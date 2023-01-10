В НХЛ доминирует неудержимое трио. В лучшем звене лиги — суперветеран и филиппинский гений

В последние годы НХЛ захватило противостояние кита и слона: звеньев Ландеског — Маккиннон — Рантанен и Маршан — Бержерон — Пастрняк. Бержеверы и макообрядцы спорили до хрипоты, обменивались хайлайтами и пытались доказывать свою правоту статистикой. Однако в этом году обе топ-тройки на льду почти не появляются: шведский капитан «Колорадо» пока не играл из-за травмы, а чешский лидер «Бостона» большую часть сезона проводил с двумя соотечественниками.

На этом фоне на первое место в лиге вырывается звено Джейсона Робертсона, Джо Павелски и Роопе Хинца. Американско-финское сочетание «Далласа» — пока единственное в лиге, забросившее больше 30 шайб в равных составах (32, у второго места 24) и одна из основных причин того, что «звёзды» неожиданно для многих идут на первом месте Центрального дивизиона.



С точки зрения конструкции это звено мало чем отличается от других успешных троек. Робертсон — лучший атакующий игрок и драйвер всего звена. Павелски на фоне омоложения лиги из ветерана превратился в суперветерана, при этом Джо — самая пащущая из звёзд лиги. Хинц — ещё одна рабочая лошадка, неутомимый двусторонний центр с элитными плеймейкерскими данными.

Первое звено «Далласа» Фото: AP/TASS

Появилось это звено в укороченном чемпионате-2021. Хотя «Даллас» прошёл в финал ковидного «пузыря», команда сделала это в основном за счёт защиты и в новом сезоне испытывала большие проблемы с атакой. Тренер Рик Боунесс перепробовал множество сочетаний звеньев, но не помогало. На фоне атакующей немощи «Далласа» свой шанс получил Джейсон Робертсон: молодой вингер, который первый месяц часто даже не попадал в состав, поднялся в топ-звенья.



Вместе с Джейсоном сначала пробовали связку Хинц — Гурьянов. На тот момент эта пара много играла вместе, связка прекрасно показала себя ещё в АХЛ и перешла на уровень выше. Взаимодействие Роопе и Дениса вышло на такой уровень, что финн отдавал русскому пасы, не глядя на шайбу, потому что знал, где окажется его партнёр. Увы, карьера Гурьянова после ударного плей-офф-2020 застопорилась, в этом звене он не задержался, и тройка зазвенела уже с переводом туда Павелски.

В новом, уже полноценном сезоне-2021/2022, эту тройку практически не разводили, и она стала чуть ли не единственным светлым пятном в скучном «Далласе». Звено Хинца было вторым в НХЛ по общему айстайму и третьим по общему количеству голов (51). Кроме этой троицы, никто в прошлогоднем «Далласе» не смог пробить отметку в 50 очков, а очень многие ушли в экстремальные минуса полезности.

В межсезонье «звёзды» сменили тренера, и Питер Дебур тем более не стал разводить ударное звено. Дебур тренировал «Сан-Хосе» Павелски в единственный год, когда эта команда дошла до финала Кубка Стэнли, а через три года вышла в финал Запада. Тренер отмечает игровой интеллект и преданность игре от своего суперветерана.



Но лучший по очкам среди этой троицы — всё-таки Робертсон. Джейсон чуть притормозил после своего фантастического старта сезона, но все равно идёт четвёртым в списке бомбардиров лиги. При этом на драфте 2017-го, который незаслуженно считался слабым, Робертсон ушёл лишь 38-м: скауты сомневались в форварде из-за его не лучшего катания. Однако «Даллас» рискнул и сорвал на том драфте джекпот: выше Робертсона клуб выбрал Миро Хейсканена и Джейка Эттингера, за сутки собрав костяк на будущее.

Джейсон Робертсон Фото: AP/TASS

У Робертсона необычные для НХЛ корни — филиппинские (достались от матери). Джейсон и его брат Ник (задрафтован «Торонто») начинали заниматься хоккеем в Калифорнии благодаря тому, что отец и дед игроков фанатели от «Кингз» и были обладателями абонементов. Однако в 10 лет семья переехала в куда более хоккейный Мичиган — и Джейсон признаётся, что без этого шага его карьера могла бы не выйти на нынешнюю траекторию. В Мичигане игрока заметили скауты команды лиги Онтарио, и потом всё пошло по проторённой дорожке.

Несмотря на отличный хоккейный интеллект и технику, Робертсон первое время чаще оставался в запасе «Далласа». Рика Боунесса многие в Америке считают консервативным динозавром из 90-х, и от своих игроков он хотел видеть и качественную оборону. Джейсон сам занялся ей, хотя департамент развития игроков клуба предлагал ему вариант с арендой в Европе. Робертсон научился пахать в прессинге, идти на любого оппонента и ложиться под шайбу — после этого путь в состав был открыт.



Павелски тоже пробивался в НХЛ через пахоту. Он выбран на величайшем драфте-2003, только не рядом с Гецлафом и Бёрнсом, а в серединке седьмого раунда. Первый тренер Джо на юниорском уровне вспоминает, что скауты НХЛ, которые приезжали на матчи его команды, в один голос повторяли: «У него нет катания, и он недостаточно крупный». Однако Джо прокачивал хоккейный интеллект, постоянно смотрел свои нарезки и благодаря этому стал максимально универсальным игроком на каждом участке льда.

Джо Павелски Фото: AP/TASS

В одной из недавних побед в матче с «Нэшвиллом» Павелски десяток секунд бодался возле борта с Коди Глассом, который моложе на 15 лет, оттеснил более молодого оппонента и сам создал бросок, который уже «доели» его партнёры, забив победный гол. Произошло это на последней минуте матча, и это вполне описывает важность Джо для первого звена «Старз». Кроме того, Павелски — главный дед команды, который приютил в своём доме перспективного первораундника-2020 Уайатта Джонстона. Клуб уже успел продлить контракт с Джо в первые дни нового года.

Хинц — пожалуй, пока самое скромное имя из этих трёх. Финн пробился в основу только в 23, при этом не поражал очковыми подвигами на каком-то из уровней. Но в последние годы он своей игрой выбил себе по-настоящему элитный контракт на $ 8,45 млн в год. Генменеджер Джим Нилл максимально ясно пояснил, за что такие деньги: «Тренеры могут использовать его в любой ситуации. Роопе может выходить против лидеров соперника и закрывать их благодаря своим размерам и катанию. Недавно мы играли в Колорадо, и он закрывал Маккиннона, до этого Роопе выходил в Сент-Луисе против О’Райлли. На очереди у нас «Эдмонтон», и, если кто-то сможет выйти против Макдэвида, так это Хинц».



«Хинц — игрок, словно разработанный в лаборатории», — восторгался журналист The Athletic Саид Юссуф. «Он сочетает габариты, хорошую скорость вместе с отличным броском и тонким чувством паса. При этом у Хинца высокий игровой интеллект, благодаря которому он читает игру и может вовремя применить свои умения».

Роопе Хинц Фото: AP/TASS

Всё это делает первое звено «Далласа» самым эффективным в лиге. Они хороши не только в созидании, но и позволяют создать лишь 1,57 гола за 60 минут при своём нахождении на льду: звено Хинца в среднем забивает на три шайбы больше оппонента в пересчёте на те же 60 минут. При этом они не прыгают выше головы: по процентовке ожидаемых голов тройка «Далласа» — лучшая в лиге среди тех, кто сыграл больше 150 минут за сезон.



Теперь у фанатов «Далласа» есть много поводов для оптимизма весной. Молодые «декабристы» Джонстон и Тай Делландреа разбудили как будто уезжавших на ярмарку Сегина и Бенна, создав и второе крутое звено. Защита «Далласа» и ролевые игроки крепко организованы, а на последнем рубеже всё круто подчищает Джейк Эттингер. Для того чтобы быть кубковым претендентом, этой команде не хватает разве что чуть-чуть глубины, но ей будут заниматься уже на дедлайне.