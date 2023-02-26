«Рейнджерс» готовят бомбовую сделку! Дедлайн обменов НХЛ. Онлайн

В НХЛ вступил в завершающую стадию рынок переходов, и уже состоялось несколько крупных обменов. Так, за последний месяц «Айлендерс» выменяли из «Ванкувера» Бо Хорвата, а «Рейнджерс» заполучили из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. «Торонто» усилился Райаном О’Райлли, «Вашингтон» обменял в «Бостон» Дмитрия Орлова, а Никита Зайцев перешёл из «Оттавы» в «Чикаго». Из последних интересных сделок – переход Нино Нидеррайтера из «Нэшвилла» в «Виннипег».

Дедлайн переходов назначен на 23:00 мск 3 марта, но всех оставшихся крупных рыб могут разобрать ещё до него. Приглашаем следить за всеми обменами в онлайне «Чемпионата».