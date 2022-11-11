Михаил Науменков сам не понял, что сделал, а затем схлопотал удаление до конца матча.

«Ой, что же он сделал сейчас?!» В Уфе забили пока самый нелепый гол сезона КХЛ

В хоккее, в том числе и в российском, случалось много курьёзных голов. Достаточно, например, вспомнить легендарный гол Андрея Маркова в ворота Бориса Тортунова.

Но тогда шайба была заброшена клюшкой, пусть и броском через всю площадку. Теперь же с защитником «Салавата Юлаева» Михаилом Науменковым случился настоящий конфуз. На второй минуте второго периода при счёте 0:0 омичи убежали в атаку. После наброса шайба попала в борт за воротами и выскочила рядом с пятачком. Нападающий хозяев Александр Кадейкин попытался обработать её, но шайба поднялась в воздух. Казалось бы, нужно вынести её подальше.

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Однако Науменков рукой закинул её точно в собственные ворота. Гол записали на Владимира Брюквина. При этом никакого рикошета не было, у Михаила будто наступило какое-то помутнение. Конечно, такое может случиться с любым, поэтому сильно критиковать Михаила не стоит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ой, что же он сделал сейчас?!» — удивился комментировавший матч на КХЛ ТВ Андрей Юртаев. Действительно, часто такие голы точно не увидишь.

Вскоре уфимцы отыгрались. Хоккеисты Виктора Козлова выиграли борьбу в чужой зоне. Кадейкин на паузе сместился к центру и бросил низом — шайба от лицевого борта отскочила на пятак, а Шмелёв добил её в сетку.

Правда, на второй перерыв команды всё равно ушли при преимуществе «ястребов». Толчинский от борта сделал перевод на синюю линию, Пайгин подстроился и бросил низом — Ежов не успел переместиться. Помог и небольшой рикошет от конька Алалыкина.

И надо же было такому случиться, что в третьем отрезке встречи антигероем снова стал Науменков. Михаил за подсечку против Береглазова получил «5+20». Арбитры долго изучали эпизод и выписали защитнику уфимцев матч-штраф. Но, если честно, ни на какую подсечку и уж тем более на такое суровое наказание случившийся эпизод не тянул. Тут большие вопросы к арбитрам.

Дальше уже сам Береглазов припечатал к борту Тимкина, а судьи после просмотра наказали защитника «Авангарда» двухминутным штрафом. Здесь всё правильно, никаких «5+20» не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Казалось, Омск не упустит преимущества, но у Уфы в концовке открылось второе дыхание. Сначала Кадейкин в касание вколотил шайбу в ближний угол ворот, а затем Коледов подобрал отскок, сместился в сторону и бросил с отрицательного угла — шайба от ловушки Демченко влетела в сетку. Явная ошибка голкипера. «Авангарду» срочно нужно искать сильного вратаря.

Гости решили достать из рукава все козыри – сработала суперсвязка Буше – Найт. Рид отдал пас в ту зону, где находился партнёр, а Корбан хлёстко поразил цель. 3:3 – в основное время победителя не выявили.

В овертайме две минуты за подножку тут же схватил Шарипзянов, но «Салават» шансом не воспользовался. В серии буллитов всё решили мастерство омских хоккеистов и замена Демченко на Мишурова по ходу серии. У уфимцев слабо исполнили буллиты молодые игроки – Сучков, Кузьмин и Алалыкин. 4:3 – победа «Авангарда». Сам матч получился роскошным!