торпедо», известные своим желанием искать хоккейное счастье в атаке, в очной встрече вели себя довольно скромно. Соперники ограничились всего тремя заброшенными шайбами. Первого взятия ворот пришлось ждать больше периода, пока Деннис Ян не перехитрил Василия Кошечкина при выходе один на один.
«Магнитке» для симметричного ответа понадобилось большинство: Егор Яковлев прошил Ивана Кульбакова мощным броском в нижнюю часть ворот. Забрать победу в Нижний Новгород мог Николай Коваленко, но сын известного нападающего не использовал импровизированный буллит. А вот магнитогорцы поймали удачу за хвост: менее чем за полторы минуты до финальной сирены Артём Минулин бросил от синей линии – и очень здорово попал, лишив противника надежды даже на овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Аверин (Каюмов) – 17:50 (5x5)   2:0 Шалунов (Каюмов) – 27:41 (5x4)   2:1 Варфоломеев (Мартынов, Сапего) – 32:03 (5x5)   3:1 Шалунов (Сергеев) – 58:24 (5x5)   3:2 Горбунов – 59:50 (6x5)

«Локомотив» благодаря индивидуальным усилиям нападающих контролировал игру с минским «Динамо» до её середины. Егор Аверин и Максим Шалунов друг за другом переиграли голкипера белорусов Константина Шостака в ближнем бою. Однако вскоре Павел Варфоломеев сократил отставание до минимума, и третий период превратился для железнодорожников в нервотрёпку.

Турнирная таблица КХЛ

Снять напряжение удалось лишь на самом финише: всё тот же Шалунов убежал от соперников по флангу и отменно бросил. Минчане молниеносно соорудили ответный гол, но бороться за победу было уже слишком поздно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Воробьёв, Хуснутдинов) – 12:20 (5x5)   0:2 Хайруллин (Ожиганов, Жафяров) – 33:32 (5x4)   0:3 Хайруллин (Никишин) – 47:56 (4x3)   0:4 Грант (Никишин, Яшкин) – 48:27 (5x4)   0:5 Яшкин (Никишин, Грант) – 59:47 (5x4)

СКА одержал уверенную по результату победу над «Витязем», но по содержанию игра получилась совсем не простой. Петербуржцы открыли счёт на 13-й минуте, а дальше наступило довольно длительное затишье. Прервать его удалось лучшему снайперу СКА Марату Хайруллину, который отличился сначала в середине второго, а затем на экваторе третьего периода. В обоих случаях экс-форвард «Нефтехимика» забивал прямыми бросками, используя большинство. Окончательно же вопросы о победителе сняли Алекс Грант и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022