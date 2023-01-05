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Результаты матчей КХЛ 5 января, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 6 января

Ярчайшая драка русского с канадцем и наезд тренера на легионеров. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 5 января
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«Сибирь» прервала впечатляющую победную серию «Авангарда», а «Сочи» опять проиграл.

5 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Спунер, Козун) – 38:37 (5x4)   1:1 Горшков (Уильямс) – 43:18 (5x5)   1:2 Мороз (Пакетт, Душак) – 52:44 (5x5)

Минское «Динамо» взяло верх над «Адмиралом». Основные события встречи произошли во второй половине. На 39-й минуте Ник Меркли открыл счёт, а в начале третьего отрезке Александр Горшков восстановил равенство. Для нападающего, который проходил предсезонку в составе «Авангарда», этот гол стал уже 15-м в текущей регулярке. Однако помощи команде он не принёс: на 53-й минуте Вадим Мороз вновь вывел белорусов вперёд – этого преимущества динамовцы уже не упустили.

Одним из ярких эпизодов матча стала драка с участием Шона Лалонда и Николая Чебыкина. Российский нападающий пытался отомстить динамовскому легионеру за серию силовых приёмов против его партнёров. Лалонд по очкам одержал победу над визави. А вот иностранцы «Адмирала» действовали менее эффективно.

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«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить – от такого зубы скрипят. Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стёклам и разводить руками, – рассказал на пресс-конференции главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев. – Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить? Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом. Ребята молодцы, что сравняли счёт, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Астана
1:0 Дрозг (Лихачёв, Николишин) – 14:28 (5x3)   1:1 Шестаков (Петухов, Луис) – 20:52 (5x4)   2:1 Барулин (Кузнецов) – 24:41 (5x5)   2:2 Шевченко (Бракко) – 37:25 (5x5)   2:3 Вей (Бракко) – 56:12 (5x5)   3:3 Гребёнкин (Ли, Вихарев) – 58:06 (6x4)   4:3 Бочаров – 65:00 (ПБ)

«Амур» и «Барыс» сыграли первый за два дня очный матч. Встреча шла как на качелях. Хабаровчане дважды выходили вперёд, но оба раза не могли удержать добытое преимущество. На 56-й минуте Линден Вей вывел в лидеры уже «Барыс». Казалось, на этом борьба закончится, но в расстановке 6х4 «Амур» спасся, а затем в серии буллитов нанёс сопернику поражение. Решающий бросок, не сближаясь с вратарём, нанёс Станислав Бочаров. Кроме того, за «Амур» отличился 19-летний Никита Гребёнкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Шаров (Ахияров, Пьянов) – 11:03 (4x5)   2:0 Бутузов (Бек) – 18:51 (4x4)   2:1 Телегин (Толчинский, Чистяков) – 34:51 (5x4)   3:1 Пьянов (Бутузов) – 58:52 (en)

«Авангард» прервал семиматчевую победную серию. Омичи на выезде уступили «Сибири». На старте встречи команда Андрея Мартемьянова дважды играла в большинстве, но открыла счёт, имея на одного игрока меньше, – отличился Александр Шаров. Под занавес отрезка «снежинки» усилиями Владимира Бутузова удвоили своё преимущество.

«Ястребы» здорово смотрелись во второй двадцатиминутке, упустив, впрочем, несколько верных моментов для взятия ворот. Пробить Антона Красоткина удалось лишь в расстановке 5х4 – Сергей Толчинский тончайшим пасом нашёл в слоте крюк клюшки Ивана Телегина. Третий период – во многом благодаря надёжной игре Красоткина – сложился по сценарию «Сибири», а точку в матче поставил бросок Валентина Пьянова по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Слепышев (Полтапов, Грудинин) – 25:01 (5x5)   2:0 Окулов – 58:10 (en)

«Сочи» достойно противостоял ЦСКА в первом периоде, но ко второму воздуха в южной команде осталось маловато. На 26-й минуте армейцы провели великолепную позиционную атаку, которую точным броском завершил Антон Слепышев. Вторая шайба москвичей влетела уже в пустые ворота. У «Сочи» — 18-е поражение подряд. В следующем матче подопечные Сергея Светлова могут повторить антирекорд КХЛ. Соперником команды станет СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица

Матчи 6 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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