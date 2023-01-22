Мощный разгром от СКА и спасение «Динамо». Итоги игрового дня КХЛ

21 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Амур» в пятый раз за сезон оказался сильнее соперника по дальневосточному дерби. Хабаровчане переиграли «Адмирал» с футбольным счётом. Единственный гол в середине встречи оформил нападающий Владислав Барулин, который наиболее расторопно проявил себя в сутолоке на пятаке.

Но главным героем матча стал вратарь «тигров» Евгений Аликин. Голкипер не просто отразил 40 бросков, оформив шат-аут, но и установил рекорд клуба. Аликин в 65-й раз выиграл матч для «Амура» и обошёл по количеству побед Юху Метсолу.

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Встреча «Автомобилиста» и «Барыса» оказалась куда более результативной. Общими усилиями соперники забросили восемь шайб. Начало получилось для уральцев обескураживающим: уже к третьей минуте Сагадеев оформил дубль. На экваторе матча астанинский клуб вёл уже со счётом 4:1. За оставшуюся часть игры подопечные Николая Заварухина сократили отставание до двух голов, но на большее их не хватило.

Екатеринбуржцы, таким образом, упустили возможность сравняться по очкам с лидером Восточной конференции – «Сибирью». У уральского коллектива – 12 поражений в последних 14 матчах. А вот «Барыс» благодаря победе поднялся в кубковую восьмёрку.

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«Торпедо» серьёзно пострадало в матче со СКА. Нижегородцы завершили первый период с оглушительными 0:4. Причём четвёртая шайба влетела в ворота Ивана Кульбакова в результате штрафного броска – его исполнил Никита Гусев. В этот момент на табло застыли зловещие 33,3 секунды.

Второй период обошёлся без голов. В третьем автозаводцы предприняли мощный рывок и забили два гола, второй – в меньшинстве. Однако СКА оставил последнее слово в матче за собой: петербуржцы оформили ещё две шайбы. При этом последняя влетела в – уже пустые – ворота от игрока «Торпедо».

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Московское дерби вышло на славу. «Динамо» и ЦСКА не только собрали редкий для столицы аншлаг, но и показали равный захватывающий хоккей. Армейцы вышли вперёд в первой половине стартового периода – отличился Никита Нестеров.

Бело-голубые готовили симметричный ответ в течение почти 50 минут. Когда до сирены оставалось совсем ничего, динамовцы предприняли резкую контратаку, в несколько передач дошли до чужих ворот, а точным броском комбинацию завершил Илья Каблуков. В серии буллитов удача также была на стороне команды Алексея Кудашова – решающий бросок в свой актив записал Джордан Уил.

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Матчи 22 января