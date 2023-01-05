Грандиозный скандал на МЧМ! Судьи затащили Канаду в финал, отменив два гола американцев?

На молодёжном чемпионате мира 2023 года по хоккею прошёл день полуфиналов, по итогам которого определился состав участников матчей за золотые и бронзовые медали. В первом полуфинале турнира драматичную победу одержала сборная Чехии, сумевшая сначала отыграться на последней минуте третьего периода во встрече с командой Швеции (2:1 ОТ), а затем добыть победу в дополнительное время.
В последний раз чехи играли в финале мирового первенства среди игроков не старше 20 лет в самом начале XXI века, когда 22 года назад оформили «золотой дубль» в России, второй раз подряд (2000, 2001) выиграв молодёжный турнир. С тех пор представители Чехии лишь однажды уезжали с МЧМ с медалями какого-либо достоинства – это произошло в 2005 году, когда чехи удостоились бронзовых наград. И вот теперь в активе команды бывшего главного тренера выступавшего в КХЛ попрадского «Лева» Радима Рулика будет как минимум серебро МЧМ-2023.
Соперником чешской сборной по решающему матчу станут хозяева турнира – сборная Канады, в своём полуфинале переигравшая США (6:2). Счёт матча выглядит как практически разгром, который канадцы учинили своему принципиальному сопернику, но характер встречи получился вовсе не таким безапелляционным, как могло показаться на первый взгляд. К тому же не обошлось без ключевых судейских решений, напрямую повлиявших на результат.
Американцы намного лучше начали первый период и открыли счёт уже на второй минуте матча благодаря голу Логана Кули. Спустя ещё восемь минут «звёздно-полосатые» удвоили преимущество в счёте, отпраздновав взятие ворот после точного броска Кенни Коннорса. Стоит заметить, что второй гол в матче американцы могли забить ещё раньше, однако в моменте с броском Люка Хьюза на стороне за канадского голкипера сыграла штанга.
Получив ушат холодной воды на старте встречи, Канада начала просыпаться лишь на 11-й минуте матча. Итан Дель Мастро поперечной передачей вывел на завершающий бросок, давайте отбросим ненужные формальности и констатируем очевидные вещи, будущего первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда, и невероятный канадский талант не промахнулся, забив свой самый важный гол на этом турнире.
17-летний форвард забил свой девятый гол на МЧМ-2023. По этому показателю он вышел на чистое второе место, превзойдя показатели Уэйна Гретцки и Павла Буре среди игроков, которые отличались на МЧМ в возрасте не старше 17 лет. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами пока ещё остаётся швед Никлас Сундстрём.
Настоящих канадцев мы увидели уже во втором периоде, и к такому преображению соперника сборная США почему-то оказалась не готова. Выйдя из раздевалки, канадцы не стали тянуть и сравняли счёт уже в первой же смене усилиями Логана Стэнковена, подоспевшего на добивание после броска Брандта Кларка. А ещё через пять минут команда Дэнниса Уильямса впервые повела, выйдя вперёд после гола Адама Фантилли.
Именно в этот момент матча и последовали те самые ключевые судейские решения, которые окончательно и надломили сопротивление американской молодёжи. В середине второй двадцатиминутки американцы всё-таки смогли третий раз в матче пробить великолепно отыгравшего сегодня Томаса Милича. Нападающий Джексон Блейк накатился на пятак, совершил разворот в площади ворот и переправил шайбу в ворота сборной Канады.
Многие заблуждаются, говоря о том, что, раз гол был забит из площади ворот, значит, его точно нельзя было засчитывать. Это не совсем так. На самом деле правила хоккея вовсе не запрещают атакующему хоккеисту находиться в площади ворот – главное не атаковать голкипера и не мешать ему защищать ворота. И вот здесь между правилами НХЛ и ИИХФ существуют слишком глобальные различия в определении того, что такое помеха голкиперу, а что является её отсутствием. Если бы дело происходило в НХЛ, можно было бы практически не сомневаться, что такой гол был бы засчитан, и скорее всего, тренер пропустившей команды после изучения повтора момента на своём планшете даже не стал бы брать челлендж на помеху вратарю, потому что в североамериканской лиге даны чёткие критерии на принятие судейских решений в пользу атаки во всех спорных ситуациях.
На в полуфинале МЧМ-2023 арбитр из Финляндии углядел в действиях Блейка воздействие на вратаря за пару секунд до гола и взятие ворот отменил. Точно так же произошло и ещё через несколько минут, когда уже при счёте 4:2 в пользу сборной Канады был отменён гол Рутгера Макгроарти, но во втором случае лично у меня гораздо меньше сомнений в справедливости судейского вердикта, потому что второй номер американской сборной уж слишком откровенно пошёл в штыковую атаку и буквально вогнал шайбу в ворота через щиток канадского вратаря. Впрочем, некоторые болельщики сборной США были крайне злы из-за обоих судейских решений.
«Если США проиграют эту игру, отдайте должное вратарю, который сделал много потрясающих сейвов, но судьи не засчитали два чистых гола, этот матч должен закончиться ничьей», — написал один из них в известной социальной сети.
«Судьи определяют результат, не засчитывая два гола США. Это шутка какая-то!» — добавил другой.
«Отмена наших голов? Я бы сказал, что очень сильно разочарован, но я не стану комментировать судейство. Единственный момент — в турнире принимают участие 18-летние и 19-летние дети. Отменить два гола — это, безусловно, огромная часть игры», — заявил главный тренер сборной США Рэнд Пекнолд.
Как бы то ни было, оправиться от двух подряд отменённых голов американцы уже не смогли. В дальнейшем канадские хоккеисты организовали ещё две шайбы в ворота соперника, доведя дело до убедительной по счёту победы – 6:2. Набравший 2 (1+1) очка в матче Бедард довёл количество своих результативных действий на турнире до 23 (9+14) в шести встречах.
Всего на счету 17-летнего вундеркинда 36 (17+19) очков за 15 матчей на молодёжных чемпионатах мира. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории, обогнав российского форварда Александра Могильного (35 очков). На первом месте по очкам в истории МЧМ расположился легендарный шведский нападающий Петер Форсберг с 42 очками. На втором месте – Роберт Райхел с 40 очками. Третье место занимает россиянин Павел Буре с 39 очками. Четвёртое место с Бедардом делит Эса Тикканен с 36 очками.
Канадцы вышли в финал турнира в четвёртый раз подряд. На МЧМ-2022 и 2020 команда становилась чемпионом, в 2021 году – вице-чемпионом. В решающем матче нынешнего турнира канадцы сыграют с Чехией (6 января, в 2:30 — мск), за несколько часов до этого шведы и американцы разыграют бронзовый комплект медалей (5 января, в 22:30).
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