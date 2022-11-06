«Торпедо» развалилось без тренера, «Салават» вышел в лидеры Востока. Итоги дня КХЛ

5 ноября в рамках Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко рассказываем о каждой игре.

Игровой день открылся в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» принимало «Локомотив». Хозяева вынуждены были обходиться без главного тренера Игоря Ларионова, который поехал за океан на празднование 25-летия завоевания «Детройтом» Кубка Стэнли, и эта потеря крайне негативно отразилась на одной из самых ярких команд КХЛ.

«Торпедо» ни разу не забило на домашнем льду, «Локомотив» же четыре раза переиграл голкипера хозяев Адама Гуску. Счёт открыл Каюмов на седьмой минуте, во втором периоде Сергеев реализовал большинство, а Коршков отличился в равных составах. В заключительной двадцатиминутке Ильенко довёл счёт до крупного, воспользовавшись ошибкой словацкого вратаря «Торпедо».

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд и вплотную приблизился к ЦСКА, находящемуся на второй строчке Запада.

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В Екатеринбурге «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча вышла упорной и малорезультативной, хотя Мэйсек открыл счёт на 10-й минуте. Немец прошил Дениса Костина кистевым броском, забил 15-й гол в сезоне и вышел на первое место в споре снайперов лиги.

Отыгралась «Сибирь» только на 51-й минуте – Михал Чайковски отличился во втором матче подряд. Вообще, в третьем периоде команды явно желали вырвать победу и нанесли на двоих 25 бросков в створ, но голкиперы Маттссон и Костин действовали блестяще. В результате исход матча был решён в богатой на голы серии буллитов, где удачливее и мастеровитее оказались хоккеисты «Сибири». Но нельзя не отметить отдельно и шведского вратаря «Автомобилиста», совершившего за матч 41 сейв.

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«Салават Юлаев» приехал в Нижнекамск после двух подряд поражений по буллитам, и матч с одним из аутсайдеров Востока тоже сложился для уфимцев совсем не просто. Илья Хохлов открыл счёт за хозяев льда на 18-й минуте, реализовав большинство, однако уже через 23 секунды Алексей Пустозёров восстановил равновесие.

В начале второго периода Александр Кадейкин вывел «Салават» вперёд. Этот момент арбитры просматривали на видео целых 10 минут, но всё-таки не нашли нарушения в действиях уфимского нападающего. Однако «Нефтехимик» не расстроился и сумел отыграться: на 28-й минуте, Павел Порядин отличился в меньшинстве.

И всё-таки на второй перерыв в приподнятом настроении ушёл «Салават»: Иван Дроздов пробил Ярослава Озолина за 25 секунд до сирены на перерыв. Эта шайба не только фактически закончила матч для нижнекамского голкипера (на третий период вышел Тихомиров), но и оказалась последней в матче. 3:2, победа «Салавата», который сравнялся с «Металлургом» и теперь делит с магнитогорцами лидерство в Восточной конференции.

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Главный матч дня состоялся в Санкт-Петербурге. СКА и «Магнитка» выдали мощный концерт в первом периоде, но затем голевая феерия успокоилась, и в результате исход матча решила одна успешная атака армейцев в третьем периоде.

СКА набрал очки в 26-м матче из 27 в нынешней регулярке и разменял шестой десяток результативных баллов в таблице. Лидерство подопечных Романа Ротенберга по-прежнему неоспоримо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 6 ноября