«Рейнджерс» готовят бомбовую сделку! Дедлайн обменов НХЛ. Онлайн

В НХЛ вступил в завершающую стадию рынок переходов, и уже состоялось несколько крупных обменов. Так, за последний месяц «Айлендерс» выменяли из «Ванкувера» Бо Хорвата, а «Рейнджерс» заполучили из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. «Торонто» усилился Райаном О’Райлли, «Вашингтон» обменял в «Бостон» Дмитрия Орлова, а Никита Зайцев перешёл из «Оттавы» в «Чикаго». Из последних интересных сделок – переход Нино Нидеррайтера из «Нэшвилла» в «Виннипег».
Дедлайн переходов назначен на 23:00 мск 3 марта, но всех оставшихся крупных рыб могут разобрать ещё до него. Приглашаем следить за всеми обменами в онлайне «Чемпионата».
Главное блюдо этого дедлайна – Патрик Кейн и его грядущее воссоединение с Артемием Панариным в «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка сделал первый шаг к обмену накануне и принялся расчищать место в платёжке. Для этого Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер», а нападающий Лешишин выставлен на драфт отказов.
Подробнее об обмене Кравцова и о том, что происходит в Нью-Йорке, — в нашем материале.
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