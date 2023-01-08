20 лет назад Россия выиграла МЧМ. Команду Овечкина считали лучшей в истории страны

Кроме легенды «Вашингтона», в той сборной было много звёзд, но далеко не у всех из них карьера сложилась удачно.

Странно и удивительно думать об этом, но Россия выиграла лишь два МЧМ за последние 20 лет. Конечно, дважды в это вмешалась политика, но всё равно это весьма немного для страны, где в своё время существовал локальный культ тренера молодёжки. Кроме того, у России было семь проигранных финалов турнира из девяти.

Однако не будем о грустном, его в хоккейном плане и так достаточно. Последняя победа, Баффало-2011, и так достаточно облизана, и такими темпами мы перейдём к празднованию её юбилеев. А вот предпоследнее чемпионство уже забыто, что логично: оно случилось в эпоху до широкого распространения интернета, было показано не в федеральном эфире, а на нишевом «НТВ-Плюс», ровно 20 лет назад. Интересно то, что случилось это тоже в Галифаксе, где сейчас были коронованы Бедард и компания.

Сборная 1983 года рождения тогда считалась одной из сильнейших в истории страны. На детском и юниорском уровне наши парни выносили всех, взяли ЮЧМ-2001, в ходе подготовки к МЧМ выиграли все шесть матчей на двух «Турнирах четырёх наций». По этой дороге могла пойти и непобедимая на юниорском уровне команда 1998 года, но её сломал мельдониевый скандал — впрочем, это уже другая история.

Молодёжная сборная России — 2003 (состав по тройкам в финале)



Вратари: Андрей Медведев, Константин Барулин.



Защитники: Денис Гребешков — Фёдор Тютин; Константин Корнеев — Кирилл Кольцов; Максим Кондратьев — Михаил Любушин; Дмитрий Фахрутдинов — Денис Ежов.



Нападающие: Александр Полушин — Юрий Трубачёв — Андрей Медведев, Константин Барулин.Денис Гребешков — Фёдор Тютин; Константин Корнеев — Кирилл Кольцов; Максим Кондратьев — Михаил Любушин; Дмитрий Фахрутдинов — Денис Ежов.Александр Полушин — Юрий Трубачёв — Александр Овечкин : Александр Пережогин — Андрей Таратухин — Игорь Григоренко ; Сергей Аншаков — Алексей Кайгородов — Николай Жердев ; Евгений Артюхин — Дмитрий Пестунов — Тимофей Шишканов.

На тот турнир не мог поехать царивший на юниорском уровне Илья Ковальчук: он уже стал лидером «Атланты», играл по 20 минут за матч и успел выиграть олимпийскую медаль. В «Анахайме» был занят и Станислав Чистов, но даже без двух звёздных имён в той команде было достаточно крутых игроков. Пожалуй, сильнее остальных следили за Николаем Жердевым, который даже воспринимался претендентом на первый пик драфта-2003: уже тогда он набрал 22 очка в дебютном сезоне за ЦСКА.

Николай Жердев Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Однако в первом звене выходил не он, а Александр Овечкин, который за полгода до этого установил рекорд ЮЧМ, забросив 14 шайб за восемь игр. Компанию в первом звене ему составляли форвард ЦСКА Александр Полушин, очень высоко тогда котировавшийся, а также центр «Северстали» Юрий Трубачёв. «Юра как центральный нападающий — голова, капитан команды. Он помог Саше правильно решать эпизоды. Трубачёв — это был игровой ум, Овечкин — завершение», — рассказывал главный тренер той молодёжки Рафаил Ишматов.

При этом Овечкин ещё не был похож на нынешний образ главного шоумена НХЛ. «Он вообще только на льду заметен был. Ха-ха да хи-хи — такого не было. Глаза опущены. Естественно, Саша как самый молодой больше раз принёс с тренировок ведро с шайбами. Баулы таскать — это без разговоров», — приводил цитату Ишматова русскоязычный сайт НХЛ.

Но при этом в чемпионате результативнее был Игорь Григоренко: форвард «Лады» набрал 30 очков за сезон. Легендарный тренер той «Лады» Пётр Воробьёв говорил, что его талант — это «настоящий Овен! В прошлом году, было время, он не соглашался практически ни с чем. Ты ему слово — он тебе десять. Иной раз думаешь: ну ты послушай, может, тебе что-то рациональное скажут! Так нет! В общем, вовсе не сахар мальчик». Григоренко был проспектом «Детройта», который выбрал русского форварда не только за технику, но и за умение играть в обороне.

Ворота той команды защищал уникальный голкипер Андрей Медведев: за «Спартак» в Суперлиге он дебютировал уже в 15 лет, после победы на ЮЧМ-2001 перекрасил волосы в золотой цвет (так с ними поехал и в молодёжку). Медведеву не мешали хорошо играть его солидные и для полевого игрока габариты: 186/113 — это размеры скорее защитника-домоседа, но не для амплуа, где надо быть гибким. Кроме того, голкипер не очень-то держал себя в руках: например, в товарняке перед МЧМ с «Крыльями» запустил клюшку на трибуны после пропущенных шайб.

Андрей Медведев Фото: photo.khl.ru

Из-за неожиданных результатов предшествовавшего МЧМ России досталась довольно лёгкая группа, где из топовых соперников были лишь американцы, которые были ещё не так сильны, как сейчас. Матч с командой Паризе и Сутера был первым на групповом этапе и фактически определял победителя группы. Сборная Ишматова, как писали журналисты, быстро наладила игру в пас, за счёт которой смогла обыграть более прямолинейных американцев. Тот матч (5:1) отметился не только хет-триком Овечкина, но и тем, что сборной США позволили бросить за матч лишь 16 раз.

Следующие матчи были куда проще: впереди были Словакия (4:0), Швейцария (7:5) и Беларусь (5:1). Определённые проблемы возникли только со швейцарцами, где Россия в обороне играла расслабленно, как будто ожидая новогодней ночи: 5:3 довольно быстро превратились в 5:5. Однако снова помог Овечкин, который снова сделал хет-трик, где третья шайба в итоге оказалась победной. Четыре победы принесли России первое место — по тогдашней формуле, и прямую путёвку в полуфинал.

Матч с финнами был трудным: большую часть матча счёт был 1:1, соперник получил очень много большинства, но наша сборная выстояла, а за четыре минуты третьего периода забила трижды. Впереди были канадцы: почти все из той команды стали крепкими энхаэловцами, но реальной звездой стал Марк-Андре Флёри.

Сейчас, возможно, в это не поверят, но сборная России на чужом льду диктовала игру против канадцев, чаще атаковала, перебросала соперника (31-24), не позволила провести стереотипный канадский навал на первых минутах. Канадцы тем не менее на третий период выходили при счёте 2:1 — тренерам сборной России пришлось сажать на скамейку звено Кайгородова, Заведённая сборная в третьем периоде забила дважды, победный гол на счету нынешнего ассистента Андрея Разина Юрия Трубачёва.

Юрий Трубачёв Фото: photo.khl.ru

Трубачёв вошел в символическую сборную турнира — компанию ему составил Григоренко, который получил приз лучшему форварду. Игорь в мае закономерно поехал на взрослый ЧМ. Увы, вскоре после него Григоренко попал в тяжёлую аварию. «Подкачали и погодные условия, которые не позволили совершить нужный манёвр. Шёл сильный дождь. Нас занесло, ударились о бордюр, машина подлетела. Этого я уже не помню, мне так рассказывали», — говорил игрок в интервью «Чемпионату». Хотя Григоренко смог сделать хорошую карьеру, что уже казалось чудом, на проектируемый уровень он не вышел.

Григоренко был не единственным талантом, который сошёл с орбиты. Загадочно деградировал форвард Полушин, печальная история провалившего МЧМ Жердева и так прекрасно всем известна. Самая загадочная биография — у вратаря Медведева, который закончил с хоккеем уже через пару лет после золотой медали.

Ходили слухи о попытках суицида и работе в баре, но несколько лет назад пресс-служба «Спартака» обнаружила, что бывший вратарь — судья в бригаде на детских матчах. «Не знаю… Родился ребёнок, я занимался семьёй, отдыхал. Мне трудно что-то добавить — я все эти годы был рядом со своей семьёй», — говорил вратарь в интервью клубному ресурсу о завершении карьеры. Сейчас Медведева можно заметить за судейским столиком и во время матчей КХЛ.

Тем не менее большинство чемпионов-2003 сделали славную карьеру — и это, вполне возможно, даже важнее самого факта чемпионства.