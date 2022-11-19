В НХЛ отказались уже от пяти заметных русских. Что с ними не так?

Драфт отказов НХЛ — процедура, которую в России зачастую путают с расторжением контракта. В отличие от КХЛ, в Америке во время сезона расторгнуть крупную сделку очень сложно: обычно это происходит во время «окон выкупа», которые в НХЛ приходятся на межсезонье. Энхаэловские «вэйверы» служат способом отправки игрока в АХЛ — чаще реальной, когда хоккеист действительно выходит играть за фарм-клуб, но зачастую и бумажной.

В этом году на нём побывало несколько заметных русских хоккеистов, которых мы вполне могли ждать в основе, однако же их карьерная траектория пошла не по плану.

н. Клим Костин («Эдмонтон») и з. Дмитрий Саморуков («Сент-Луис»)



Кэпхит Костина — $ 750 тыс., кэпхит Саморукова — $ 775 тыс.



Буквально сегодня канадский журналист Марк Спектор рассказал забавную историю: когда Костина обменяли в «Эдмонтон», он позвонил другу детства Саморукову и поделился радостной новостью о воссоединении. В тот момент Костин ещё не знал, что хоккеистов обменяли друг на друга.

Дмитрий Саморуков Фото: Jason Franson/AP Photo/ТАСС

Оба игрока входили в этот сезон пусть с маленькими, но односторонними контрактами — это было важно с учётом того, что оба не выглядели однозначными игроками основы. Костин дозревал до основы «Сент-Луиса» долго и мучительно, не помогала даже гордая строчка биографии «задрафтован в первом раунде».



Саморуков, который провёл сильный сезон в ЦСКА, отыграл за «Эдмонтон» лишь две минуты в одном матче. После «-2» в четырёх сменах олдскульный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпет усадил молодого защитника на скамейку и больше шанса в сезоне не дал, при сменщике Типпета ситуация не поменялась. Болельщики недоумевали: ветеранов за такие ошибки тренер не карал. Трагикомичность ситуации сейчас придаёт то, что это был матч с «Сент-Луисом».

Сейчас Костин получил шанс в «нефтяниках» благодаря их ситуации с травмами и уже сыграл два матча в основном составе. Саморукову же выбраться из фарм-клуба пока не помогают даже повреждения защитников «Блюз».

н. Никита Сошников («Айлендерс»)



Кэпхит — $ 750 тыс.



Летом, когда Сошников внезапно собрался в НХЛ, некоторые журналисты писали, что форвард поедет в «Айлендерс». Причина была простой: в «Айлс» работает Лу Ламорелло, который мог помнить Никиту по игре в «Торонто», где он проводил чуть ли не лучшие годы в карьере. Старая память реально сработала: форвард подписал односторонний контракт с «Айлс» даже без прохождения просмотра.

Никита Сошников Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

И в России, и в Америке не все поняли этот трансфер. «Айлендерс» не подписали на рынке ни одного действующего нападающего НХЛ, но вложились в хоккеиста, который приехал из КХЛ с печатью 38-матчевой безголевой серии и солидной историей травм. Тем не менее удачная игра Никиты на предсезонке позволила ему закрепиться в основе: Ламорелло похвалил скорость и самоотдачу форварда.



Тем не менее в сезоне Сошников в основе не закрепился: ожидалось, что он вытеснит силовика Кэла Клаттербака из легендарного четвёртого звена «Айлс», но его игра на намоленном месте вышла неудачной. Теперь Сошников уехал в фарм-клуб ради банального получения игровой практики.



в. Антон Худобин («Даллас»)



Кэпхит — $ 3,33 млн.



Контракт Худобина с «Далласом» изначально был формой благодарности за невероятный плей-офф в «пузыре». Вратарь тогда хотел поискать варианты в других командах, но буквально через минуты после открытия рынка свободных агентов договорился с «Далласом». Вечный бэкап стал получать зарплату на уровне не первого вратаря, но такого, который в американской традиции называется 1B.

Инвестиция не оправдалась: Антон постепенно стал проигрывать конкуренцию Джейку Эттингеру, который после дебюта в НХЛ быстро стал выходить на ожидаемый уровень. В прошлом сезоне «Даллас» вложился ещё и в Брэйдена Холтби, и в этой ситуации Худобин стал третьим лишним, которого отправили на драфт отказов.

В этом году ситуация не поменялась: Эттингер окончательно оформился в первого вратаря и выдал нереальные цифры на старте сезона, его подменяет Скотт Уэджвуд, получающий в три раза меньше русского вратаря. Худобин пока основной вратарь фарм-клуба «звёзд» с приличной статистикой (91,3% сейвов): если что-то произойдёт с основным дуэтом, он первый вариант на подмену.



з. Никита Зайцев («Оттава»)



Кэпхит — $ 4,5 млн.



История Зайцева очень грустна. В своём первом сезоне НХЛ игрок схватил «-22», но при этом набрал 36 очков. Его пара с Морганом Райлли (словил «-20») была наиболее часто используемой у «Торонто» в дебютном сезоне Никиты в НХЛ (2016/2017). Клуб видел большой потенциал в Зайцеве и сразу выписал ему семилетний контракт без всяких мостиков. Важно: всё это время Никиту использовали больше как атакующего защитника.

Никита Зайцев Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Однако Майк Бэбкок по неясной причине решил переделать игрока в домоседа: время в большинстве было урезано, Зайцев стал чаще выходить в меньшинстве, ложиться под шайбу. В общем, это был функционал игрока не на $ 4,5 млн. Вскоре случилась семейная драма, которая прогулялась по эфирам скандальных ток-шоу, и Зайцев запросил обмена. Он попал в «Оттаву», которой руководил бывший помощник Бэбкока и соавтор идеи о превращении в домоседа Ди Джей Смит.

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Ничего хорошего из этого не получилось: карьеру Зайцев так и не перезапустил, а недавно вляпался ещё в один нелепый скандал, когда решил заняться боксом по переписке с интернет-мемоделом. Прямо сейчас защитник выглядит очевиднейшим кандидатом на выкуп контракта через год, и изменить это может какая-то резкая перемена в игре.