Самый невезучий россиянин в НХЛ. Защитника «Вашингтона» оставили вне игры мощным нокаутом

Пожалуй, во всей НХЛ не сыскать более невезучего россиянина, чем Александр Алексеев. Молодой защитник уже давно должен играть в основе «Вашингтона», он считается одним из перспективнейших игроков «столичных». Но в этом сезоне Алексеев успел сыграть только пять матчей. А затем выбыл из-за травмы. Опять.

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В начале декабря «Вашингтон» принимал «Сиэтл». Всё шло хорошо до середины второго периода, пока защитник «Кракен» Джейми Олексяк не встретил грубейшим приёмом россиянина, послав того в нокаут. Хоккеист «Сиэтла» отправился отдыхать до конца матча, а Алексеев — на неопределённый срок.

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Для российского защитника этот матч стал лишь пятым в сезоне. Он набрал 1 (0+1) очко при общем показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Пока Александр Овечкин совершал свои голевые подвиги, а Дмитрий Орлов пропускал очередную встречу, Алексеев неплохо справлялся со своими прямыми обязанностями.

Несмотря на то что защитник выходил лишь в третьей паре, на него рассчитывали. Но его кошмар продолжается.

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«Алексеев может эффективно перемещать шайбу по льду, а если учесть время в зоне атаки, у него есть большое преимущество. Сейчас Алексееву нужно полагаться на свои габариты и размах рук, поскольку его скорость по-прежнему вызывает беспокойство, но считается, что это не столько врождённая проблема, сколько навык, который можно улучшить с помощью тренировок в межсезонье. Он может помочь «Вашингтону» реализовать большинство и провести эффективную смену», — так писал журналист Yahoo! Sports Ян Кэннеди.

…менее чем через неделю Алексеев выбыл минимум на треть года…

В середине июня россиянину, получившему травму, пришлось делать операцию на левом плече. Ему отводили на восстановление от четырёх до пяти месяцев. Примерно через столько времени Александр и вернулся в игру, приняв участие во встрече 10 ноября с «Питтсбургом». Через месяц он стал основным в защитной линии «столичных», проведя четыре матча подряд.

А затем случилось столкновение с Олексяком…

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На 23-летнего защитника на самом деле рассчитывают в «Вашингтоне». Для «Кэпиталз» не в новинку доверять молодым. Ровесник Алексеева, Мартин Фехервари, уже дорос до игрока первой пары. В возрастном «Вашингтоне» можно хвататься за свои шансы.

«Алекс показал себя действительно хорошим убийцей большинства соперника и игроком, неплохо блокирующим броски в АХЛ. У него хорошее владение клюшкой в собственной зоне, и он может отдать приличный первый пас.

На уровне НХЛ ему нужно будет быстрее принимать решения и читать игру в защите. Кроме того, ему всегда придётся работать над своим катанием — над тем, за счёт чего он будет противостоять игрокам НХЛ», — говорил летом ассистент генерального менеджера «столичных» Крис Патрик.

Грустно смотреть на то, как Алексеев в очередной раз вынужден упускать важнейшее время. Александр уже давно мог быть железным игроком основы и помогать «Вашингтону» бороться за плей-офф, обеспечивать необходимую поддержку в проблемной защите. У россиянина для этого есть всё: и личные характеристики, и доверие тренерского штаба, и помощь со стороны многочисленных соотечественников. Когда, если не сейчас? Будем надеяться, что Алексеев сможет во второй раз за год победить травму и вернуться — уже надёжным игроком основы «Кэпс».