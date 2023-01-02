Эпичнейший провал! Финнов выкинули с МЧМ в матче с невероятной концовкой

Противостояние сборных Швеции и Финляндии традиционно является одной из главных визитных карточек в мировом хоккее. Для двух северных стран не существует более принципиального соперника, чем их ближайший сосед, если судить по их географическому расположению. К тому же за последние годы сборная Финляндии успела зарекомендовать себя крайне неудобным соперником для шведской команды на молодёжном уровне чемпионатов мира, особенно на различных стадиях плей-офф.

Проблемы шведов в отношениях с финской сборной начались ещё девять лет назад, когда «Тре Крунур» уступили принципиальному сопернику в финале молодёжного чемпионата мира, пропустив от Расмуса Ристолайнена в овертайме мирового первенства. Спустя два года шведы снова проиграли финнам в полуфинале МЧМ-2016, а ещё через пять лет оказались слабее уже на стадии четвертьфинала. В пользу финской команды завершилась и последняя встреча соперников в полуфинале МЧМ-2022, когда сборная Суоми обыграла северного соседа с минимальным счётом – 1:0. Стоит заметить, что в принципе каждая из перечисленных встреч неизменно завершалась с разницей в одну шайбу в пользу финской сборной, что наверняка ещё больше огорчало шведов перед очередной встречей в плей-офф МЧМ.

На сей раз пути команд пересеклись на стадии четвертьфинала, и старт матча обернулся для шведской команды очень быстро пропущенной шайбой. Племянник известного в прошлом нападающего Сами Капанена Оливер уверенно сыграл на добивании и открыл счёт в матче, отличным броском с близкого расстояния прошив голкипера сборной Швеции Карла Линдбома.

Вдохновлённые быстро заброшенной шайбой финны бросились вперёд развивать добытое преимущество и создали целую серию очень опасных моментов, но так и не смогли конвертировать игровую инициативу в заброшенные шайбы. Финны планомерно увеличивали превосходство по броскам в створ, но забили шведы – один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ Лео Карлссон подправил шайбу в цель после прострела на пятак в исполнении защитника Людвига Янссона.

Во втором периоде шведы перехватили игровую инициативу и были гораздо ближе к заброшенной шайбе, но счёт на табло так и не изменился, а в начале заключительной трети финны во второй раз в матче вышли вперёд – Нико Хуухтанен подловил соперника на ошибке и отправил вторую шайбу в ворота Карла Линдбома.

В этот момент матча финны играли заметно лучше и в дальнейшем могли развивать своё преимущество, но не сумели реализовать большинство, заработанное после удаления Фабиана Вагнера, за что и были наказаны. Входящий в топ-5 фаворитов драфта НХЛ-2023 Карлссон снова удачно сыграл на чужом пятаке, оформил дубль и перевёл матч в сверхнервную концовку.

ВИДЕО

Теперь уже шведы бросились добывать победу в основное время и перестарались – один из главных лидеров «Тре Крунур» Фабиан Люселль словил совершенно неоправданное удаление в чужой зоне, заработав две минуты штрафного времени за игру высоко поднятой клюшкой. Финны получили прекрасный шанс закончить всё в основное время, но реальность оказалась невероятно жестка к команде Томи Лямся.

Подопечные бывшего главного тренера «Салавата Юлаева» допустили грубую ошибку на чужой синей линии и позволили капитану сборной Швеции Виктору Шернборгу вылететь один на один с голкипером финской команды – проспект «Чикаго Блэкхоукс» предоставленным шансом воспользовался и в меньшинстве принёс «Тре Крунур» победу в четвертьфинале чемпионата мира. Теперь в полуфинале МЧМ-2023 шведы практически наверняка сыграют со сборной Чехии, тогда как для финской команды путь на турнире подошёл к концу. «Тре Крунур» взяли реванш за целую серию обидных поражений, отомстив своему главному сопернику за предыдущие неудачи.