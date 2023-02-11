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Малкин стал седьмым европейским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1200 очков в лиге

Малкин стал седьмым европейским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1200 очков в лиге
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Анахайм Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, 36-летний российский нападающий является лишь четвёртым действующим хоккеистом лиги, кому покорился рубеж в 1200 очков. Россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге. Малкин стал седьмым европейским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 1200 очков.

Первая семёрка европейских бомбардиров в истории лиги выглядит следующим образом:

  1. Яромир Ягр — 1921 очко
  2. Александр Овечкин — 1464 очков
  3. Теэму Селянне — 1457 очков
  4. Яри Курри — 1398 очков
  5. Матс Сундин — 1349 очков
  6. Питер Штястны — 1239 очков
  7. Евгений Малкин — 1200 (463+737) очков

В общем списке бомбардиров Малкин вышел на 50-е место в истории НХЛ.

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