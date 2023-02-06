Сумасшедшее поражение ЦСКА, «Трактор» — снова на дне Востока. Итоги игрового дня КХЛ

5 февраля в рамках Фонбет чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей регулярки. Коротко рассказываем о каждом из них.

Первыми на лёд вышли хоккеисты «Сибири» и «Адмирала», недавно игравшие две очные встречи во Владивостоке. В Новосибирске их матч тоже вышел весьма упорным и малорезультативным: на гол Тейлора Бека в большинстве в начале второго периода «моряки» ответили своей реализацией лишнего в исполнении Николая Чебыкина на 49-й минуте. Всё решилось в овертайме, где победу хозяевам принесло индивидуальное мастерство Алексея Яковлева. «Сибирь» продолжает заочную борьбу с «Ак Барсом» за лидерство в конференции.

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Шайба Владислава Кары уже на 92-й секунде матча «Витязя» и «Нефтехимика» обещала если не голевое пиршество, то открытый характер игры, однако она так и осталась единственной за все 60 минут. Нижнекамцы ни разу не пробили Максима Дорожко (26 сейвов) и потерпели очень неприятное поражение, которому очень обрадовались в Хабаровске. Теперь «Амур», занимающий восьмую строчку на Востоке, опережает «волков» на два очка, да ещё и имеет игру в запасе.

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В Магнитогорске состоялось шестое уральское дерби в сезоне, в котором обеим командам кровь из носу нужна была победа: «Трактор» пытается ещё зацепиться за плей-офф, у «Металлурга» турнирная ситуация намного лучше, но игра команды в последнее время не впечатляет, а четыре поражения кряду намекали, что увольнением Дмитрия Рябыкина дело может не ограничиться.

Филипп Майе быстро открыл счёт на второй минуте, но «Трактор» отыгрался в конце первого периода усилиями Петра Хохрякова, а в середине игры Теэму Пулккинен забил забавный гол и вывел челябинцев вперёд. Впрочем, Денис Зернов быстро восстановил равновесие, а судьба матча решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс раззабивавшийся в последнее время Григорий Дронов. «Магнитка» обошла в таблице «Авангард», вернувшись в топ-4, «Трактор» же снова опустился на последнюю строчку Востока.

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Бедовый «Сочи» прибыл в Ярославль, где местный «Локомотив» желал реабилитироваться перед болельщиками за сухое поражение в Череповце. И это железнодорожникам удалось. Игорь Никитин выставил на игру немало молодёжи, но это не помешало хозяевам уверенно выиграть. При этом до 52-й минуты счёт был лишь 1:0, зато в последнюю десятиминутку ярославцы забросили ещё три безответных шайбы. Второй гол в сезоне забил 17-летний Даниил Бут, а Ивану Бочарову для «сухаря» понадобилось совершить лишь 18 сейвов.

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«Ак Барс» после поражения в Санкт-Петербурге прибыл в Мытищи и уверенно разобрался с «Куньлунем». Уже в первом периоде казанцы забили три гола, после чего довести дело до победы для них было делом техники. Главным героем матча стал Дмитрий Воронков, набравший три очка, но самый красивый гол игры забил 19-летний форвард «Ред Стар» Герман Точилкин.

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Самый зрелищный и по-хорошему сумасшедший матч дня прошёл в Парке легенд в Москве, где ЦСКА принимал «Барыс». К началу второго периода, после шикарного гола защитника армейцев Николая Макарова, хозяева повели 3:1, и показалось, что для астанинцев всё кончено. Правда, вскоре Егор Петухов отыграл одну шайбу, но Максим Мамин за 22 секунды до перерыва забил «Барысу» «в раздевалку». Теперь-то точно всё?

Кажется, в ЦСКА слишком поверили в это, и в третьем периоде начали твориться чудеса. Антон Сагадеев оформил дубль за шесть минут и сравнял счёт, затем Владислав Каменев вновь вывел армейцев вперёд, но через 23 секунды Никита Михайлис сделал 5:5! Невероятный матч ушёл в овертайм, где Михайлис уже на 17-й секунде оформил дубль, набрал пятое (!) очко за игру и принёс «Барысу» победу, которая пока ещё оставила астанинцев в гонке за плей-офф на Востоке.

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Расписание матчей на 7 февраля