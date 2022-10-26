Казанская безнадёга. «Ак Барс» опять без шансов проиграл главному сопернику

«Зелёное» дерби – это всегда праздник для болельщиков. Кто-то говорит, что матчей между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» слишком много, но разве может быть много хороших игр? Навряд ли. Так что о переизбытке говорить не приходится.

В нынешнем сезоне команды уже сыграли между собой два раза, обменявшись гостевыми победами. Сперва в Уфе со счётом 3:0 победили казанцы, а затем «Салават» со счётом 3:2 взял реванш в столице Татарстана. Кстати, именно в той игре Александр Радулов сломал нос капитану уфимцев Григорию Панину. Однако это не помешало капитану уфимцев выйти на лёд в очередном татаро-башкирском противостоянии.

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«Немножко неважный первый период. Хотя и в первом периоде у нас было два выхода «1 в 0». Играли сегодня с большим желанием, с большой самоотдачей. Не хватило реализации моментов. Наверное, вы правы, что проиграли из-за того, что много сил и эмоций отдали в игре с «Магниткой».

Мы вышли с нормальными эмоциями, в первом периоде – психологически просели. «Зелёное дерби», «зелёное дерби»… Я понимаю, что здесь долгая история, стараюсь к этому привыкнуть, но пока не прочувствовал. Когда прочувствую? Честно говоря, для меня каждая игра – дерби», – говорил после прошлой игры главный тренер казанцев Олег Знарок.

К Знарку, в отличие от Виктора Козлова, огромные вопросы. Казанская команда выиграла лишь один раз в последних девяти матчах, что, конечно, является полным провалом. Может, именно поэтому Олег Валерьевич так нервничает на пресс-конференциях? Ещё и лидеры вроде Радулова не забивают и играют ниже своих возможностей.

В отчётном противостоянии после двух периодов Уфа вела со счётом 3:1. Сперва уфимцы подловили соперника на контратаке. Кулёмин сделал пас под синюю линию, Хмелевски протолкнул шайбу на ход Дроздову, который вылез на ворота и переиграл Билялова.

Далее Науменков в большинстве сделал пас по правому флангу, Кадейкин сместился в сторону и прострелил на дальнюю штангу, а Шмелёв филигранно замкнул в касание.

В начале второй двадцатиминутки Лукоянов навязал борьбу в чужой зоне, Евсеев от синей линии набросил на пятак. Шайба отскочила к Глухову, который бросил под перекладину.

В свою очередь, «Салават» снова ответил в большинстве. Уфимцы заперли соперника в зоне, Мухамадуллин с правого края бросил по воротам, но Билялов отразил шайбу. Шмелёв подобрал отскок и с острого угла поразил ворота казанцев. Сергея сегодня было просто не остановить!

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:1 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В третьем отрезке встречи «Салават» старался играть осторожно, так как торопиться при счёте 3:1 было некуда. Но сократить отставание в счёте «Ак Барс» не смог. Более того, гости пропустили в четвёртый раз. Уфимцы убежали в контратаку. Санников прорвался по флангу и сделал перевод в центр, Картаев принял шайбу и бросил под перекладину.

4:1 – уверенная победа юлаевцев. Не пора ли Олегу Знарку в отставку после всех последних неудач? Поговаривают, что Зинэтула Билялетдинов уже готов снова возглавить казанскую команду.