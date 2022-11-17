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Результаты матчи КХЛ 16 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 17 ноября

«Трактор» не мог забить 4 часа, «Северсталь» подставил главный тренер. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчи КХЛ 16 ноября
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«Витязь» в овертайме прервал победную серию «Торпедо», а «Спартак» не проигрывает после отставки Миронова.

16 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Хохряков (Капустин) – 26:40 (5x5)   0:2 Альмквист (Тертышный, Калинин) – 27:06 (5x5)   1:2 Лапин (Педан, Дрозг) – 34:21 (5x5)   2:2 Барулин (Дрозг, Дубакин) – 39:18 (5x5)   2:3 Тертышный – 65:00 (ПБ)

Одно из самых ожидаемых событий матча произошло в начале второго периода, когда «Трактору» наконец-то удалось порадовать собственных болельщиков заброшенной шайбой. Шайба в исполнении Петра Хохрякова прервала безголевую серию челябинцев, продлившуюся 247 минут 12 секунд. «Трактор» не забивал на протяжении 12 периодов подряд. Безголевыми были два отрезка в матче с «Сибирью», девять в трёх полных матчах с «Адмиралом» и «Амуром» и ещё один сегодня.

Всего через 26 секунд удвоил преимущество «Трактора» Адам Альмквист. Однако уже до конца второго периода хозяевам удалось отыграться усилиями Сергея Лапина и Владислава Барулина. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где решающую попытку исполнил нападающий гостей Никита Тертышный. По иронии судьбы победный буллит не пойдёт в личную статистику форварда. Таким образом, на счету Тертышного по-прежнему ноль голов в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Попов (Ежов, Буцаев) – 15:56 (5x5)   1:1 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 32:20 (5x4)   2:1 Галузин (Яремчук, Волгин) – 61:02 (3x3)

На 16-й минуте Виталий Попов вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Ежов и Дэниэл Буцаев. На 33-й минуте Сергей Гончарук, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за голевые пасы себе в актив занесли Николай Коваленко и Богдан Конюшков. Победный гол в овертайме забил Владимир Галузин. Точный бросок экс-форварда «Торпедо» оборвал победную серию команды Игоря Ларионова на отметке четыре встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Тимашов (Суворов, Гераськин) – 11:42 (5x5)   0:2 Казаков (Гуслистов, Пресс) – 23:05 (5x5)   1:2 Принс (Квартальнов) – 38:30 (5x5)   2:2 Старченко (Локтионов) – 47:48 (5x5)   3:2 Вароне (Талалуев, Савиков) – 52:52 (5x4)   4:2 Старченко (Хохлачёв, Кин) – 57:49 (5x3)

На 12-й минуте Николай Тимашов забил курьёзный гол, поразив ворота москвичей рикошетом от борта. На 24-й минуте Максим Казаков удвоил преимущество череповчан, подкараулив отскок от борта. Два курьёзных гола не сломали московскую команду, и она нашла в себе силы переломить ход встречи.

На 39-й минуте Шейн Принс с передачи Данилы Квартальнова отыграл один гол. На 48-й минуте Роман Старченко сравнял счёт. На 53-й минуте Фил Вароне реализовал большинство и вывел москвичей вперёд. На 58-й минуте Старченко оформил дубль. Примечательно, что свою вторую шайбу в матче Роман забросил при игре в двойном большинстве, которое было вызвано в том числе удалением главного тренера гостей Андрея Разина.

При счёте 3:2 в пользу «Спартака» в штрафной бокс отправился нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко. А спустя 20 секунд арбитры выписали две минуты штрафного времени Разину. Очередной срыв в исполнении наставника череповецкой команды уже не первый раз в этом сезоне стал фатальным для его подопечных. Любопытно, что ранее в третьем периоде Разин также допустил ошибку ещё и при взятии тренерского просмотра в эпизоде с первым голом Старченко. Момент для судей был настолько очевидным, что на просмотр повтора они потратили меньше 10 секунд, после чего выписали «Северстали» командный штраф за задержку игры. Спартак» же продолжает побеждать после отставки Миронова.

«Пример ещё есть с судьёй тоже, Сидоренко — он меня удалил, не говорю, правильно или неправильно, но недавно ему шайбой прилетело. Хочется ему здоровья пожелать. Я к тому, что, кто хочет попробовать меня удалить, не советую», — заявил Разин на пресс-конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Расписание на 17 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
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