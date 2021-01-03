«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ

Молодёжная сборная Швеции провальным образом завершила выступление на чемпионате мира 2021 года. Дела у шведской команды не заладились с самого начала подготовки к мировому первенству. Из-за положительных тестов на коронавирус младшие «тре крунур» недосчитались главного тренера Томаса Монтена, двух ключевых центрфорвардов команды Карла Хенрикссона и Вильяма Эклунда, а также нападающего Альбина Греве и защитника Вильяма Валлиндера.

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В какой-то момент представители Федерации хоккея Швеции даже рассуждали о возможном отказе от поездки в Эдмонтон. В результате молодёжку в Канаду повёз 30-летний Йоэль Рённмарк, для которого такой поворот событий стал абсолютной неожиданностью. Уже находясь в «пузыре» Эдмонтона, шведы умудрились угодить на карантин, окончательно сорвавший подготовку сборной к старту чемпионата мира. В какой-то момент в тренировках принимали участие всего семь хоккеистов, а присмотр над ними осуществлял врач сборной.

Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду? Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!

В этой связи неудивительно, что непосредственно на чемпионате мира сборная Швеции предстала бледной тенью самой себя. На групповом этапе шведы уступили команде России (3:4 ОТ), прервав свою 14-летнию серию без поражений в предварительных раундах. Следом подопечные Рённмарка были разгромлены сборной США (0:4), упустив первое место в группе.



Квинтэссенцией шведских мучений стал четвертьфинал с командой Финляндии (2:3). После первого периода они вели с преимуществом в две шайбы, но после перерыва полностью утратили контроль над игрой и позволили сопернику сначала восстановить равновесие, а затем и забросить победную шайбу за 25 секунд до конца основного времени матча. Изучаем мнения шведов о своей неудаче.

Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду? Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!

«Вдвойне обидно проигрывать финнам»

Главный тренер молодёжной сборной Швеции с трудом сдерживал слёзы, общаясь с представителями местных СМИ через несколько минут после роковой шайбы Рони Хирвонена.



«Тяжёлые чувства, потому что мы невероятно расстроены. Очень тяжело видеть парней такими грустными. Они сделали всё, но сегодня этого не хватило для победы. После завершения матча у нас состоялась короткое общение. Не знаю, останутся ли мои слова в их памяти, но я хотел бы поблагодарить всех за поездку в Канаду и приложенные усилия. Хочу пожелать им удачи в будущем, у них впереди потрясающая карьера. Впрочем, возможно, это совсем не то, о чём они думают сейчас.



Трудно что-то говорить о нашем выступлении на чемпионате мира. Мы пробились в четвертьфинал и провели классный матч с Финляндией. Мы проиграли эту встречу, и все понимают, что это значит. Проигрывать в четвертьфинале совсем не весело, вдвойне обидно проиграть финнам. В будущем мы подведём итоги турнира, а сейчас это слишком сложно», — признался тренер Рённмарк.

«Мы не смогли вернуть нашу игру образца первого периода»

Капитан шведской молодёжки и один из лучших игроков команды на турнире Филипп Броберг был очень немногословен.



«Думаю, что нам удалось хорошее начало матча. Да и в принципе мы провели хороший матч, за исключением всего нескольких моментов, которые стоили нам вылета с чемпионата мира», — кратко заметил Броберг.

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Нападающий Арвид Костмар сетовал на неудачное начало второго периода, изменившее характер матча и не хотел говорить о потерях в составе.



«Финны крайне заряженными вышли на второй период, а мы так и не смогли вернуть нашу игру образца первого периода. Отсутствие целого ряда лидеров? Мы старались думать только о тех вещах, которые были в состоянии контролировать», — сказал Костмар.

«Поражение не катастрофа, а вот ваша игра в четвертьфинале…»

Шведские журналисты, прекрасно понимавшие, в каких условиях из команда готовилась к чемпионату мира, не стали разносить свою сборную за сам факт поражения от Финляндии. Тогда как к качеству игры у многих остались большие вопросы.



«Поражение такой сборной Швеции в матче с такой Финляндией абсолютно не катастрофа. Но то, каким образом вы сыграли в четвертьфинале… оставляет очень горький привкус от выступления на всём турнире. И это мягко говоря. Что ж, с такими потерями, как среди игроков, так и среди тренерского штаба, нужно просто оставить весь турнир за жирными скобками.



Очень приятно видеть в интервью эмоциональную реакцию Рённмарка. Всего за несколько недель этот парень проделал путь от главного тренера юниорской команды «Векшё» до поста наставника одной из самых популярных национальных команд Швеции. Так что нужно понимать, как тяжело было этой сборной», — полагает обозреватель HockeySverige Манс Карлссон.

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«С хоккейной точки зрения сборная Швеции — младший брат Финляндии. Это очень тяжело принять»

Обозреватель издания Expressen Санни Линдстрём куда более категоричен и поднимает глобальные вопросы о развитии шведского хоккея после провала национальной молодёжки.



«Поражение от Финляндии – неожиданное фиаско? Ни в коем случае. С хоккейной точки зрения, сборная Швеции в настоящий момент – это младший брат Финляндии. Наша молодёжная сборная ничуть не лучше пятой, шестой или даже седьмой команды в мире. И это очень тяжело принять.

Наши дела в четвертьфинале поначалу складывались как нельзя лучше. Лукас Рэймонд классным броском реализовал большинство, а следом Эльмер Сёдерблом волшебным образом упрочил перевес в счёте. Но на этом всё и закончилось. На протяжении всего остального матча сборная Финляндии играла намного лучше. Единственная причина, оставлявшая Швецию в игре, — голкипер Хуго Альнефельт. Мы играли крайне небрежно, в то время как соперник забрал инициативу в свои руки и ускорил темп. Знаете, их шайба в третьем периоде была не более чем делом времени.



Думаю, что «младшие короны» выглядели уставшими и измученными. Конечно, можно найти очень много оправданий относительно сорванной подготовки из-за коронавируса и отсутствия тренера Томаса Монтена. Шведская молодёжка провела отвратительный турнир. В актив команде можно занести лишь стартовый матч с командой Чехии. Итоговый результат – две победы в пяти матчах. И на это нельзя закрывать глаза.



Есть одна вещь, которую я узнал. Неудачники умеют искать оправдания. Надеюсь, что в шведском хоккее этого не произойдёт. Финляндия нас опередила в своём развитии. Этот анализ очевиден и чертовски скучен для понимания. Шведский хоккей — это младший брат Финляндии вне зависимости от того, нравится нам это или нет», — резюмирует Линдстрём.