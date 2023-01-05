Ярчайшая драка русского с канадцем и наезд тренера на легионеров. Итоги дня КХЛ

5 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Минское «Динамо» взяло верх над «Адмиралом». Основные события встречи произошли во второй половине. На 39-й минуте Ник Меркли открыл счёт, а в начале третьего отрезке Александр Горшков восстановил равенство. Для нападающего, который проходил предсезонку в составе «Авангарда», этот гол стал уже 15-м в текущей регулярке. Однако помощи команде он не принёс: на 53-й минуте Вадим Мороз вновь вывел белорусов вперёд – этого преимущества динамовцы уже не упустили.

Одним из ярких эпизодов матча стала драка с участием Шона Лалонда и Николая Чебыкина. Российский нападающий пытался отомстить динамовскому легионеру за серию силовых приёмов против его партнёров. Лалонд по очкам одержал победу над визави. А вот иностранцы «Адмирала» действовали менее эффективно.

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«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить – от такого зубы скрипят. Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стёклам и разводить руками, – рассказал на пресс-конференции главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев. – Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить? Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом. Ребята молодцы, что сравняли счёт, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал».

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«Амур» и «Барыс» сыграли первый за два дня очный матч. Встреча шла как на качелях. Хабаровчане дважды выходили вперёд, но оба раза не могли удержать добытое преимущество. На 56-й минуте Линден Вей вывел в лидеры уже «Барыс». Казалось, на этом борьба закончится, но в расстановке 6х4 «Амур» спасся, а затем в серии буллитов нанёс сопернику поражение. Решающий бросок, не сближаясь с вратарём, нанёс Станислав Бочаров. Кроме того, за «Амур» отличился 19-летний Никита Гребёнкин.

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«Авангард» прервал семиматчевую победную серию. Омичи на выезде уступили «Сибири». На старте встречи команда Андрея Мартемьянова дважды играла в большинстве, но открыла счёт, имея на одного игрока меньше, – отличился Александр Шаров. Под занавес отрезка «снежинки» усилиями Владимира Бутузова удвоили своё преимущество.

«Ястребы» здорово смотрелись во второй двадцатиминутке, упустив, впрочем, несколько верных моментов для взятия ворот. Пробить Антона Красоткина удалось лишь в расстановке 5х4 – Сергей Толчинский тончайшим пасом нашёл в слоте крюк клюшки Ивана Телегина. Третий период – во многом благодаря надёжной игре Красоткина – сложился по сценарию «Сибири», а точку в матче поставил бросок Валентина Пьянова по пустым воротам.

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«Сочи» достойно противостоял ЦСКА в первом периоде, но ко второму воздуха в южной команде осталось маловато. На 26-й минуте армейцы провели великолепную позиционную атаку, которую точным броском завершил Антон Слепышев. Вторая шайба москвичей влетела уже в пустые ворота. У «Сочи» — 18-е поражение подряд. В следующем матче подопечные Сергея Светлова могут повторить антирекорд КХЛ. Соперником команды станет СКА.

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Матчи 6 января