Мощный разгром от СКА и спасение «Динамо». Итоги игрового дня КХЛ

21 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.
«Амур» в пятый раз за сезон оказался сильнее соперника по дальневосточному дерби. Хабаровчане переиграли «Адмирал» с футбольным счётом. Единственный гол в середине встречи оформил нападающий Владислав Барулин, который наиболее расторопно проявил себя в сутолоке на пятаке.
Но главным героем матча стал вратарь «тигров» Евгений Аликин. Голкипер не просто отразил 40 бросков, оформив шат-аут, но и установил рекорд клуба. Аликин в 65-й раз выиграл матч для «Амура» и обошёл по количеству побед Юху Метсолу.
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Встреча «Автомобилиста» и «Барыса» оказалась куда более результативной. Общими усилиями соперники забросили восемь шайб. Начало получилось для уральцев обескураживающим: уже к третьей минуте Сагадеев оформил дубль. На экваторе матча астанинский клуб вёл уже со счётом 4:1. За оставшуюся часть игры подопечные Николая Заварухина сократили отставание до двух голов, но на большее их не хватило.
Екатеринбуржцы, таким образом, упустили возможность сравняться по очкам с лидером Восточной конференции – «Сибирью». У уральского коллектива – 12 поражений в последних 14 матчах. А вот «Барыс» благодаря победе поднялся в кубковую восьмёрку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Торпедо» серьёзно пострадало в матче со СКА. Нижегородцы завершили первый период с оглушительными 0:4. Причём четвёртая шайба влетела в ворота Ивана Кульбакова в результате штрафного броска – его исполнил Никита Гусев. В этот момент на табло застыли зловещие 33,3 секунды.
Второй период обошёлся без голов. В третьем автозаводцы предприняли мощный рывок и забили два гола, второй – в меньшинстве. Однако СКА оставил последнее слово в матче за собой: петербуржцы оформили ещё две шайбы. При этом последняя влетела в – уже пустые – ворота от игрока «Торпедо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Московское дерби вышло на славу. «Динамо» и ЦСКА не только собрали редкий для столицы аншлаг, но и показали равный захватывающий хоккей. Армейцы вышли вперёд в первой половине стартового периода – отличился Никита Нестеров.
Бело-голубые готовили симметричный ответ в течение почти 50 минут. Когда до сирены оставалось совсем ничего, динамовцы предприняли резкую контратаку, в несколько передач дошли до чужих ворот, а точным броском комбинацию завершил Илья Каблуков. В серии буллитов удача также была на стороне команды Алексея Кудашова – решающий бросок в свой актив записал Джордан Уил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 22 января
- 22 января 2023
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00:18
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00:07
- 21 января 2023
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23:59
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23:38
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23:20
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23:07
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23:02
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22:44
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22:36
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22:15
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21:55
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21:31
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21:09
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21:02
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20:59
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20:44
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20:39
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20:31
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20:12
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19:38
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19:30
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19:19
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18:50
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18:15
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18:06
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17:59
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17:27
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17:11
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16:55
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16:11
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15:45
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15:14
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14:54
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14:33
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14:11