Грандиозный скандал на МЧМ! Судьи затащили Канаду в финал, отменив два гола американцев?

В финале турнира канадцы сыграют со сборной Чехии, которая впервые за 22 года будет бороться за золото.

На молодёжном чемпионате мира 2023 года по хоккею прошёл день полуфиналов, по итогам которого определился состав участников матчей за золотые и бронзовые медали. В первом полуфинале турнира драматичную победу одержала сборная Чехии, сумевшая сначала отыграться на последней минуте третьего периода во встрече с командой Швеции (2:1 ОТ), а затем добыть победу в дополнительное время.

В последний раз чехи играли в финале мирового первенства среди игроков не старше 20 лет в самом начале XXI века, когда 22 года назад оформили «золотой дубль» в России, второй раз подряд (2000, 2001) выиграв молодёжный турнир. С тех пор представители Чехии лишь однажды уезжали с МЧМ с медалями какого-либо достоинства – это произошло в 2005 году, когда чехи удостоились бронзовых наград. И вот теперь в активе команды бывшего главного тренера выступавшего в КХЛ попрадского «Лева» Радима Рулика будет как минимум серебро МЧМ-2023.

Соперником чешской сборной по решающему матчу станут хозяева турнира – сборная Канады, в своём полуфинале переигравшая США (6:2). Счёт матча выглядит как практически разгром, который канадцы учинили своему принципиальному сопернику, но характер встречи получился вовсе не таким безапелляционным, как могло показаться на первый взгляд. К тому же не обошлось без ключевых судейских решений, напрямую повлиявших на результат.

Американцы намного лучше начали первый период и открыли счёт уже на второй минуте матча благодаря голу Логана Кули. Спустя ещё восемь минут «звёздно-полосатые» удвоили преимущество в счёте, отпраздновав взятие ворот после точного броска Кенни Коннорса. Стоит заметить, что второй гол в матче американцы могли забить ещё раньше, однако в моменте с броском Люка Хьюза на стороне за канадского голкипера сыграла штанга.

Получив ушат холодной воды на старте встречи, Канада начала просыпаться лишь на 11-й минуте матча. Итан Дель Мастро поперечной передачей вывел на завершающий бросок, давайте отбросим ненужные формальности и констатируем очевидные вещи, будущего первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда, и невероятный канадский талант не промахнулся, забив свой самый важный гол на этом турнире.

17-летний форвард забил свой девятый гол на МЧМ-2023. По этому показателю он вышел на чистое второе место, превзойдя показатели Уэйна Гретцки и Павла Буре среди игроков, которые отличались на МЧМ в возрасте не старше 17 лет. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами пока ещё остаётся швед Никлас Сундстрём.

Настоящих канадцев мы увидели уже во втором периоде, и к такому преображению соперника сборная США почему-то оказалась не готова. Выйдя из раздевалки, канадцы не стали тянуть и сравняли счёт уже в первой же смене усилиями Логана Стэнковена, подоспевшего на добивание после броска Брандта Кларка. А ещё через пять минут команда Дэнниса Уильямса впервые повела, выйдя вперёд после гола Адама Фантилли.

Именно в этот момент матча и последовали те самые ключевые судейские решения, которые окончательно и надломили сопротивление американской молодёжи. В середине второй двадцатиминутки американцы всё-таки смогли третий раз в матче пробить великолепно отыгравшего сегодня Томаса Милича. Нападающий Джексон Блейк накатился на пятак, совершил разворот в площади ворот и переправил шайбу в ворота сборной Канады.

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Многие заблуждаются, говоря о том, что, раз гол был забит из площади ворот, значит, его точно нельзя было засчитывать. Это не совсем так. На самом деле правила хоккея вовсе не запрещают атакующему хоккеисту находиться в площади ворот – главное не атаковать голкипера и не мешать ему защищать ворота. И вот здесь между правилами НХЛ и ИИХФ существуют слишком глобальные различия в определении того, что такое помеха голкиперу, а что является её отсутствием. Если бы дело происходило в НХЛ, можно было бы практически не сомневаться, что такой гол был бы засчитан, и скорее всего, тренер пропустившей команды после изучения повтора момента на своём планшете даже не стал бы брать челлендж на помеху вратарю, потому что в североамериканской лиге даны чёткие критерии на принятие судейских решений в пользу атаки во всех спорных ситуациях.

На в полуфинале МЧМ-2023 арбитр из Финляндии углядел в действиях Блейка воздействие на вратаря за пару секунд до гола и взятие ворот отменил. Точно так же произошло и ещё через несколько минут, когда уже при счёте 4:2 в пользу сборной Канады был отменён гол Рутгера Макгроарти, но во втором случае лично у меня гораздо меньше сомнений в справедливости судейского вердикта, потому что второй номер американской сборной уж слишком откровенно пошёл в штыковую атаку и буквально вогнал шайбу в ворота через щиток канадского вратаря. Впрочем, некоторые болельщики сборной США были крайне злы из-за обоих судейских решений.

«Если США проиграют эту игру, отдайте должное вратарю, который сделал много потрясающих сейвов, но судьи не засчитали два чистых гола, этот матч должен закончиться ничьей», — написал один из них в известной социальной сети.

«Судьи определяют результат, не засчитывая два гола США. Это шутка какая-то!» — добавил другой.

«Отмена наших голов? Я бы сказал, что очень сильно разочарован, но я не стану комментировать судейство. Единственный момент — в турнире принимают участие 18-летние и 19-летние дети. Отменить два гола — это, безусловно, огромная часть игры», — заявил главный тренер сборной США Рэнд Пекнолд.

Как бы то ни было, оправиться от двух подряд отменённых голов американцы уже не смогли. В дальнейшем канадские хоккеисты организовали ещё две шайбы в ворота соперника, доведя дело до убедительной по счёту победы – 6:2. Набравший 2 (1+1) очка в матче Бедард довёл количество своих результативных действий на турнире до 23 (9+14) в шести встречах.

Всего на счету 17-летнего вундеркинда 36 (17+19) очков за 15 матчей на молодёжных чемпионатах мира. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории, обогнав российского форварда Александра Могильного (35 очков). На первом месте по очкам в истории МЧМ расположился легендарный шведский нападающий Петер Форсберг с 42 очками. На втором месте – Роберт Райхел с 40 очками. Третье место занимает россиянин Павел Буре с 39 очками. Четвёртое место с Бедардом делит Эса Тикканен с 36 очками.

Канадцы вышли в финал турнира в четвёртый раз подряд. На МЧМ-2022 и 2020 команда становилась чемпионом, в 2021 году – вице-чемпионом. В решающем матче нынешнего турнира канадцы сыграют с Чехией (6 января, в 2:30 — мск), за несколько часов до этого шведы и американцы разыграют бронзовый комплект медалей (5 января, в 22:30).