СКА в кризисе и без шансов «сгорел» в Уфе! Ротенберг не мог поверить своим глазам

Похоже, у СКА случился спад. Команда Романа Ротенберга четырежды проиграла в последних шести матчах, что не может не беспокоить тренерский штаб. Конечно, очковый запас и запас прочности по-прежнему велик, но определённый кризис всё же виден. Вполне вероятно, что дело в том числе в физическом состоянии игроков. Хотя в прошлой встрече армейцы буквально смели со льда «Трактор» в Челябинске – 9:3.

Казалось, что под горячую руку Питера может попасть и «Салават Юлаев», но игра в Уфе получилась диаметрально противоположной предыдущей. При этом по броскам в створ у «Салавата Юлаева» и СКА почти равенство: 26-27. А по силовым приёмам гости и вовсе серьёзно впереди: 9-31. Чего только стоят постоянные хиты в исполнении силового защитника Михаила Пашнина, от которого игроки «Салавата» отлетали словно мухи от стекла.

Однако Уфа намного серьёзнее отнеслась к реализации созданных ей моментов. В результате в ворота Владислава Подъяпольского влетели три шайбы, а ещё две хозяева отправили в пустые ворота, когда гости безуспешно пытались спасти игру. Про Подъяпольского отдельный разговор: пока никакой выгоды для СКА после обмена Самонова не видно. Подъяпольский, мягко говоря, не выручает.

Лучше смотрелись уфимцы и в большинстве, здорово разыгрывая шайбу. Питеру не хватало мотивации, хоккеисты с берегов Невы уступили сопернику в движении и борьбе. Отсюда столько ненужных удалений и опасных моментов у ворот СКА.

Есть вопросы и к центральным нападающим СКА. Так, Прохоркин продолжает лечиться. Вопрос, зачем его брали? Человек весь сезон проводит в лазарете. Воробьёв, Хуснутдинов и Глотов стараются, но в нужный момент проседают, а в плей-офф им будет ещё тяжелее. Нужен человек, который сможет «копать» на пятаке. Помните, каким был, к примеру, Кемппайнен?

Интересно, что порой СКА запарывал такие моменты, что Роман Ротенберг не мог поверить своим глазам и хватался за голову. Шайба просто не шла в пустые ворота в тот момент, когда вратарь был уже отыгран.

«Яркий хоккей в исполнении обеих команд. Сегодня подвели удаления и дисциплина, играли практически всю игру в меньшинстве. Из 10 раз пропустили один гол. Могли сравнять, забить, но не реализовали моменты. Три раза не попали в пустые ворота – это концентрация. Есть момент, нужно его реализовать. Где-то усталость сказалась, но мы работаем в длинную, постоянно улучшаем детали. Понимали, что будет сложная игра, в Челябинске потратили много эмоций. Вчера команду хорошо грузанули, потренировались, чтобы не расслаблялись. Учтём все моменты и идём вперёд. Многие ребята возвращаются, ждём изменений в составе в следующей игре. Нужно вводить свежую кровь, ждём больше агрессии, спортивной злости. Мы умеем играть правильно. Сегодня так, работаем дальше», — заявил главный тренер армейцев после игры.

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Посмотрим, какие выводы сделают в тренерском штабе СКА после столь звонкого поражения, которое стало для Питера самым крупным в нынешнем сезоне. Пора выходить из наметившегося пике, хотя темп изначально был задан до такой степени высокий, что придерживаться его на протяжении всего сезона точно не получится.