Потух после смерти отца и давно забыл о хоккее. Куда пропал русский герой чемпионата мира?

Одно из знаковых событий в истории омского хоккея – знаменитый переезд команды 1983 года рождения под руководством Сергея Герсонского в Омск из Усть-Каменогорска в середине 90-х. Тогда Казахстан на Сибирь сменили полтора десятка пацанов в возрасте 12-13 лет, а предыстория была такова: «Авангард» решил усилить школу известным специалистом по работе с молодёжью Герсонским, а тот не захотел расставаться с командой, которую вёл уже несколько лет, и уговорил родителей отпустить ребят в Омск под его ответственность.

Так в системе «Авангарда» появился не только специалист, который через несколько лет встанет у истоков первой чемпионской команды, но и целая плеяда талантливых игроков. Многих из того состава Герсонский вывел на профессиональный уровень: можно вспомнить Алексея Бондарева или Вадима Краснослободцева. Но особняком в том «устинском наборе» всегда стояли двое – Антон Курьянов и Александр Пережогин.



Курьянов – умнейший центральный своего поколения – посвятил «Авангарду» практически всю карьеру. Антон провёл за «ястребов» 13 сезонов, а после завершения карьеры вошёл в систему омичей в роли тренера, и прямо сейчас Курьянов отвечает за большинство в штабе Михаила Кравеца.

Александр Пережогин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пережогин – снайпер от бога, прирождённый форвард, несколько раз срывался из ставшего родным Омска. Дважды Арбуз (такое прозвище приросло к Александру ещё в детстве) уезжал в Америку, но в НХЛ заиграть так и не сумел. Хотя его 15 шайб за «Монреаль» навсегда останутся в истории, равно как и чудовищный эпизод с участием Пережогина из АХЛ.

Из Америки Пережогин вернулся не в Омск, а в Уфу, где на стыке десятилетий собирали лучшие команды в истории башкирского хоккея. Александр прекрасно вписался в компанию к Алексею Терещенко, Владимиру Антипову, Владимиру Воробьёву и прочим, в первой же регулярке за «Салават» стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, а в плей-офф помог уфимцам выиграть первое золото чемпионата России в истории. Это был и первый титул для самого Пережогина, который в 2004-м, когда «Авангард» шёл к триумфу, пробивал дорогу в НХЛ. Тогда же и произошёл упомянутый выше «удар дровосека».



Кстати, этот эпизод совсем не отражает характер Пережогина. Наоборот, Александр всегда был неконфликтный, скромный, даже застенчивый. Как на льду, так и за его пределами. Очень трудно найти в сети хотя бы одно интервью с Пережогиным, но так происходило не из-за того, что он не уважал прессу, а потому, что он действительно стеснялся камер и микрофонов.

При всём этом Александр был большим мастером. Прирождённый форвард с голевым чутьём, классным броском и чувством партнёров. После окончательного возвращения в «Авангард» в 2010-м Пережогин на протяжении многих лет оставался истинным лидером омской команды, какой бы тренер ей ни управлял: Сумманен или Чада, Матиккайнен или Корноухов.



Пиком карьеры Пережогина стала весна 2012 года. В марте-апреле он в звене с Александром Поповым и Романом Червенкой тащил «Авангард» к Кубку Гагарина. Нападающий забивал голы в каждом из четырёх первых матчей финала с московским «Динамо», и нет никаких сомнений, что он стал бы MVP того плей-офф, если бы «Авангард» дожал бело-голубых.



А через несколько недель после драматично и скандально проигранного финала Пережогин и Попов отправились на чемпионат мира в Швецию, где Зинэтула Билялетдинов отрядил к омской связке находящегося в выдающейся форме Евгения Малкина. Стоит ли напоминать, как 10 лет назад это звено буквально разорвало турнир, а Пережогин стал таким же героем ЧМ, как и неудержимый Малкин?

Уже после 2012 года Пережогин выдал несколько близких к пиковому уровню сезонов за «Авангард» (если брать в расчёт статистику), но в чемпионате-2016/2017, когда Александру было всего 33 года, форвард стал сдавать. То ли возраст стал сказываться, то ли Пережогин, давно находившийся на одном месте и не желавший никуда уезжать из Омска, просто-напросто «выгорел» эмоционально, морально устал от рутины хоккея.



А в конце того сезона произошло событие, после которого Пережогин потух окончательно – в начале февраля у Александра умер отец. Правда, уже на следующий день форвард попросился на лёд, провёл матч с «Куньлунем» и даже забил в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако впоследствии омские болельщики и близко не видели на льду того Пережогина, к которому привыкли. В плей-офф-2017 Александр не забил ни одного гола в девяти матчах (нонсенс для такого шикарного кубкового бойца), а в следующем сезоне Пережогин вообще растворился, набрав жалкие 11 (4+7) очков в 41 встрече. И дело было вовсе не в том, что Александру не везёт или ещё что-то в таком духе. Нет, просто из Пережогина как будто бы изъяли всю прежнюю энергию, и он без эмоций и мотивации докатывал свою карьеру.

Александр Пережогин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Удивительно при этом, что Пережогин остался в «Авангарде» и на следующий сезон. А ведь в клуб пришёл Боб Хартли, у которого даже на тренировках невозможно было обойтись без интенсивности и динамики. Возможно, Александр получил какой-то новый импульс от великого канадца, прошёл предсезонку, а затем ещё и провёл 16 матчей в регулярке. Но всё-таки в конце октября игрок и клуб расстались: Пережогин вынужден был признаться (прежде всего, самому себе), что в 35 лет уже сыт хоккеем по горло и в команде Хартли, где нужны голодные и энергичные игроки, ему не место. В клубе со своей легендой разошлись полюбовно, а прощальным приветом Пережогина ставшей родной команде стал вот этот пас на партнёра по звену Семёнова в выездном матче в Санкт-Петербурге. В этой передаче – тонкий мастерюга с великолепным хоккейным интеллектом, каким всегда был Арбуз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После ухода из «Авангарда» Пережогин взял паузу в карьере, которая плавно перетекла в её окончание. Александр не поехал играть ни в ВХЛ, ни в Азию, ни в Европу, более того, он даже не думал начинать тренерскую деятельность или вообще оставаться в хоккее в какой-либо роли. Застенчивый и скромный парень Пережогин пропал с радаров и, очевидно, сейчас просто наслаждается (поговаривают, где-то в Италии) спокойной, размеренной жизнью без камер и микрофонов, которые всегда его так смущали.