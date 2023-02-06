Тренер сборной Финляндии считает, что российская школа вратарей находится под угрозой

Бывший вратарь ряда «Даллас Старз» и «Атланта Трэшерз», а ныне тренер голкиперов сборной Финляндии Кари Лехтонен поделился мнением о современной российской школе вратарей. По мнению экс-хоккеиста, сейчас производство качественных голкиперов идёт на спад. Отчасти это связано с уходом из страны финских тренеров, появившихся в КХЛ в 2010-х.
«Выпуск качественных вратарей в России сейчас под угрозой? Если ты посмотришь оригинальную VHS-кассету, то увидишь довольно хорошее изображение. Но, когда ты делаешь достаточное количество копий, их качество становится очень плохим. Могу поспорить, что в России немного то же самое.
Россия может в какой-то мере копировать финскую систему, но, помимо этого, должна быть возможность синхронизировать эти вещи с игрой в защите и в общей системе. Я не уверен, что они это могут сделать», — приводит слова Лехтонена Iltalehti.
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