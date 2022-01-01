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Сборная России не принимает участия в МЧМ-2023, расклады на плей-офф, кто с кем играет

Как же соперникам повезло, что России нет на МЧМ! Расклад на плей-офф
Павел Панышев
МЧМ-2023, расклады на плей-офф
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Весь мир снова остался без суперматча наших с Канадой, зато выполнять задачи конкурентам стало легче.

Уже второй молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит без участия сборной России. Политика окончательно пожирает спорт, но ничего хорошего в этом быть не может. Наоборот, профессиональный спорт деградирует уже на пути своего становления. Ведь молодым ребятам важно соперничать друг с другом, перенимать лучшие качества, впитывать профессионализм и видеть новые идеи. Вместо этого из турнира убрали одну из сильнейших сборных, мирового хоккейного флагмана. По сути, теперь ни о каком принципе конкурентной борьбы не может быть и речи, но тогда для чего это всё? Это – логика, но у боссов мирового хоккея она, похоже, другая.

Сильные сборные, в числе которых Канада, США, Чехия, Швеция и Финляндия, сами пилят сук, на котором сидят, а ИИХФ им в этом активно способствует. Для начала посмотрим на групповой этап. Разве сборные Австрии и Латвии соответствуют уровню турнира? Конечно же, нет. Но после того, как с МЧМ убрали Россию, слабых сборных стало больше, ведь пришлось кого-то подтягивать из низов.А значит, что и перечисленные ранее сильные команды не развиваются, а получают больше проходных матчей. Та же Австрия дважды на турнире проиграла со счётом 0:11, а ещё один со счётом 0:9. Выводы делайте сами. Хотя с точки зрения отчётности перед своими национальными федерациями нашим соперникам очень повезло. Те же чехи или шведы могут отчитаться, что забрались высоко, а кто-то вроде швейцарцев или немцев и вовсе доложить о выполненных задачах.

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Групповой этап МЧМ позади, впереди – стадия плей-офф, на раскладах которой остановимся поподробнее.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом
Чехия – Швейцария;
Финляндия – Швеция;
США – Германия;
Канада – Словакия.

На этой стадии состав пар формировался согласно местам, занятым командами в группах, а уже с полуфиналов соперников ждёт перепосев исходя из рейтинга каждой сборной.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Подробнее об этом читайте в нашем специальном материале.

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Обычно хоккейный и весь спортивный мир в новогодние праздники ждал зрелища, которое могли выдать сборные России и Канады. Это классика не только взрослого, но и молодёжного хоккея.

Однако в сложившейся ситуации снова приходится констатировать факт, что вместо того, чтобы придать соревнованию красок и допустить до него россиян, болельщики получили унылые пары уже на стадии четвертьфинала. Обратить внимание можно разве что на очное противостояние шведов и финнов. В остальном – сплошная скукота. Разве этого все ждали? Находись сборная России сейчас в Северной Америке, состав пар получился бы совершенно иным, наша команда точно усилила бы турнир. У любого из фаворитов могли бы возникнуть серьёзные проблемы, борьба шла бы до последних секунд. Вместо этого три полуфиналиста из четырёх практически известны.

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Играют Чехия и Германия

Играют Чехия и Германия

Фото: iihf.com

Однозначно организаторы потеряли и в телерейтингах (в России без нашей сборной данный турнир почти никому не интересен), и в самоокупаемости, и в прибыли, в рекламе, и во внимании мировых скаутских служб. В общем, во всём, в чём только возможно. Ценность молодёжного чемпионата мира сократилась ровно в два раза, если не больше. Конечно, страдают и наши ребята, которые не могут нормально соревноваться со своими сверстниками. Остаётся лишь надеяться, что в ближайшее время ситуация начнёт улучшаться. Так будет лучше для всех.

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