Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сборная Швеции обыграла Финляндию в четвертьфинале МЧМ-2023, неудача Томи Лямся, кто с кем сыграет в полуфинале

Эпичнейший провал! Финнов выкинули с МЧМ в матче с невероятной концовкой
Сергей Емельянов
Сборная Швеции обыграла Финляндию
Комментарии
Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» был невероятно близок к выходу в полуфинал МЧМ-2023, но в результате его ждало жестокое разочарование.

Противостояние сборных Швеции и Финляндии традиционно является одной из главных визитных карточек в мировом хоккее. Для двух северных стран не существует более принципиального соперника, чем их ближайший сосед, если судить по их географическому расположению. К тому же за последние годы сборная Финляндии успела зарекомендовать себя крайне неудобным соперником для шведской команды на молодёжном уровне чемпионатов мира, особенно на различных стадиях плей-офф.

Проблемы шведов в отношениях с финской сборной начались ещё девять лет назад, когда «Тре Крунур» уступили принципиальному сопернику в финале молодёжного чемпионата мира, пропустив от Расмуса Ристолайнена в овертайме мирового первенства. Спустя два года шведы снова проиграли финнам в полуфинале МЧМ-2016, а ещё через пять лет оказались слабее уже на стадии четвертьфинала. В пользу финской команды завершилась и последняя встреча соперников в полуфинале МЧМ-2022, когда сборная Суоми обыграла северного соседа с минимальным счётом – 1:0. Стоит заметить, что в принципе каждая из перечисленных встреч неизменно завершалась с разницей в одну шайбу в пользу финской сборной, что наверняка ещё больше огорчало шведов перед очередной встречей в плей-офф МЧМ.

«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ «Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ

На сей раз пути команд пересеклись на стадии четвертьфинала, и старт матча обернулся для шведской команды очень быстро пропущенной шайбой. Племянник известного в прошлом нападающего Сами Капанена Оливер уверенно сыграл на добивании и открыл счёт в матче, отличным броском с близкого расстояния прошив голкипера сборной Швеции Карла Линдбома.

Вдохновлённые быстро заброшенной шайбой финны бросились вперёд развивать добытое преимущество и создали целую серию очень опасных моментов, но так и не смогли конвертировать игровую инициативу в заброшенные шайбы. Финны планомерно увеличивали превосходство по броскам в створ, но забили шведы – один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ Лео Карлссон подправил шайбу в цель после прострела на пятак в исполнении защитника Людвига Янссона.

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
02 января 2023, понедельник. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 3
Швеция U20
1:0 Капанен (Кемелль, Койвунен) – 03:10 (5x5)   1:1 Карлссон (Янссон, Бюстедт) – 16:55 (5x5)   2:1 Хуухтанен (Миеттинен) – 44:03 (5x5)   2:2 Карлссон (Бюстедт, Вагнер) – 56:33 (5x5)   2:3 Шернборг – 58:55 (4x5)

Во втором периоде шведы перехватили игровую инициативу и были гораздо ближе к заброшенной шайбе, но счёт на табло так и не изменился, а в начале заключительной трети финны во второй раз в матче вышли вперёд – Нико Хуухтанен подловил соперника на ошибке и отправил вторую шайбу в ворота Карла Линдбома.

В этот момент матча финны играли заметно лучше и в дальнейшем могли развивать своё преимущество, но не сумели реализовать большинство, заработанное после удаления Фабиана Вагнера, за что и были наказаны. Входящий в топ-5 фаворитов драфта НХЛ-2023 Карлссон снова удачно сыграл на чужом пятаке, оформил дубль и перевёл матч в сверхнервную концовку.

ВИДЕО

Теперь уже шведы бросились добывать победу в основное время и перестарались – один из главных лидеров «Тре Крунур» Фабиан Люселль словил совершенно неоправданное удаление в чужой зоне, заработав две минуты штрафного времени за игру высоко поднятой клюшкой. Финны получили прекрасный шанс закончить всё в основное время, но реальность оказалась невероятно жестка к команде Томи Лямся.

«Не могу остаться в «Салавате» из-за событий в мире». Вынужденная смена тренера в КХЛ «Не могу остаться в «Салавате» из-за событий в мире». Вынужденная смена тренера в КХЛ

Подопечные бывшего главного тренера «Салавата Юлаева» допустили грубую ошибку на чужой синей линии и позволили капитану сборной Швеции Виктору Шернборгу вылететь один на один с голкипером финской команды – проспект «Чикаго Блэкхоукс» предоставленным шансом воспользовался и в меньшинстве принёс «Тре Крунур» победу в четвертьфинале чемпионата мира. Теперь в полуфинале МЧМ-2023 шведы практически наверняка сыграют со сборной Чехии, тогда как для финской команды путь на турнире подошёл к концу. «Тре Крунур» взяли реванш за целую серию обидных поражений, отомстив своему главному сопернику за предыдущие неудачи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023