«Авангард» снова настигли проблемы, «Сибирь» показала характер. Итоги игрового дня КХЛ

15 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись семь игр. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Динамо» и «Сибирь» выдали матч-концерт в российской столице. Москвичи захватили лидерство почти на самом старте. До середины игры безответные голы Максима Джиошвили и Максима Сушко позволяли динамовцам чувствовать себя комфортно. А когда Денис Голубев одну шайбу отквитал, Дмитрий Рашевский оперативно восстановил прежнюю разницу в счёте.

К настоящему камбэку «снежинки» приступили в концовке второго периода: Александр Шаров и Антон Назаревич последовательно огорчили голкипера бело-голубых Константина Волкова и сделали неизбежным овертайм. Дополнительная пятиминутка не выявила победителя, а в серии буллитов хладнокровнее оказались новосибирцы.

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«Авангард» по-хозяйски начал домашнюю встречу с «Адмиралом». На протяжении большей части первого периода сибиряки владели инициативой, пытаясь окончательно оседлать волну успеха, которую поймали в прошлом матче с «Амуром». Тем не менее первый гол пришёл только ближе к перерыву – Рид Буше реализовал большинство. «Адмирал» ответил спустя несколько атак – и тоже в расстановке 5х4: Либор Шулак выкатил шайбу на Михала Криштофа, который броском в одно касание заставил омскую арену смолкнуть. На незатейливую комбинацию у дальневосточников ушло всего семь секунд.

Повод закричать снова появился у местных болельщиков в дебюте второго периода: вернувшийся после травмы Корбан Найт помог Буше оформить дубль. Позднее Владимир Жарков заложил крутой вираж в зоне «Адмирала» и буквально завёз шайбу в ворота – 3:1.

Перерыв негативно сказался на состоянии «Авангарда». В заключительной двадцатиминутке «ястребы» перестали помышлять об атаке и всё чаще уступали в единоборствах. «Адмирал», в свою очередь, собрался и использовал несколько неочевидных шансов. В роли спасителя команды выступил Николай Елисеев – с интервалом в пять с половиной минут ему удалось выполнить два великолепных результативных броска. Во втором случае лучше мог сыграть Василий Демченко – вратарь «Авангарда» пустил шайбу в ближний угол. Не выручил Демченко и в серии буллитов: «моряки» использовали три попытки и полетели домой с победой.

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«Барыс» и «Амур» долго сражались друг с другом на равных. Главная надежда и опора казахстанцев в прошлом сезоне – Никита Михайлис – наконец оформил первую шайбу в сезоне нынешнем. Но затем Павел Махановский забросил в меньшинстве и восстановил равенство.

Решающим стал отрезок в середине второго периода: в течение 72 секунд Ансар Шайхмеддинов, Юрий Сергиенко и Линден Вей создали для «Барыса» такой отрыв, преодолеть который «Амуру» не удалось.

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«Салават Юлаев» не испытал особых проблем в матче с «Нефтехимиком». Уфимцы сразу обозначили серьёзность своих намерений, дважды забросив в первом периоде. Ещё столько же юлаевцы отгрузили сопернику в следующем отрезке. Этого запаса «Салавату» оказалось вполне достаточно, чтобы третью двадцатиминутку провести в энергосберегающем режиме.

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«Металлург» и «Торпедо», известные своим желанием искать хоккейное счастье в атаке, в очной встрече вели себя довольно скромно. Соперники ограничились всего тремя заброшенными шайбами. Первого взятия ворот пришлось ждать больше периода, пока Деннис Ян не перехитрил Василия Кошечкина при выходе один на один.

«Магнитке» для симметричного ответа понадобилось большинство: Егор Яковлев прошил Ивана Кульбакова мощным броском в нижнюю часть ворот. Забрать победу в Нижний Новгород мог Николай Коваленко, но сын известного нападающего не использовал импровизированный буллит. А вот магнитогорцы поймали удачу за хвост: менее чем за полторы минуты до финальной сирены Артём Минулин бросил от синей линии – и очень здорово попал, лишив противника надежды даже на овертайм.

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«Локомотив» благодаря индивидуальным усилиям нападающих контролировал игру с минским «Динамо» до её середины. Егор Аверин и Максим Шалунов друг за другом переиграли голкипера белорусов Константина Шостака в ближнем бою. Однако вскоре Павел Варфоломеев сократил отставание до минимума, и третий период превратился для железнодорожников в нервотрёпку.

Снять напряжение удалось лишь на самом финише: всё тот же Шалунов убежал от соперников по флангу и отменно бросил. Минчане молниеносно соорудили ответный гол, но бороться за победу было уже слишком поздно.

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СКА одержал уверенную по результату победу над «Витязем», но по содержанию игра получилась совсем не простой. Петербуржцы открыли счёт на 13-й минуте, а дальше наступило довольно длительное затишье. Прервать его удалось лучшему снайперу СКА Марату Хайруллину, который отличился сначала в середине второго, а затем на экваторе третьего периода. В обоих случаях экс-форвард «Нефтехимика» забивал прямыми бросками, используя большинство. Окончательно же вопросы о победителе сняли Алекс Грант и Дмитрий Яшкин.

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Матчи 16 октября