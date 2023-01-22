Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 21 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 22 января

Мощный разгром от СКА и спасение «Динамо». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ
Комментарии
«Автомобилист» снова проиграл, а голкипер «Амура» побил клубный рекорд.

21 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Барулин (Дрозг) – 31:36 (5x5)

«Амур» в пятый раз за сезон оказался сильнее соперника по дальневосточному дерби. Хабаровчане переиграли «Адмирал» с футбольным счётом. Единственный гол в середине встречи оформил нападающий Владислав Барулин, который наиболее расторопно проявил себя в сутолоке на пятаке.

Но главным героем матча стал вратарь «тигров» Евгений Аликин. Голкипер не просто отразил 40 бросков, оформив шат-аут, но и установил рекорд клуба. Аликин в 65-й раз выиграл матч для «Амура» и обошёл по количеству побед Юху Метсолу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Барыс
Астана
0:1 Сагадеев (Мищенко) – 01:16 (5x5)   0:2 Сагадеев (Борисевич, Бекетаев) – 02:41 (5x4)   1:2 Широков (Да Коста, Эберт) – 17:20 (4x3)   1:3 Петухов – 22:11 (4x5)   1:4 Шевченко (Шалапов) – 26:10 (5x5)   2:4 Ли (Блэкер, Белоусов) – 34:15 (5x5)   2:5 Бракко (Луис, Грант) – 39:06 (5x4)   3:5 Да Коста (Широков, Эберт) – 44:54 (5x5)

Встреча «Автомобилиста» и «Барыса» оказалась куда более результативной. Общими усилиями соперники забросили восемь шайб. Начало получилось для уральцев обескураживающим: уже к третьей минуте Сагадеев оформил дубль. На экваторе матча астанинский клуб вёл уже со счётом 4:1. За оставшуюся часть игры подопечные Николая Заварухина сократили отставание до двух голов, но на большее их не хватило.

Екатеринбуржцы, таким образом, упустили возможность сравняться по очкам с лидером Восточной конференции – «Сибирью». У уральского коллектива – 12 поражений в последних 14 матчах. А вот «Барыс» благодаря победе поднялся в кубковую восьмёрку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Бардаков, Никишин) – 06:15 (5x5)   0:2 Алтыбармакян (Хуснутдинов) – 15:20 (5x5)   0:3 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 17:35 (5x5)   0:4 Гусев – 19:27   1:4 Фирстов (Сато, Летунов) – 41:07 (5x5)   2:4 Федотов (Воронин) – 47:53 (4x5)   2:5 Галимов (Алтыбармакян, Хуснутдинов) – 51:58 (5x5)   2:6 Камалов – 58:24 (en)

«Торпедо» серьёзно пострадало в матче со СКА. Нижегородцы завершили первый период с оглушительными 0:4. Причём четвёртая шайба влетела в ворота Ивана Кульбакова в результате штрафного броска – его исполнил Никита Гусев. В этот момент на табло застыли зловещие 33,3 секунды.

Второй период обошёлся без голов. В третьем автозаводцы предприняли мощный рывок и забили два гола, второй – в меньшинстве. Однако СКА оставил последнее слово в матче за собой: петербуржцы оформили ещё две шайбы. При этом последняя влетела в – уже пустые – ворота от игрока «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Нестеров (Окулов, Плотников) – 08:32 (5x4)   1:1 Каблуков (Миронов, Муранов) – 55:59 (5x5)   2:1 Уил – 65:00

Московское дерби вышло на славу. «Динамо» и ЦСКА не только собрали редкий для столицы аншлаг, но и показали равный захватывающий хоккей. Армейцы вышли вперёд в первой половине стартового периода – отличился Никита Нестеров.

Бело-голубые готовили симметричный ответ в течение почти 50 минут. Когда до сирены оставалось совсем ничего, динамовцы предприняли резкую контратаку, в несколько передач дошли до чужих ворот, а точным броском комбинацию завершил Илья Каблуков. В серии буллитов удача также была на стороне команды Алексея Кудашова – решающий бросок в свой актив записал Джордан Уил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Матчи 22 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023