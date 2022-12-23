Генменеджер московского «Динамо»: наш тренерский штаб — один из сильнейших в лиге

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин считает, что тренерский штаб московского клуба во главе с Алексеем Кудашовым является одним из лучших в КХЛ.
«У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона. По моему мнению, это один из сильнейших тренерских штабов в КХЛ. Самое лучшее, что могло случиться с «Динамо», это когда эти люди собрались здесь. Моя задача — сохранить этот штаб. Во время неудачной серии поражений в октябре-ноябре [10 поражений в 13 матчах] никакого негатива по отношению к тренерам не было. Всё было спокойно, мы понимали, почему это произошло», — сказал Сопин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.
После 42 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции.
- 23 декабря 2022
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