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Как незаметный канадец учил Овечкина английскому и жизни, кто стал проводником Овечкина в НХЛ

«Старший брат» Овечкина в НХЛ. Незаметный канадец научил Ови английскому и жизни
Егор Бульчук
Как незаметный канадец учил Овечкина
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Брайан Уиллси стал для Ови проводником в мир НХЛ. Теперь он ищет новых рекордсменов и уже стал обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера.

Александр Овечкин провёл всю жизнь в окружении звёзд. Сын олимпийской чемпионки по баскетболу, он делал первые шаги во взрослом хоккее рядом с мастерами из «Динамо» нулевых, быстро проторил дорогу до сборной России, а только переступив порог НХЛ, сразу стал оспаривать позиции местных лидеров.

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Кросби, Бекстрём, Малкин, Кузнецов, Флёри, Оши, Фёдоров, Сёмин — именитые партнёры и соперники делали Овечкина лучше. Но, возможно, ещё более значительную роль в его успехах сыграл хоккеист, о котором мало кто помнит.

Брайан Уиллси сыграл в НХЛ меньше 400 матчей. За это время он забросил примерно столько же, сколько Овечкин забрасывает в течение одной регулярки — 52 шайбы. Габаритный ролевик, всегда готовый скинуть перчатки, не был телохранителем Александра на льду, но за его пределами стал для молодого россиянина гидом в мир НХЛ.

Глен Хэнлон, первый заокеанский тренер Овечкина, рассмотрел в Уиллси педагогический талант. Александр искал близкого общения с кем-то из партнёров, чтобы улучшить свой английский, и, когда он напрямую обратился к руководству, Хэнлон недолго искал наставника.

«Я подумал, что было бы довольно классно помочь ему, — рассказывает Уиллси в интервью The Washington Post. — Я приехал из «Колорадо», где были настоящие суперзвёзды — Петер Форсберг, Джо Сакик, Патрик Руа. Поэтому я имел некоторое представление об этом. Прийти и наблюдать за тем, как зажигается новая звезда, было просто замечательно. Мы были приятелями, но он всегда задавал миллион вопросов про рутину выездных матчей, обедов или путешествий».

Брайан Уиллси

Брайан Уиллси

Фото: Enos Solomon/Getty Images

Уиллси терпеливо делился с Ови всем необходимым, в первую очередь — опытом. Как быть игроком НХЛ, чем развлекать себя в поездках и как извлечь максимум из своей карьеры — первым источником ответов на эти вопросы Александра стал Брайан.

Когда «Кэпиталз» улетали на гостевые матчи, главная задача Уиллси заключалась в том, чтобы найти ближайшую к отелю кофейню. В юности Ови был одержим шоколадным мокко. Правда, настоящий сладкоежка просыпался внутри 20-летнего Ови вечером. После ужина хоккеисты нередко заказывали себе лёгкие десерты вроде печенья или мороженого. Уиллси приходилось заказывать на двоих, но однажды он заставил россиянина самостоятельно поднять телефонную трубку.

— Твоя очередь заказывать десерт, — говорил Брайан.
— No, — отвечал Овечкин.

Спор из двух фраз продолжался около 10 минут, вспоминает Уиллси, но сам он был непреклонен, и в конце концов Александр сдался. «Ови очень сильно хотел десерт и в конце концов заказал его. Он не был в восторге от того, что я этого не сделал, но всё же прошёл через это», — говорит Уиллси.

Впрочем, по-настоящему Брайана поразили другие английские слова, произнесённые Овечкиным. Традиционный для каждой команды ужин новичков в «Вашингтоне» состоялся во время гостевого турне. «Столичные» сначала уступили «Далласу», затем победили в овертайме «Анахайм» и перед игрой с «Финиксом» отправились в ресторан.

Брайан Уиллси в матче с «Нэшвиллом»

Брайан Уиллси в матче с «Нэшвиллом»

Фото: Craig F. Walker/Getty Images

Центральным персонажем ужина стал вовсе не Овечкин и не какой-то другой новичок «Кэпиталз». В эти дни драма разворачивалась в судьбе защитника Брендана Уитта. Клуб готовился со дня на день отказаться от его услуг. Но одноклубники Уитта очень дорожили его присутствием в коллективе и во время вечера затянули громкое скандирование: «One more year, one more year, ещё один год!»

В матче с «Финиксом» Овечкин на глазах у главного тренера «койотов» Уэйна Гретцки забил, вероятно, самый красивый гол в своей карьере — в падении из-под себя. Оказывается, сразу после взятия ворот Ови думал совсем не о себе и не о Гретцки. Приняв поздравления от скамейки, он остановился рядом с ней и затянул: «One more year, one more year».

«Я подумал, насколько же это круто, — поделился с изданием экс-нападающий «Вашингтона» Джефф Хэлперн. — Один из самых культовых голов в своей карьере — и такая реакция. Момент, который показывает, насколько он весёлая и энергичная личность и насколько он любит парней из своей команды».

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Овечкин всегда с теплотой вспоминает о своём первом сезоне в лиге, но не только потому, что он первый. В «Вашингтоне» сделали всё, чтобы он чувствовал себя как дома. Хоккеисты приняли его так, как будто давно знали, отмечает экс-форвард Брайан Сатерби, сейчас он продолжает трудиться в «Кэпиталз» в качестве скаута.

Впервые Ови встретился с новыми партнёрами за пару недель до старта тренировочного лагеря. Многие игроки поехали рыбачить на лодке. «Он выглядел как ребёнок в магазине сладостей, — вспоминает Сатерби о своём первом взгляде на Овечкина. — Он пришёл в суперузких джинсовых шортах, которые были к тому же с дырками. Возможно, в последнее время такая одежда вернулась в моду, но в начале двухтысячных это было слишком...»

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: nhl.com

Детское пристрастие к сладкому и подростковый стиль — на площадке Овечкин не был таким трогательным. Его подход к игре требовал самопожертвования, и вместе с жаждой до шоколадного мокко Александр приносил в североамериканские отели синяки.

«Видя его шишки и ссадины… и зная, что, если бы не его игра, мы были бы в беде… — говорит Уиллси. — Он не хотел видеть свою команду внизу. Я думаю, это же нежелание было в каждом из нас, но быть в таком состоянии постоянно, год за годом — это то, что я взял от него. Я научился тому, что, даже если ты не готов на 100 процентов, твоя команда нуждается в тебе и есть вещи, которые ты можешь преодолевать».

Накормив и обучив Овечкина, Уиллси покинул «Вашингтон» летом 2006 года. Семь сезонов спустя канадец сыграл в КХЛ: 13 матчей за «Медвешчак» — тоже строчка в его биографии.

В 2015 году Уиллси закончил спортивную карьеру. Теперь Брайан помогает раскрываться другим талантам. В системе «Колорадо» экс-нападающий занимает должность тренера по развитию.

«Я никогда не забуду, что Брайан для меня сделал в первый год. Этот опыт навсегда останется вместе со мной», — английский Овечкина не стал идеальным, но в плане хоккейного развития поспорить с ним могут лишь единицы из людей.

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