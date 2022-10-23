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Результаты матчи КХЛ 22 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 23 октября

Удивительный спортивный подвиг и самый хитрый гол сезона. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Самый хитрый гол сезона
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Очень короткий игровой день в российской лиге подарил целую серию невероятно увлекательных матчей.

22 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ахияров (Сетдиков, Бек) – 13:11 (5x5)   2:0 Бек (Пьянов, Мёрфи) – 23:00 (5x4)   3:0 Сетдиков (Шенфельд, Основин) – 27:23 (5x4)   3:1 Руа – 31:02 (5x5)   3:2 Воронков (Валенцов, Уилсон) – 41:07 (5x5)   3:3 Яремчук (Валенцов) – 55:14 (5x5)   4:3 Шаров – 65:00 (ПБ)

После осечки в Нижнекамске новосибирская «Сибирь» с потрясающим настроем вышла на домашний матч с «Витязем». Уже по итогам первого периода команда Андрея Мартемьянова могла громить соперника, реализуй хотя бы половину из созданных моментов. После 20 минут игры соотношение по броскам в створ фиксировало подавляющее превосходство «Сибири» (18:7), но отличились хозяева лишь однажды – Тимур Ахияров отлично попал от синей линии.

Сразу после перерыва сибиряки всё-таки смогли в полной мере конвертировать игровое преимущество в счёт на табло – голы Тейлора Бека и Никиты Сетдикова разделило чуть больше четырёх минут. При этом дважды подряд хозяева реализовали численное большинство. До перерыва гости отыграли одну шайбу усилиями Жереми Руа, но шансы «Витязя» вернуться в игру колебались в районе одного процента, тем более у тренерского штаба Вячеслава Буцаева возникли серьёзные проблемы с составом.

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На третий период «Витязь» вышел сразу без трёх полевых хоккеистов – в ходе встречи травмировались два защитника – Роман Абросимов и Алексей Волгин – а также нападающий Виталий Попов. Однако гостям в заключительной трети матча удалось сотворить спортивный подвиг – они отыгрались и перевели игру в овертайм, который победителя не выявил, а в серии буллитов всё-таки точнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Санников (Картаев, Панин) – 11:38 (5x5)   0:2 Хмелевски (Кулёмин) – 19:02 (5x5)   1:2 Сафонов (Войнов) – 26:25 (5x5)   1:3 Мухамадуллин (Мёрфи, Хмелевски) – 32:27 (5x4)   2:3 Шипачёв (Кагарлицкий, Галиев) – 42:39 (5x4)

«Зелёное дерби» не подвело громкую вывеску и в очередной раз подарило зрителям отличный, полный драматургии матч. «Салават Юлаев» намного активнее провёл первый период и закономерно забросил две шайбы – отличились Степан Санников и Саша Хмелевски. Под занавес отрезка участником неприятного эпизода стал нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

Хоккеист уфимского клуба Григорий Панин потерял равновесие у лицевого борта, не удержавшись на коньках, Радулов прессинговал Панина и находился за его спиной, в этот момент Александр тоже оказался на льду, после чего защитник «Салавата» ударился лицом о борт. Панин отправился в раздевалку и не смог продолжить матч. На послематчевой пресс-конференции тренер уфимцев Виктор Козлов сообщил, что у Григория сломан нос.

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Казанцы смогли пробить Илью Ежова на седьмой минуте второго периода, когда Илья Сафонов удачно подставил клюшку под бросок Вячеслава Войнова. Но «Ак Барс» подвели удаления – в штрафной бокс отправился Артём Лукоянов – а Шакир Мухамадуллин мощнейшим броском использовал численный перевес, в третий раз в матче пробив Амира Мифтахова. В перерыве Олег Знарок произвёл замену голкипера – и в воротах казанской команды появился Тимур Билялов.

На старте третьего периода Вадим Шипачёв впервые с 29 сентября отличился в матче КХЛ, подарив хозяевам надежду на спасение. Но блистательно сыгравший Ежов удержал минимальное преимущество гостей до конца матча. «Салават» взял гостевой реванш у «Ак Барса» за недавнее поражение в Уфе (0:3) в первом «зелёном дерби» нынешнего сезона и одержал четвёртую победу подряд в текущей регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов – 06:41 (4x5)   0:2 Ильенко (Волков, Берёзкин) – 09:30 (5x5)   1:2 Соколов (Демченко, Меркли) – 15:25 (5x5)   2:2 Мартынов (Лалонд) – 21:56 (5x5)   3:2 Шалагин (Пышкайло, Мороз) – 26:37 (5x5)   4:2 Горбунов (Душак, Шинкевич) – 34:19 (5x5)   5:2 Барберио (Пакетт, Алистров) – 40:30 (5x5)

Ярославский «Локомотив» приехал в столицу Беларуси с пятиматчевой победной серией и в ранге второй команды Западной конференции. Удачно железнодорожники начали и встречу с минским «Динамо», быстро отгрузив в ворота Алексея Колосова две шайбы. Но в какой-то момент бензин у «Локомотива» закончился, да и везение в этот день было на стороне хозяев «Арены-Минск».

Дмитрий Соколов и Игорь Мартынов забросили первые две шайбы минчан в матче, а следом автором очень хитрого гола стал Михаил Шалагин. Нападающий минчан бросил с отрицательного угла в расчёте на рикошет от спины голкипера «Локомотива» Даниила Исаева – и этого рикошета дождался. После третьей пропущенной шайбы Исаев уступил место в воротах Ивану Бочарову, который в прошлом матче одержал 100-ю победу в КХЛ.

Но и Бочаров не смог помочь «Локомотиву» переломить ход матча. Окончательно добил гостей удивительный гол Марка Барберио – канадский защитник совершил наброс от синей линии, угодил в конёк Андрею Сергееву – и ещё один рикошет сыграл против команды Игоря Никитина. Победная серия ярославцев оборвалась в Минске.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 23 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
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