Один гол – миллион достижений! Овечкин вошёл в историю НХЛ, потеснив очередную легенду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» приучил нас к постоянным рекордам и достижениям. Александр Овечкин регулярно кого-то превосходит, добирается до новых высот и останавливаться на достигнутом явно не собирается. В свои 37 лет звёздный форвард даст фору любому молодому хоккеисту. Здорово, что Овечкин не теряет любви и интереса к хоккею.

Так, в сегодняшнем матче с «Филадельфией Флайерз» Ови забросил решающую шайбу в овертайме. Александр мог стать автором гола и в основное время, но в одном из эпизодов шайбы в последний момент коснулся его партнёр Маркус Юханссон.

«Нет, сейчас не имеет значения, кто забивает. У меня было много моментов, чтобы забить. И впереди ещё много матчей», — ответил россиянин на вопрос, будет ли винить Юханссона, если в итоге самому Овечкину не хватит одного гола до рекорда Уэйна Гретцки.

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Горди Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска. Эта же шайба стала 10-й для россиянина в текущем сезоне НХЛ.

Вообще же, любой гол Александра – это событие. Событие во многом потому, что зачастую после каждой следующей заброшенной шайбы люди узнают о новых достижениях, покорившихся одному из лучших хоккеистов современности. Гол в овертайме в ворота «лётчиков» – не исключение.

Благодаря очередному голу Овечкин снова вошёл в историю НХЛ, став первым игроком с 25 заброшенными шайбами в овертаймах. Больше ни один игрок не достиг отметки даже в 20 шайб. На втором месте Кросби и Ягр (по 19).

Кроме того, нападающий «Кэпиталз» потеснил очередную хоккейную легенду. Впервые в карьере Овечкин поразил ворота Феликса Сандстрёма, пробив 164-го голкипера в НХЛ и повторив результат Марка Мессье. Ягр забивал 178 разным вратарям, Марло — 177.

Александр Овечкин Фото: twitter.com/Capitals

Что ещё интересного? Ови сделал 639-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ, опередив Тэйлора (638) и догнав Жиру (639). Поэтому специалисты, утверждающие, что Александр – только лишь прирождённый снайпер, глубоко ошибаются. Он ещё и ассистент отличный.

Также наш соотечественник набрал 1429-е очко в НХЛ, сократив отставание от Сидни Кросби (1436) до семи баллов. Канадскому капитану «Питтсбурга» в скором времени наверняка придётся потесниться.

И ещё занимательный момент. Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, которая стала для него 10-й в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин достиг отметки в 10 заброшенных шайб в 18-м сезоне подряд с начала карьеры в НХЛ. Такими крутыми цифрами тоже может похвастаться далеко не каждый.

Ну а мы с нетерпением ждём, когда Овечкин обойдёт Горди Хоу. Нет сомнений, что он решит этот вопрос уже в текущей регулярке. А дальше останется только одна, самая главная и заветная цель.