Не трагедия, а просто глупость. Какие клубы КХЛ пострадают от новой реформы по легионерам?

Тема с сокращением лимита в КХЛ – очень странная. В том смысле, что подавляющее большинство хоккейных людей – тренеры, эксперты, агенты, менеджеры, журналисты, болельщики — выступают резко против этой инициативы, но она принимается на безальтернативной основе и сопровождается не выдерживающими никакой критики комментариями Владислава Третьяка.
Как-то даже неловко писать очевидные вещи про то, что сокращение лимита убьёт здоровую конкуренцию. Про то, что в КХЛ уже давно не возят «второсортных» легионеров, которыми затыкают дырки. Ну, если только не имеются в виду дырки в первых звеньях или спецбригадах большинства, куда просто не существует достаточного количества российских претендентов высокого уровня. А играть-то должны сильнейшие.
Нелепо в очередной раз расписывать, что ни к какому притоку молодёжи в клубы КХЛ сокращение лимита не приведёт. Потому что места молодых занимают не иностранцы, а российские игроки возраста 30+, которым тренеры доверяют больше из-за их опыта, и плевать, что на статистику некоторых без слёз не взглянешь. И ужесточение лимита, кстати, приведёт только к тому, что таких вот опытных парней класса «биться-бороться» станет только больше, а ещё взлетят вверх их зарплаты. Равно как и у легионеров, которые станут ещё более редким и штучным товаром. Это ударит по небогатым клубам, ведь они больше не смогут пригласить иностранца за относительные копейки. И всё это вместе ударит ещё и по идее потолка зарплат, призванной сделать доходы хоккеистов более адекватными и равномерными.
В общем, идея кошмарная, ненужная и уж точно несвоевременная. Но если вы думаете, что глава ФХР это не понимает – то ошибаетесь. Третьяк всё-таки не чужой для российского клубного хоккея человек, и он прекрасно знает, что зритель ходит не на свою молодёжь, не на кровинушек (посмотрите посещаемость матчей МХЛ, ага), а на качественный хоккей вне зависимости от того, люди с какими паспортами его организовывают. Нужно быть глупцом, чтобы не понимать, что легионеры серьёзно помогают КХЛ создавать достаточно качественный продукт.
Владислав Третьяк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
А Третьяк не глупец. Но он – послушный чиновник, который даже не думает спорить с инициативами, спускаемыми сверху. Возможно, в силах Владислава Александровича было бы хотя бы постараться убедить партию, что в реформе лимита КХЛ уж точно сейчас не нуждается. Однако он выбрал гораздо более лёгкий путь (кто-то сомневался?), за что заслуживает критики. Впрочем, всё то же самое можно сказать не только про Третьяка, но и про других людей из ФХР. Может быть, они уже и сами убедили себя, что это правильная идея.
А что же КХЛ? В лиге, разумеется, все против сокращения лимита, но сделать ничего не могут. Где-то после ОИ-2014 КХЛ, к большому сожалению, попала в вассальную зависимость от ФХР, Минспорта и прочих государственных структур и вынуждена подчиняться самым бредовым требованиям. Типа остановки регулярки ради подготовки сборной к Олимпиаде, типа сокращения количества легионеров в КХЛ…Посмотрим, может быть, общественное негодование как-то повлияет на чиновников, время-то ещё до следующего сезона есть. Но как-то верится в это с трудом.
Ладно, вздыхать и расстраиваться можно сколько угодно, но пока лимит всё-таки сокращают с пяти до трёх иностранцев, а не вовсе «отменяют» легионеров. Поэтому есть смысл конкретно рассмотреть, как эта реформа отразится на разных российских клубах. Кто пострадает больше всех, а кто – почти не заметит её?
Западная конференция
|Клуб
|Кол-во легионеров в сезоне-2022/2023
|Кол-во легионеров с контрактами на следующий сезон
|ЦСКА
|2 (Рейдеборн, Классон)
|-
|СКА
|1 (Яшкин)
|-
|«Локомотив»
|-
|-
|«Торпедо»
|3 (Гуска, Агостино, Сато)
|-
|«Динамо» М
|4 (Менелл, О’Делл, Уил, Лилья)
|2 (Уил, Лилья)
|«Спартак»
|3 (Рыбар, Кин, Вароне)
|-
|«Витязь»
|3 (Рой, Граовац, Уилсон)
|-
|«Северсталь»
|2 (Пресс, Лишка)
|-
|ХК «Сочи»
|2 (Гормли, Морроу)
|-
Восточная конференция
|Клуб
|Кол-во легионеров в сезоне-2022/2023
|Кол-во легионеров с контрактами на следующий сезон
|«Автомобилист»
|5 (Маттссон, Эберт, Кормье, Да Коста, Мэйсек)
|2 (Эберт, Мэйсек)
|«Металлург»
|5 (Паскуале, Кёрран, Майе, Лайпсик, Карри)
|-
|«Сибирь»
|3 (Чайковски, Мёрфи, Бек)
|-
|«Салават Юлаев»
|3 (Мёрфи, Хо-Сэнг, Хмелёвски)
|-
|«Адмирал»
|5 (Шулак, Уильямс, Червены, Криштоф, Елисеев)
|-
|«Авангард»
|4 (Ярош, Буше, Бродхёрст, Найт)
|1 (Найт)
|«Ак Барс»
|-
|-
|«Трактор»
|3 (Альмквист, Хэмилтон, Пулккинен)
|1 (Хэмилтон)
|«Амур»
|4 (Калниньш, Ли, Дрозг, Кэлоф)
|-
|«Нефтехимик»
|3 (Овитю, Камара, Шинкарук)
|-
Как видим, на следующий сезон по всей КХЛ есть контракты лишь у шести иностранцев. Так что если решение о сокращении лимита будет принято окончательно, то ни у кого не возникнет проблем с перебором уже подписанных легионеров.
Но если спроецировать ситуацию на сезон нынешний, то видно, что далеко не все клубы устроила бы квота в трёх легионеров. Московское «Динамо», «Автомобилист», «Магнитка», «Авангард», «Адмирал», «Амур» сейчас задействуют четверых-пятерых иностранцев, в подавляющем большинстве они просто незаменимы, и наверняка у клубов есть желание продолжить с ними сотрудничество. Но из-за возможной реформы кем-то придётся жертвовать, и это абсолютно ненужное неудобство для команд в и без того непростой ситуации на иностранном рынке. И, кстати, высока вероятность, что места «лишних» легионеров займут не молодые хоккеисты, а возрастные российские игроки. Потому что пока в нашем хоккее с тренеров требуют сиюминутный результат, они будут доверять проверенным кадрам, а не необстрелянным юнцам.
Легионеры «Авангарда» Рид Буше и Корбан Найт
Фото: РИА Новости
Конечно, никакой масштабной трагедии прямо сейчас сокращение лимита не принесёт. Легионеров и так в ближайшее время будет невероятно трудно заманить в КХЛ по политическим причинам, так что не факт, что на следующий сезон клубы даже при желании выполнят квоту хотя бы в три иностранца.
Но тогда для чего вообще эта реформа? Зачем ещё и собственноручно помогать опускаться этому «железному занавесу»? Понять это трудно. Но ещё больше смущает перспектива этого вопроса. Дай бог, рано или поздно ситуация в мире наладится, и поток легионеров в КХЛ восстановится на более-менее прежнем уровне. Вернётся ли тогда прежний лимит? В это верится с трудом, особенно если принимать во внимание те обоснования, которыми сейчас оправдывают губительную реформу.
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