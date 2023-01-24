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Результаты матчей КХЛ 24 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 25 января

Возвращение суперветерана и кошмарная ошибка белорусского клуба. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
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За «Локомотив» дебютировал хоккеист, не игравший в лиге 15 месяцев, а минское «Динамо» уступило в одном из ключевых матчей года.

24 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Полунин (Рафиков, Марченко) – 04:05 (5x5)   2:0 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 19:08 (5x5)   2:1 Ежов (Гончаров, Волгин) – 57:07 (6x4)   3:1 Каюмов – 59:13 (en)

Главным удивлением матча в Ярославле было возвращение в КХЛ почти 38-летнего Михаила Варнакова. Легенда «Торпедо», которое местные болельщики не очень-то любят, с 26 октября 2021-го не принимал участия в матчах лиги. Забавно, что выходил он в четвёртом звене вместе с другим ветераном команды, Сергеем Андроновым. Забегая вперёд, за 7:41 на льду Варнаков не отметился вообще никакими действиями для протокола.

На льду всё было проще: «Локомотив» открыл счёт уже на пятой минуте благодаря Александру Полунину, а в концовке первого периода Максим Шалунов забросил свою 24-ю шайбу в сезоне. «Витязю» за 40 минут позволили нанести лишь семь бросков, в третьем периоде «Локо» отдал инициативу, заблокировал 10 бросков и позволил себе только напряжённую концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Хохлачёв (Локтионов, Принс) – 00:24 (5x5)   1:1 Звягин (Душак, Горбунов) – 09:01 (5x5)   2:1 Цыплаков (Савиков) – 14:11 (5x5)   2:2 Пакетт (Спунер, Шинкевич) – 33:34 (5x5)   3:2 Заседа (Квартальнов) – 36:53 (5x4)   3:3 Зоркин (Дерябин) – 56:14 (5x5)   4:3 Локтионов – 60:35 (en)

Если месяц назад считалось, что спуртанувший при Игоре Гришине «Спартак» забронировал себе плей-офф, то серия поражений откинула красно-белых вниз, за две путёвки в восьмёрку придётся сражаться с «Динамо» из Минска и «Северсталью». Сегодня в Москву приехала крайне нестабильная команда Крэйга Вудкрофта, у которой были проблемы с составом из-за травм.

«Спартак» открыл счёт уже на первой минуте, но 18-летний форвард минчан Степан Звягин забил свой первый гол в КХЛ. Потом команды обменялись голами, а затем случился эпизод, который может повлиять на судьбу всей гонки за плей-офф: в меньшинстве гости ринулись меняться всей четвёркой, получили выход «3 в 0», который реализовал Матвей Заседа. «Динамо» попёрло вперёд и сравняло счёт благодаря шайбе арендованного у СКА Никиты Зоркина. В овертайме Вудкрофт решил рискнуть и снял вратаря, но «Динамо» получило гол в пустые ворота от Андрея Локтионова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица регулярного сезона КХЛ

Матчи 25 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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