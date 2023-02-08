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Как Александр Радулов играет в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове в сезоне-2022/2023 в КХЛ

Радулов расцвёл при Билялетдинове! Теперь мы видим настоящую звезду КХЛ
Павел Панышев
Как Александр Радулов играет в «Ак Барсе»
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Грустные времена совместной работы с Олегом Знарком остались в прошлом.

Идея совместной работы Олега Знарка и Александра Радулова в «Ак Барсе» изначально выглядела бесперспективно и утопично. Было понятно, что тренер и хоккеист не сработаются и не уживутся друг с другом в одном коллективе. В итоге в команде начались распри, результат отсутствовал, никакой нормальной атмосферы внутри коллектива не наблюдалось, а сами непростые взаимоотношения между Александром и Олегом Валерьевичем закончились сперва выводом из состава игрока, а впоследствии увольнением тренера. Зачем нужно было соединять вместе два огня, памятуя о давних разногласиях между двумя людьми ещё со времён сборной России, до сих пор остаётся загадкой. В общем, обожглись все.

«Для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идёт такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей – командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца и чтобы это действительно команду подстёгивало», — говорил сам Радулов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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Радулов и Знарок – лидеры по натуре. Но если тренерская карьера чемпиона корейской Олимпиады, судя по всему, близка к завершению, то Радулов в свои 36 лет по-прежнему даст фору многим молодым. Энергии и запала у Александра, когда сам крайний нападающий этого хочет, хоть отбавляй.

Символично, что расцветать Радулов начал после того, как в «Ак Барс» на пост главного тренера вернулся Зинэтула Билялетдинов. Беспрекословный авторитет и настоящий вожак, умеющий собрать вокруг себя настоящий коллектив, включая звёзд, с которыми, как правило, сложнее всего работать. Теперь в Казани никто не тянет одеяло на себя, команда выглядит единым кулаком и даже уже обеспечила себе выход в плей-офф. Второй по счёту на Востоке, вслед за одной из главных сенсаций регулярки в лице «Сибири».

Александр Радулов

Александр Радулов

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Радулов и при Знарке не выглядел серым пятном: Саша был одним из тех, кто старается и бьётся в каждом эпизоде. Теперь же форвард, будучи капитаном, снова полноправно подтверждает статус настоящей звезды КХЛ и одного из самых харизматичных игроков лиги. Возьмите даже вчерашний принципиальный матч с «Нефтехимиком»: три голевые передачи, пас-конфетка на Шипачёва, а затем и вручённая Билялетдинову тюбетейка в раздевалке. Всё дело в том, что на днях у внука Зинэтулы Хайдяровича Александра Романова и его супруги родилась дочь, а сам Билялетдинов стал прадедушкой.

Порой эмоции Радулова достигают апогея, и тогда соперникам прилетает так, как в матче со СКА прилетело Валентину Зыкову. Который, кстати, сам нёсся в сторону на соперника применять силовой приём, а в итоге отлетел от Александра, словно от стенки, лишившись зубов и заработав сотрясение. Радулов, конечно, извинился, но сам же отметил, что хоккей есть хоккей.

Радулов силовым приёмом выбил зубы игроку СКА. На его фото было больно смотреть Радулов силовым приёмом выбил зубы игроку СКА. На его фото было больно смотреть

Сейчас в активе Александра Радулова 48 (21+27) очков в 55 сыгранных матчах при показателе полезности «+2». Безусловно, в плей-офф этот мастер наведёт шороху, но самое главное, что наша лига и болельщики снова получили в своё распоряжение лидера и звезду с постоянно горящими глазами. В нынешние непростые времена это особенно важно.

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