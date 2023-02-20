Что осталось выяснить в регулярке КХЛ? Все интриги последней недели рекордного чемпионата

Пять команд на два места в плей-офф и полная неопределённость с парами первого раунда Кубка Гагарина.

Беспрецедентно длинный регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги наконец вошёл в свою заключительную стадию. В понедельник, 20 февраля, встречей в Омске между «Авангардом» и «Нефтехимиком» стартовала последняя неделя рекордного марафона гладкого сезона продолжительностью 68 матчей. Изучаем все интриги финала регулярки, где одним из самых важных вопросов является определение последних участников плей-офф.

После вчерашнего поражения «Трактора» в Санкт-Петербурге в КХЛ определился 14-й участник розыгрыша Кубка Гагарина – 2023. Им стал приморский «Адмирал», оказавшийся в зоне недосягаемости для команды Анвара Гатиятулина. Таким образом, в Западной и Восточной конференциях остаётся заполнить всего лишь по одной кубковой вакансии – и на два оставшихся места в плей-офф претендуют пять команд.

Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?

На Западе минское «Динамо» опережает «Спартак» на три очка, при этом российская команда имеет один матч в запасе относительно коллектива из столицы Беларуси. Вот только график красно-белых на последней неделе чемпионата выглядит огромным испытанием для москвичей. Команде Алексея Заварухина предстоит встретиться с «Магниткой», ЦСКА и московским «Динамо».

Место в конференции Команда Игры Очки 8 «Динамо» Мн 66 65 9 «Спартак» 65 62

В этих матчах спартаковцам придётся действовать фактически без права на ошибку, так как ключи от двери, открывающей доступ в плей-офф, всё равно находятся в руках минчан. Белорусам остаётся провести два матча в регулярке – и если их первый соперник «Трактор» в ближайшей встрече будет предельно мотивирован, то «Витязь» уже давно решил все свои основные турнирные вопросы. В сложившейся ситуации только невероятное стечение обстоятельств может помочь «Спартаку» спасти проваленный сезон.

Оставшиеся матчи

«Динамо» Минск: «Трактор» (д), «Витязь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 67 очков, 8-е место на Западе.

«Спартак»: «Металлург» (д), ЦСКА (д), «Динамо» Москва (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 65 очков, 9-е место на Западе.

Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф от Востока?

Предыдущая неделя наиболее удачным образом сложилась для «Нефтехимика». В трёх матчах нижнекамцы набрали пять очков из шести возможных, в том числе сумев добиться гостевой победы в Магнитогорске и перевода в Омске игры в овертайм. Сейчас именно коллектив Олега Леонтьева находится в статусе очевидного фаворита в борьбе за попадание в плей-офф на Востоке. Собственно, «волкам» достаточно обыграть двух главных аутсайдеров нынешнего сезона КХЛ – ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар», чтобы обезопасить себя от преследования «Амура» и «Трактора».

Место в конференции Команда Игры Очки 8 «Нефтехимик» 65 68 9 «Амур» 66 67 10 «Трактор» 65 66

Всё дело в том, что даже если «Трактор» выиграет три матча из трёх (что ещё надо сделать, учитывая календарь чемпионата) и догонит «Нефтехимик» по очкам (здесь мы рассматриваем теоретический случай, когда у этих команд станет по 72 балла в турнирной таблице), то нижнекамцы займут более высокое место по дополнительным показателям, а именно по числу побед в основное время или в овертаймах.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Что касается «Амура», то их положение максимальным образом осложнилось из-за неудачно сыгранных матчей с «Ак Барсом». Теперь «тиграм» нужно самим в обязательном порядке выигрывать обе встречи у «Адмирала» и ждать осечек «Нефтехимика», которые вряд ли последуют. Уж слишком много подвигов совершил нижнекамский клуб, исправляя свой провал на старте регулярки, чтобы сейчас своими руками всё испортить.

Оставшиеся матчи

«Нефтехимик»: «Сочи» (д), «Металлург» (д), «Куньлунь» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 72 очка, 8-е место на Востоке.

«Амур»: «Адмирал» (г), «Адмирал» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 71 очко, 9-е место на Востоке.

«Трактор»: «Динамо» Минск (г), «Автомобилист» (г), «Торпедо» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 70 очков, 10-е место на Востоке.

Новость по теме Главный тренер «Трактора» объяснил причины провала команды в регулярке

Кому достанутся второе-четвёртое места на Западе?

Поражение московского «Динамо» в Балашихе позволило досрочно определить пул западных команд, получающих преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. СКА уже давно гарантировал себе первое место не только в конференции, но и во всём регулярном чемпионате. А «Локомотив», «Торпедо» и ЦСКА продолжают распределять места со второго по четвёртое на Западе КХЛ.

Место в конференции Команда Игры Очки 2 «Локомотив» 66 89 3 «Торпедо» 64 89 4 ЦСКА 64 88

На данный момент второе место в конференции занимает «Локомотив», но команда Игоря Никитина провела на два матча больше, нежели их прямые конкуренты – «Торпедо» и ЦСКА. Особый интерес для окончательного распределения мест вызывает очная встреча в Москве коллективов Игоря Ларионова и Сергея Фёдорова, а также матчи «Локомотива» и «Торпедо» с «Авангардом». Именно от этих результатов и будет зависеть итоговая расстановка в западном топ-4.

Оставшиеся матчи

«Локомотив»: «Авангард» (г), «Барыс» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 92, 4-е место на Западе.

«Торпедо»: ЦСКА (г), «Северсталь» (д), «Авангард» (г), «Трактор» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 93, 3-е место на Западе.

ЦСКА: «Торпедо» (д), «Спартак» (г), «Динамо» Москва (д), «Северсталь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 96, 2-е место на Западе.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Как распределятся места в топе Востока?

Расположение команд на Востоке, как и прежде, остаётся максимально запутанным. «Ак Барс» улетел в отрыв от всех преследователей и гарантировал победу в конференции, но на второе место продолжают небезосновательно претендовать сразу пять команд. «Автомобилист» и «Сибирь» вышли на финишную прямую с большим количеством очков, но у «Металлурга и «Авангарда» в рукаве есть по одному матчу в запасе. Между этими парами затесался «Салават Юлаев», которому в течение последней недели регулярки предстоят встречи исключительно с конкурентами по таблице.

Место в конференции Команда Игры Очки 2 «Автомобилист» 65 81 3 «Сибирь» 65 81 4 «Салават Юлаев» 65 80 5 «Металлург» Мг 64 79 6 «Авангард» 64 79

Оставшиеся матчи

«Автомобилист»: «Салават Юлаев» (д), «Трактор» (д), «Сибирь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 85 очков, 3-е место на Востоке.

«Сибирь»: «Барыс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Автомобилист» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 84, 5-е место на Востоке.

«Салават Юлаев»: «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 83 очка, 6-е место на Востоке.

«Металлург»: «Спартак» (г), «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (г), «Салават Юлаев» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 85 очков, 2-е место на Востоке.

«Авангард»: «Барыс» (д), «Локомотив» (д), «Торпедо» (д), «Ак Барс» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 85 очка, 4-е место на Востоке.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что как минимум несколько команд в итоге наберут одинаковое количество очков, в результате чего места в таблице будут распределяться по дополнительным показателям. Согласно регламенту проведения соревнований, главным из них является наибольшее количество побед в основное время. И здесь наиболее удачная картина вырисовывается для «Автомобилиста» и «Магнитки», уже одержавших по 29 подобных побед.

Виртуальные пары первого раунда плей-офф будут видоизменяться по несколько раз на дню. И теперь исход абсолютно каждой встречи будет иметь прямое значение для распределения мест в таблице, что обещает зрителям и всем причастным один из самых интересных финалов регулярок за всю историю КХЛ.