Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер московского «Динамо»: наш тренерский штаб — один из сильнейших в лиге

Генменеджер московского «Динамо»: наш тренерский штаб — один из сильнейших в лиге
Комментарии

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин считает, что тренерский штаб московского клуба во главе с Алексеем Кудашовым является одним из лучших в КХЛ.

«У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона. По моему мнению, это один из сильнейших тренерских штабов в КХЛ. Самое лучшее, что могло случиться с «Динамо», это когда эти люди собрались здесь. Моя задача — сохранить этот штаб. Во время неудачной серии поражений в октябре-ноябре [10 поражений в 13 матчах] никакого негатива по отношению к тренерам не было. Всё было спокойно, мы понимали, почему это произошло», — сказал Сопин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

После 42 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции.

Новость по теме
Генменеджер московского «Динамо»: мы отказали четырём клубам КХЛ в обмене Джиошвили
Чемпион, над которым смеялись, и талант, сидевший в ВХЛ. Тройка-сенсация доминирует в КХЛ Чемпион, над которым смеялись, и талант, сидевший в ВХЛ. Тройка-сенсация доминирует в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022