Чему научит Россию МЧМ без неё? Как прошёл урезанный, но классный турнир

Несмотря на магический и непредсказуемый ореол, чисто по результатам МЧМ — довольно предсказуемый турнир. Отдельные матчи могут развиваться абсолютно сумасшедше, но финальную расстановку предугадать довольно просто. Здесь малые хоккейные нации, которые на взрослых ЧМ часто возят одни и те же составы и могут добиваться сенсаций за счёт крепкой спайки, просто не могут выставить сильную команду по одному году.

В этом плане произошло мало что удивительного: бумажный фаворит стал чемпионом, а вторая по массовости страна попала в тройку. Удивление вызывает медаль Чехии, но здесь куда больше удивляет масштабный кризис одной из главных европейских школ, который длился так много времени и уже давал повод многим урезать большую «шестёрку» до «пятёрки».

Вот о чехах и поговорим. Нельзя сказать, что это самое талантливое их поколение последних лет: например, в 2015-м сборная с Пастрняком, Враной, Захой, Кубаликом и ещё несколькими будущими энхаэловцами вылетела в четвертьфинале. В этой команде, несмотря на большое количество задрафтованных, явной суперзвезды в атаке не наблюдается: Иржи Кулих провёл ударный МЧМ, но это, скорее, типичный чешский двусторонний центр, а Эдуард Шале ещё не вышел на проектируемую мощность.

Сборная Чехии Фото: Zuma/TASS

Однако эту команду отличает в первую очередь качественная по именам защита. Именно спад в уровне обороны во многом и отбросил чехов в хоккейной лестнице: линия атаки у них остаётся очень приличной, а вот защита на Олимпиаде была в основном набрана из ребят, игравших за бедные клубы КХЛ, Зато сейчас бахнули не только уже заявившие о себе Давид Иржичек и Станислав Свозил, но и задрафтованный «Миннесотой» в пятом раунде (дежавю!) Давид Шпачек.



Кроме того, на скамейку встал опытнейший Радим Рулик: ассистент Ивана Глинки в «Авангарде» и единственный в истории тренер «Льва» из Попрада. Давно было ощущение, что чехам не хватает именно человека, который бы мог выжимать максимум из зачастую неплохих имён: и на этом турнире «народны тим» была похожа на классическую себя, сочетая не только оборонительную структуру, но и агрессивность в чужой зоне и резкие контратаки.

Реально сильное поколение выросло у словаков, которые в последние годы были ближе к тому, чтобы лишиться статуса даже команды среднего класса. В отличие от тех же чехов, вообще мало кто понимает, откуда в стране вдруг зацвели Слафковски, Немец, Дворски и другие ребята. Словаки на этом уровне играли попроще и прямолинейнее, как и на взрослом уровне, за счёт чего хлопнули американцев и доставили немало проблем канадцам.

А вот кто отказался от своего стиля — так это шведы. «Тре Крунур» в последние годы на всех уровнях приучила нас, что это очень умная команда, которая старается больше играть с шайбой, в позиционную атаку, через пас — ну просто хоккейная «Барселона». Такой стиль помог одержать рекордное количество побед на групповых этапах, но оборотной стороной этого было полное неумение держать удар в играх плей-офф.



На взрослом уровне создать резко оборонительную Швецию пытался Юхан Гарпенлёв, но потерпел два исторических позора, на одном ЧМ не попав в плей-офф, а на следующем отдав четвертьфинал с 3:0. Тренер молодёжки Магнус Хевелид решил повторить такой стиль: в четвертьфинале против финнов сработало, шведы весь матч играли явным вторым номером, но в концовке забили в меньшинстве. В полуфинале «Тре Крунур» была совсем уж осторожной, уже на третий период вышла тупо отбрасываться, хотя вели всего-то 1:0. Хоккей за такую неумную пассивность обычно наказывает — так оно и вышло.

Сборная Швеции Фото: Zuma/TASS

Канады при всех своих некстванах, как ни странно, не так сильно и поразили. Конечно, Коннор Бедард на турнире выступил так, что заставлял вспоминать известные стишки про пулемёт «Максим», который есть у нас, а у вас его нет. Однако в итоге «кленовые» проиграли чехам, а потом забороли тех же чехов и словаков только в овертаймах. Где привычное для нас поигрывание мускулами с лёгким пижонством? Пока остаётся против австрийцев.



Привычно напоминаем: МЧМ — это не соревнование, где суммируются таланты всех игроков сборных. У американцев (многие не поверят) в последние годы ездили сборные поталантливее канадских, и помогало это им далеко не всегда. Именно тонкая тактическая настройка помогала правильно направить таланты зачастую слишком эмоциональных парней в правильное русло: иначе происходят провалы в меньшинстве и психозы.



Конечно же, такие результаты подбивают подумать о том, как бы на таком турнире сыграла Россия, тем более у нас на турнир поехала бы очень талантливая сборная, искрившая на ЮЧМ-2021. Но вопрос здесь и в использовании имевшегося ресурса: слишком долгое время мы слушали, что Россия слаба, никто бы в канадскую сборную не прошёл, тут нет нормальных игроков, надо играть от обороны и радоваться бронзе как дети. Это сейчас Игорь Ларионов кумир, а когда он пытался сломать этот тренд два года и потерпел неудачу, то получил просто убийственную прессу.



Тактический тренд у этого МЧМ только один, и он был понятен давно, почти везде, кроме нас: пассивный хоккей — смерть. Не обязательно пытаться каждый раз выйти из зоны через пас, как пытались парни Ларионова, но откат на международном уровне просто умер, без хорошего прессинга в чужой зоне не выиграть ничего.

Игорь Ларионов Фото: Zuma/TASS

В этом плане интересно представить, какой будет наша сборная после возвращения и кто будет тренировать её. Этот турнир показал, что оно должно быть скорым: нет, не из-за того, что турнир получается «неполноценным». Если на ЧМ из-за более высокого среднего уровня наше отсутствие ещё как-то терпимо, то здесь на турнир приезжают несчастные слабаки из первого дивизиона, которым на такой уровень очевидно рано, из-за чего рождаются только антирекорды. Доносились слухи, что нашу сборную на турнире хотели видеть и в НХЛ, но не из-за некой русофилии, а по мотивам более прагматичным, в основном драфтовым.

Очень жаль, что нашу молодёжку не возглавит Игорь Ларионов. Жаль, что шанса не получил Владимир Филатов, который работал на серебряном ЮЧМ. Но тренд нашей тренерской школы в этом году явно качнулся в сторону диктовки своей игры, а не пассивного выжидания — поэтому есть чувство, что с такой игрой Россия могла бы быть и в финале.