Тренер «Динамо» считает, что в КХЛ не нужен лимит. Что не так с этим заявлением

На днях главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о лимите на легионеров в КХЛ, чем породил новую волну обсуждений по чуть ли не главной теме для обсуждения в нынешнем сезоне КХЛ. «У нас вообще лига была бы классной, если бы была открытой. Думаю, у нас бы выступало много отличных игроков. Без лимита? Да. Не было бы молодёжи? Да была бы. Никуда бы она не делась. Она играла во все времена», – сказал Кудашов в интервью Sport24.

Сказано это было в тот самый момент, когда в российском хоккее впервые за много лет появились отличные условия для развития российских игроков. Внешние всем известные обстоятельства мешают набирать иностранцев. Было бы счастье: тут же заработали карьерные лифты для одаренных русских игроков. Больше мест в командах КХЛ, больше игрового времени, больше шансов повышения мастерства, больше возможностей стать лидером, звездой.

Стоило Континентальной лиге частично потерять легионеров, как в хоккейном чемпионате заблистали десятки новых имен. Заседа, Лихачёв, Николаев, Тринеев, Яровой – и этот список можно продолжать долго, звëзды зажигаются чуть ли в каждой команде. В половине клубов есть целые группы молодых лидеров, вносящих серьезный вклад в турнирные успехи. Можно назвать «Амур», «Витязь», «Салават Юлаев», СКА, «Спартак», «Торпедо», «Северсталь», ЦСКА. И это далеко не все.

А что будет если убрать все лимиты и открыть лигу? Есть большой риск, что в один момент рухнет вся хоккейная вертикаль подготовки наших игроков. В лигу хлынет поток второсортных иностранцев, которые отнимут и рабочие места, и возможности для развития.

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Станислав Яровой Фото: photo.khl.ru

Кудашов предлагает государству потратить миллиарды на легионеров

Очень важен и финансовый момент. Главный тренер «Динамо» хочет видеть в КХЛ много «отличных иностранных игроков». Но кто же будет платить этим легионерам? Не секрет, что клубный хоккей России содержится за счёт бюджетов и средств госкорпораций.

Главный тренер «Динамо» в хоккее работает давно и прекрасно знает уровень расходов на зарплаты легионеров. До 2022 года Россия ежегодно тратила на иностранных хоккеистов минимум 4 миллиарда рублей. А сколько будет стоить проект «открытой КХЛ» по рецептам Кудашова? 8 миллиардов рублей в год на иностранцев? 10? 12? А кто будет содержать? Опять бюджет и госкорпорации? Про сложное политическое и экономическое положение нашей страны упоминать отдельно нет смысла. Неужели сейчас самое время начать платить иностранным игрокам с непонятным статусом и весьма сомнительным уровнем мастерства.

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Решение о сокращении числа иностранцев в российском хоккее принято на высшем уровне. ФХР его разработала, Минспорта его узаконило. КХЛ приняла его к исполнению. И никто ни с чем не дискутирует – потому что всем ясны интересы хоккейной отрасли.

Даже руководство лиги перестало оспаривать новый жёсткий лимит. Совет директоров не проводил протестных заседаний. Топ-менеджеры и спонсоры клубов соглашаются, что хоккею пора заняться импортозамещением.

Алексей Жамнов и Алексей Кудашов Фото: photo.khl.ru

Против иностранцев – все, даже Ларионов

То, насколько в настоящий момент неуместны предложения главного тренера «Динамо», очень ярко подчеркивает недавнее выступление другого специалиста – главного тренера «Торпедо». Игорь Ларионов – один из лучших игроков в истории мирового хоккея, человек, чей опыт гораздо богаче, чем у Кудашова. И вот что Ларионов на днях сказал в передаче Первого канала:

— Брать иностранцев, которых я не знаю? Какой в этом смысл? Мы тогда лигу просто убиваем. Разбавляем её средними игроками. Забираем место у мальчишек, которые могут стать лучше… Я вообще сторонник игры без легионеров. У нас тут не бизнес. Одно дело, когда «ПСЖ» тратит на Мбаппе € 150 млн и в первые дни продаёт 4 миллиона футболок. Но у нас этого нет. Мы тратим деньги на очень средних иностранцев. Поэтому и получаем средних игроков, которые обучаются у таких легионеров.

При этом Ларионов много лет подряд был противником ограничений. Но когда приступил к практической работе, проанализировал современные реалии и тут же изменил свою позицию на 180 градусов. И язык не поворачивается его упрекнуть. Потому что Ларионов оценивает ситуацию трезво, разумно и аргументированно.

Любопытно, что Кудашов лоббирует «открытую лигу» в статусе одного из членов тренерского штаба сборной России. А ещё не мешало бы посмотреть на те команды КХЛ, в которых сейчас неограниченное количество иностранцев. На «Куньлунь» — из года в год входящий в пятерку худших клубов лиги. Или на минское «Динамо», где восемь легионеров «съедают» две трети платежной ведомости. На долю 20 белорусов приходятся оставшиеся 33 процента зарплат, минимум игрового времени. При этом иностранцы бросили играть ещё до Нового года, и теперь их команда может даже не попасть в плей-офф! То есть провалить сезон полностью. А зачем упираться: бонусы положены только за регулярный чемпионат, а плей-офф – просто лишнее продолжение работы, которая уже оплачена до 30 апреля.

В условиях «открытой лиги» в такую же деградирующую команду превратилось бы и московское «Динамо» Кудашова. И остальные участники хоккейного чемпионата.

Игорь Ларионов Фото: photo.khl.ru

Вызывают вопросы и рассуждения главного тренера «Динамо» о вопросе миграции российских игроков за океан. В то время как в России предпринимаются большие усилия, чтобы удержать самых талантливых молодых хоккеистов в родном чемпионате, Кудашов призывает к отъезду в США и Канаду. Прежде чем делать такие заявления, нужно осознавать ответственность за судьбы и карьеры игроков. Ведь молодежь часто прислушивается к мнению людей с именем. Но…

«Играя по семь минут в НХЛ, человек понимает, что следующим этапом для него будет играть по 12 минут и так далее», — говорит главный тренер «Динамо». Этот тезис, мягко говоря, не соответствует действительности. Наверх в такой ситуации пробивается в лучшем случае 10 процентов игроков. А остальные 90 процентов после семи минут за матч в НХЛ начинают получать по 12 минут, но в АХЛ. Потом спускаются ещё ниже, в полупрофессиональные лиги… А в итоге доигрываются до чемпионата Румынии или других нехоккейных стран.

Кудашов рассуждает так, будто реальные шансы пробиться снизу в НХЛ есть у всех. В то же время куда показательнее пример Кудашова-игрока. В середине 90-х у него был неудачный сезон за «Торонто» (один гол в 25 матчах), потом ещё один неудачный сезон в АХЛ. Почему-то Алексей Николаевич тогда не стал ждать у моря погоды и быстро, пока не растрачено спортивное мастерство, вернулся обратно в Европу. Выступать в Германии и в российской Суперлиге. Но об этой своей истории главный тренер «Динамо» не рассказывает.

«У меня в командах было много игроков, которые уезжали… Кому-то я говорил, что пора ехать». Интересно, а кого именно Алексей Николаевич уговорил отправиться в США? Игрока сборной России Любушкина (работал с Кудашовым в «Локомотиве»-2017)? Олимпийского чемпиона Зуба (работал с Кудашовым в СКА-2020)? Талантливого юниора Кисакова, который уехал из «Динамо» прошлым летом и теперь рискует загубить всю карьеру в Северной Америке?

Предложения и идеи Кудашова, повторимся, звучат неуместно и необдуманно. И если главный тренер «Динамо» действительно верит в то, что говорит – это очень грустно.