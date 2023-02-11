Малкин стал седьмым европейским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1200 очков в лиге
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Анахайм Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Напомним, 36-летний российский нападающий является лишь четвёртым действующим хоккеистом лиги, кому покорился рубеж в 1200 очков. Россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге. Малкин стал седьмым европейским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 1200 очков.
Первая семёрка европейских бомбардиров в истории лиги выглядит следующим образом:
- Яромир Ягр — 1921 очко
- Александр Овечкин — 1464 очков
- Теэму Селянне — 1457 очков
- Яри Курри — 1398 очков
- Матс Сундин — 1349 очков
- Питер Штястны — 1239 очков
- Евгений Малкин — 1200 (463+737) очков
В общем списке бомбардиров Малкин вышел на 50-е место в истории НХЛ.
Новость по темеМалкин обошёл Овечкина по скорости достижения 1200 очков в НХЛ
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