СКА провалился на Дальнем Востоке, «Ак Барс» утонул под атаками Ларионова. Итоги дня КХЛ

10 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись шесть игр. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

СКА явно не удалась поездка на Дальний Восток. После поражения от «Адмирала» петербуржцы не справились с «Амуром». В концовке второго периода хабаровчане вышли в лидеры усилиями Артура Гиздатуллина – 25-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне. Армейцы отыгрались в самом начале заключительной двадцатиминутки – Марат Хайруллин использовал большинство. Но в овертайме сильнее были «тигры» — точный бросок Михала Йордана сделал «Амур» победителем.

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«Адмирал» продолжил свою победную поступь: вслед за «Барысом», московским «Динамо» и СКА подопечные Леонида Тамбиева разделались с «Трактором». Владивостокцы открыли счёт уже на 48-й секунде – отличился Александр Горшков. В третьем периоде он же установил окончательный результат, поразив пустые ворота. Между голами россиянина в протокол успел попасть и чешский нападающий Рудольф Червены. Примечательно, что «моряки» уступили соперникам по броскам в створ (24-34) и – ещё более значительно – по времени в зоне атаки (восемь минут против 16).

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«Сибирь» и московское «Динамо» выдали матч-концерт в Новосибирске. Соперники показали одновременно остро атакующую и жёсткую игру, на двоих получив 30 штрафных минут.

Новосибирцы ушли на первый перерыв при счёте 2:1, а на второй – при счёте 3:2. В начале третьей двадцатиминутки бело-голубые провели отличную перепасовку накоротке, вывели на бросковую позицию Илью Каблукова и восстановили равенство. Однако уже через 81 секунду Михал Чайковски филигранно положил шайбу под планку с неудобной руки и вновь вывел команду Андрея Мартемьянова вперёд. Точку во встрече поставил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота.

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«Автомобилист» не оставил ровным счётом никаких шансов «Куньлуню». К середине третьего периода уральцы вели с преимуществом в пять шайб. Только в этот момент лидер атак китайской команды – Брэндон Ип – сумел забить гол престижа.

Основной вклад в победу «Автомобилиста» внёс Брукс Мэйсек. 30-летний немец с канадскими корнями оформил дубль и вновь вернул себе единоличное первое место в списке лучших снайперов регулярки. Мэйсек, забивший 19 раз, на две шайбы опережает американского нападающего «Авангарда» Рида Буше.

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«Северсталь» одержала вторую победу в последних десяти матчах. Подопечные Андрея Разина на домашней площадке пересилили «Нефтехимик». На десятой минуте первого периода счёт открыл Руслан Абросимов, а под занавес игрового отрезка Александр Петунин забил в меньшинстве. Нижнекамцы не смогли ответить чем-то подобным, а в финале ещё и пропустили в пустые ворота.

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«Торпедо» и «Ак Барс» устроили ярчайшую перестрелку. Нижегородцы забили быстрый гол – в дебюте первого периода отличный бросок удался японцу Ю Сато. До перерыва автозаводцы ещё четырежды огорчили голкипера Амира Мифтахова. «Барсы» ответили на это одним взятием ворот.

На второй минуте второго периода Вячеслав Войнов сократил отставание от соперника – защитник выбежал один на один с Иваном Кульбаковым и переиграл его в ближнем бою. «Торпедо» этот эпизод только раззадорил: Максим Летунов и Данил Веряев восстановили преимущество в три шайбы. Два последних слова остались за казанцами: Станислав Галиев оформил дубль, а Максим Быков установил окончательный счёт. Тем не менее победителем из схватки вышла команда Игоря Ларионова.

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Матчи 11 ноября