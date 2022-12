«Старший брат» Овечкина в НХЛ. Незаметный канадец научил Ови английскому и жизни

Александр Овечкин провёл всю жизнь в окружении звёзд. Сын олимпийской чемпионки по баскетболу, он делал первые шаги во взрослом хоккее рядом с мастерами из «Динамо» нулевых, быстро проторил дорогу до сборной России, а только переступив порог НХЛ, сразу стал оспаривать позиции местных лидеров.

Кросби, Бекстрём, Малкин, Кузнецов, Флёри, Оши, Фёдоров, Сёмин — именитые партнёры и соперники делали Овечкина лучше. Но, возможно, ещё более значительную роль в его успехах сыграл хоккеист, о котором мало кто помнит.

Брайан Уиллси сыграл в НХЛ меньше 400 матчей. За это время он забросил примерно столько же, сколько Овечкин забрасывает в течение одной регулярки — 52 шайбы. Габаритный ролевик, всегда готовый скинуть перчатки, не был телохранителем Александра на льду, но за его пределами стал для молодого россиянина гидом в мир НХЛ.

Глен Хэнлон, первый заокеанский тренер Овечкина, рассмотрел в Уиллси педагогический талант. Александр искал близкого общения с кем-то из партнёров, чтобы улучшить свой английский, и, когда он напрямую обратился к руководству, Хэнлон недолго искал наставника.

«Я подумал, что было бы довольно классно помочь ему, — рассказывает Уиллси в интервью The Washington Post. — Я приехал из «Колорадо», где были настоящие суперзвёзды — Петер Форсберг, Джо Сакик, Патрик Руа. Поэтому я имел некоторое представление об этом. Прийти и наблюдать за тем, как зажигается новая звезда, было просто замечательно. Мы были приятелями, но он всегда задавал миллион вопросов про рутину выездных матчей, обедов или путешествий».

Брайан Уиллси Фото: Enos Solomon/Getty Images

Уиллси терпеливо делился с Ови всем необходимым, в первую очередь — опытом. Как быть игроком НХЛ, чем развлекать себя в поездках и как извлечь максимум из своей карьеры — первым источником ответов на эти вопросы Александра стал Брайан.

Когда «Кэпиталз» улетали на гостевые матчи, главная задача Уиллси заключалась в том, чтобы найти ближайшую к отелю кофейню. В юности Ови был одержим шоколадным мокко. Правда, настоящий сладкоежка просыпался внутри 20-летнего Ови вечером. После ужина хоккеисты нередко заказывали себе лёгкие десерты вроде печенья или мороженого. Уиллси приходилось заказывать на двоих, но однажды он заставил россиянина самостоятельно поднять телефонную трубку.

— Твоя очередь заказывать десерт, — говорил Брайан.

— No, — отвечал Овечкин.

Спор из двух фраз продолжался около 10 минут, вспоминает Уиллси, но сам он был непреклонен, и в конце концов Александр сдался. «Ови очень сильно хотел десерт и в конце концов заказал его. Он не был в восторге от того, что я этого не сделал, но всё же прошёл через это», — говорит Уиллси.

Впрочем, по-настоящему Брайана поразили другие английские слова, произнесённые Овечкиным. Традиционный для каждой команды ужин новичков в «Вашингтоне» состоялся во время гостевого турне. «Столичные» сначала уступили «Далласу», затем победили в овертайме «Анахайм» и перед игрой с «Финиксом» отправились в ресторан.

Брайан Уиллси в матче с «Нэшвиллом» Фото: Craig F. Walker/Getty Images

Центральным персонажем ужина стал вовсе не Овечкин и не какой-то другой новичок «Кэпиталз». В эти дни драма разворачивалась в судьбе защитника Брендана Уитта. Клуб готовился со дня на день отказаться от его услуг. Но одноклубники Уитта очень дорожили его присутствием в коллективе и во время вечера затянули громкое скандирование: «One more year, one more year, ещё один год!»

В матче с «Финиксом» Овечкин на глазах у главного тренера «койотов» Уэйна Гретцки забил, вероятно, самый красивый гол в своей карьере — в падении из-под себя. Оказывается, сразу после взятия ворот Ови думал совсем не о себе и не о Гретцки. Приняв поздравления от скамейки, он остановился рядом с ней и затянул: «One more year, one more year».

«Я подумал, насколько же это круто, — поделился с изданием экс-нападающий «Вашингтона» Джефф Хэлперн. — Один из самых культовых голов в своей карьере — и такая реакция. Момент, который показывает, насколько он весёлая и энергичная личность и насколько он любит парней из своей команды».

Овечкин всегда с теплотой вспоминает о своём первом сезоне в лиге, но не только потому, что он первый. В «Вашингтоне» сделали всё, чтобы он чувствовал себя как дома. Хоккеисты приняли его так, как будто давно знали, отмечает экс-форвард Брайан Сатерби, сейчас он продолжает трудиться в «Кэпиталз» в качестве скаута.

Впервые Ови встретился с новыми партнёрами за пару недель до старта тренировочного лагеря. Многие игроки поехали рыбачить на лодке. «Он выглядел как ребёнок в магазине сладостей, — вспоминает Сатерби о своём первом взгляде на Овечкина. — Он пришёл в суперузких джинсовых шортах, которые были к тому же с дырками. Возможно, в последнее время такая одежда вернулась в моду, но в начале двухтысячных это было слишком...»

Александр Овечкин Фото: nhl.com

Детское пристрастие к сладкому и подростковый стиль — на площадке Овечкин не был таким трогательным. Его подход к игре требовал самопожертвования, и вместе с жаждой до шоколадного мокко Александр приносил в североамериканские отели синяки.

«Видя его шишки и ссадины… и зная, что, если бы не его игра, мы были бы в беде… — говорит Уиллси. — Он не хотел видеть свою команду внизу. Я думаю, это же нежелание было в каждом из нас, но быть в таком состоянии постоянно, год за годом — это то, что я взял от него. Я научился тому, что, даже если ты не готов на 100 процентов, твоя команда нуждается в тебе и есть вещи, которые ты можешь преодолевать».

Накормив и обучив Овечкина, Уиллси покинул «Вашингтон» летом 2006 года. Семь сезонов спустя канадец сыграл в КХЛ: 13 матчей за «Медвешчак» — тоже строчка в его биографии.

В 2015 году Уиллси закончил спортивную карьеру. Теперь Брайан помогает раскрываться другим талантам. В системе «Колорадо» экс-нападающий занимает должность тренера по развитию.

«Я никогда не забуду, что Брайан для меня сделал в первый год. Этот опыт навсегда останется вместе со мной», — английский Овечкина не стал идеальным, но в плане хоккейного развития поспорить с ним могут лишь единицы из людей.