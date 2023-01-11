Одного из лидеров КХЛ скосила череда травм. Выбыл даже лучший снайпер сезона

Накануне «Автомобилист» одержал важную для себя победу. Команда Николая Заварухина на домашнем льду оказалась сильнее ЦСКА (4:2), тем самым прервав серию из девяти поражений.

«Понятно, что, когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, всё впереди, надо жить сегодняшним днём и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи, и будет получаться многое», — заявил Заварухин журналистам.

Шутка ли, но даже после стольких неудач екатеринбуржцы оставались на первом месте Восточной конференции. Более того, они по-прежнему его за собой сохраняют. Это говорит о том, что плотность и конкуренция в турнирной таблице Востока в нынешнем сезоне мощнейшая. Лидеры наступают друг другу на пятки, да и в борьбе за плей-офф нынче очень жарко. И это здорово. Надеемся, что интрига сохранится до завершения регулярного чемпионата. Тем интереснее будет следить за турниром.

Встанет ли «Автомобилист» снова на победные рельсы или выход из кризиса затянется? Ведь одна победа ни о чём не говорит, а вот постоянные травмы лидеров команды начинают явно настораживать болельщиков. Достаточно вспомнить, что ещё перед стартом сезона тяжёлую травму получил Алексей Макеев, а серьёзный спад у команды Заварухина начался после того, как в лазарет отправился Да Коста. Француз не любит силовой игры и часто уходит на больничный после того, как против него сыграют жёстко. Стефан забирает практически всё большинство, много забивает и отдаёт, поэтому его отсутствие моментально сказалось.

Стефан Да Коста Фото: hc-avto.ru

Помимо Да Косты, выбыли вратарь Маттссон и форвард Голышев – тоже лидеры команды. А сегодня стало известно, что уральцы поместили в список травмированных лучшего снайпера всей лиги, нападающего Брукса Мэйсека. Форвард отличился накануне в матче с ЦСКА, сейчас в его активе 45 (30+15) баллов за результативность при показателе полезности «+11». Конечно, потерять такого игрока – удар по команде. Но всё оказалось не так страшно.

«С Бруксом Мэйсеком по сравнению со всеми нашими волнениями ничего страшного. Думаю, что срок восстановления в пределах семи-десяти дней. Мы ждём и надеемся, что на ближайшем выезде смогут сыграть и Да Коста, и Голышев, и Маттссон. Брукс, думаю, вернётся уже к домашним матчам», — пояснил нам директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Это самые оптимистичные прогнозы. Не удивимся, если у кого-то из травмированных сроки выхода на лёд затянутся, ведь после повреждений нужно набрать форму, чтобы не случилось рецидива. Тот же Да Коста всегда очень тщательно относится к подобным вещам. Смысла форсировать подготовку шведу Маттссону тоже нет, так как с вратарской линией у екатеринбуржцев порядок.

Впереди у «Автомобилиста» гостевые матчи с минским «Динамо», «Спартаком» и московским «Динамо», где точно придётся обойтись без Мэйсека. А вот к последующим домашним играм все больные и травмированные должны вернуться в строй. Последим за решениями врачей и тренерского штаба.