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Как прошёл дедлайн НХЛ — 2023, главные сделки на дедлайне НХЛ, Тарасенко, Кейн, Куик

16 русских на обмен и сделки со звёздами! Что нужно знать о невероятном дедлайне в НХЛ
Родион Власов
Как прошёл дедлайн НХЛ
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Элитные вингеры, оборонительные центры, дорогостоящие ролевики — этой весной в НХЛ, кажется, меняли абсолютно всех.

Давно в НХЛ не было такого безумного и насыщенного дедлайна. Обмены в этом году пошли уже за месяц до часа Х, и если обычно громким трансферам мешают травмы или нежелание клубов отпускать игроков, то в этом году клубы сменили примерно 90% звёздных игроков, о возможности перехода которых говорили инсайдеры.

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Особенно интересно для нас то, что сразу 16 игроков из России (как действующие хоккеисты НХЛ, так и виртуальные права на них) сменили клубную прописку. Давайте ещё раз вспомним ключевых действующих лиц дедлайна.

Бо Хорват («Айлендерс»)

Хотя капитан «Ванкувера» сменил клуб ещё в конце января, именно его ранний обмен дал толчок к раннему открытию трансферного рынка. Несмотря на то что Бо шёл на один из лучших сезонов в карьере, «Кэнакс» сделали смешное контрактное предложение игроку, который становился неограниченно свободным агентом — чуть более $ 5 млн. Никакая лояльность клубу не заставит играть только на 60% от своей рыночной цены, тем более за клуб с таким проблемным менеджментом.

Бо Хорват

Бо Хорват

Фото: Fred Greenslade/AP Photo/ТАСС

Хорват закрыл позицию второго центра «Айлендерс», которая зияла очень давно, а по своему оборонительному стилю игры он вполне вписывается в ту философию, которую ценит Лу Ламорелло. Пока обмен работает: «Айлс» набирали очки в 9 из 12 матчей с Хорватом в составе и не выпадают из плей-оффной гонки, а сам Бо подписал контракт на вполне рыночные $ 8,5 млн в год.

Райан О’Райлли («Торонто»)

«Торонто» нужен был оборонительный центр с солидным кубковым опытом — они его получили. «Листьям» надо готовиться ко встрече в первом раунде с «Тампой», которую в её нынешнем состоянии надо перепахать, поэтому обмены как О’Райлли, так и чекеров Лафферти и Аччари, плюс домоседа Маккейба преследовали одну цель: сделать команду жёстче, чтобы против неё было трудно играть.

Сразу после обмена бородач выходил с тройке с Таваресом и Марнером, и это звено выглядело «обло озорно стозевно и лаяй». Однако РОР логичнее выглядел бы в третьем сочетании, которое с переводом туда бородача получает превосходство над тройкой Колтон — Пол — Жанно у будущего соперника по первому раунду. В принципе, прямо сейчас О’Райлли занимается именно там, и с учётом этого линия центров «Торонто» выглядит сильнейшей в лиге.

Таннер Жанно («Тампа-Бэй»)

Покупки «Тампы» на дедлайнах после 2020-го — чёткий тренд. Коулман, Гудроу, Савар, Хагель, Пол — это куда больше про работу и оборону, чем про талант. Но в 2020-м знаменитая тройка Гурда была окружена креативщиками, а сейчас чисто атакующих игроков в «Тампе» не хватает и на топ-6. Можно сказать, что о «кружевах» можно окончательно забыть: эта команда будет выгрызать победы.

Таннер Жанно

Таннер Жанно

Фото: Mike Carlson/AP Photo/ТАСС

Понятно, что 25-летний Жанно — это крутой силовик (в прошлом году — 41 очко и 318 хитов) цена на которого взвинчена копеечным контрактом ($ 800 тыс. в год). Однако раньше «молнии» сами доводили до основы таких героев (Жанно не был задрафтован, опускался в ECHL). Сейчас же «Тампа» платит за них двойную, если даже не тройную цену: возможно, в постлокаутной НХЛ один игрок ещё не стоил пяти драфт-пиков и игрока, которого выбрали в первом раунде.

Джонатан Куик («Вегас» транзитом через «Коламбус»)

От героя двух чемпионских плей-офф в этом году осталось только имя. Вратарская бригада «Лос-Анджелеса» в этом году была чудовищна: получающего $ 5 млн Кэла Питерсена даже скинули в АХЛ, а с суперветераном такого сделать не могли из уважения. Однако когда перед плей-офф «Лос-Анджелесу» понадобилась игра вратарей хотя бы среднего уровня, они без сожаления расстались с Куиком (87,6% сейвов в этом сезоне), отправив его в «Коламбус» ради финна Корписало.

Джонатан Куик

Джонатан Куик

Фото: Darryl Webb/AP Photo/ТАСС

Обмен легенды неприятно удивил всю команду, игроки были подавлены даже после победного матча. Сам Куик был в ярости, вратарь якобы сразу довёл до руководства своей новой команды, что ни в какой Огайо не поедет, и в течение суток был отправлен в «Вегас». У голкиперов «рыцарей» снова большие проблемы с травмами, и в теории Джонатан сможет сыграть против бывшей команды в плей-офф и жестоко отомстить за неверие в себя.

Дмитрий Орлов («Бостон»)

Даже самые заядлые оптимисты не рассчитывали, что новокузнецкий защитник начнёт в «мишках» с восьми очков в четырёх матчах, при этом демонстрируя свою эффективность с любым партнёром по защите. «Брюинз» точно не сожалеют, что решили взять не Владислава Гаврикова — всё-таки его функционал заметно отличается от Дмитрия. Понятно, что Александр Овечкин расстроен уходом такого партнёра.

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А ведь «Бостон» на этом не закончил, добавив полезного чекера Гарнета Хэтэуэя и Тайлера Бертуцци, которого за смесь техники и провокаторских умений называли Маршаном-лайт. Автор ESPN Грег Вышински интересно написал о таких шагах команды, которая и так доминирует в регулярке, «Это шоу о ремонте дома, где пара из Малибу говорит: «Хорошо, как насчёт пейзажного бассейна, который выходит на другой пейзажный бассейн, который выходит на пляж? Можем ли мы это сделать?»

Джейкоб Чикран («Оттава»)

Уже бывшему защитнику «Аризоны» только в марте стукнет 25, а такое ощущение, что в лиге он уже лет 15, из которых 10 сезонов его меняют. Чикран дебютировал в НХЛ уже в 18 лет и потихонечку стал прогрессировать даже в сверхунылых «Койотах». Однако после старта очередной перестройки в пустыне защитник явно захандрил и потребовал обмена, который долго не получался из-за того, что «Аризона» ломила такую цену, как будто продаёт Пронгера в расцвете.

Джейкоб Чикран

Джейкоб Чикран

Фото: David Banks/AP Photo/ТАСС

Однако «Оттава» заплатила весьма адекватную цену (пик первого раунда и два вторых), команда продолжает выходить из перестройки и превращать свои пики в ценные активы на руках. Вместе с Чикраном у «Сенаторов» наконец-то появится достаточное количество уровневых защитников для двух первых пар, а команда может продолжить погоню за местом в плей-офф уже в этом году.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

Какое-то время казалось, что Гавриков попал в максимально неприятное положение. Он был выведен из состава, чтобы избежать лишних травм, но в «Бостон» не перешёл и провёл в запасе несколько матчей. Покупатель, впрочем, нашёлся — «Лос-Анджелес», который решил укрепить не только вратарскую линию. Это именно «Короли» умудрились сыграть с «Сиэтлом» 8:9, и молодой обороне, которая пока идёт на 22-м месте в лиге по пропущенным шайбам, нужна была подмога.

Кратко об игре русского защитника высказался его партнёр по третьей паре Шон Уокер: «Мы прилично поиграли в зоне атаки, коммуникация налажена. И он уже пару раз спас мою задницу». Клуб уже якобы предложил Гаврикову долгосрочное предложение контракта, но защитник пока в раздумьях: здесь очень многое решит игра в плей-офф, который для «ЛА» кажется почти гарантированным.

Маттиас Экхольм («Эдмонтон»)

Кажется, проблемы «Ойлерз» с обороной тянутся всю десятилетку. Менеджеры клуба то так, то эдак пытались их решить: меняли будущего MVP на чистого домоседа (Холл — Ларссон), не раз выбирали оборонцев в первом раунде драфта, то подписывали недешёвого Джека Кэмпбелла на рынке свободных агентов. Тщетно: пока оборона «нефтяников» — 21-я в лиге, и местные фанаты весь сезон требовали обмена защитника.

Маттиас Экхольм

Маттиас Экхольм

Фото: Julia Nikhinson/AP Photo/ТАСС

Сейчас проблему решили, как кажется на бумаге, неплохо. Экхольм только недавно подписал терпимый по нынешним временам контракт на $ 6,25 млн в год. Годами игры в «Нэшвилле» 32-летний швед заслужил репутацию шикарного домоседа, при этом на шайбу он не лает, пусть набирает и не так много очков. «Эдмонтону» пришлось пожертвовать основным защитником большинства Тайсоном Бэрри, но в клубе явно решили, что пасовать от синей Макдэвиду и Драйзайтлю может кто-то другой.

Тимо Майер («Нью-Джерси»)

«Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» провели один из самых масштабных обменов в современной истории лиги, в котором было задействовано 13 активов (в том числе три игрока из России). Однако главным из них был 26-летний снайпер из Швейцарии, забивший 31 гол в 57 матчах сезона. На нём «акулы» решили заработать сейчас, а не давать ему $ 10 млн в межсезонье (это квалификационное предложение Тимо).

«Дэвилз» изначально казались фаворитами этой гонки: там есть активы, необходимость в топовом снайпере и прекрасно знакомый Майеру по сборной страны Нико Хишир. Теоретически «Нью-Джерси» может получить связку на десятилетие с такой же «химией», как и Крейчи — Пастрняк в соседнем «Бостоне». Пока, правда, Майер за новый клуб ещё не дебютировал: мешает небольшая травма.

Владимир Тарасенко и Патрик Кейн («Рейнджерс»)

Даже сложно написать что-то новое об обстоятельствах этих суперобменов. Вообще, «Рейнджерс» собрали удивительную линейку вингеров: кроме звёздных новичков, у команды есть первый и второй номера драфта, Панарин, забросивший 50 шайб в прошлом году Крайдер. Конечно, в плей-офф чаще выигрывают топовые центры, но в эру потолка сложно вспомнить команду, края которой несли больше опасности.

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Мы помним, что россыпь звёзд для «Рейнджерс» ничего не гарантирует: на рубеже веков даже пятёрка будущих членов Зала славы не помогала даже залезть в плей-офф. Но для «Рейнджерс» важно, что они этими переходами не ударили по будущему команды, не отдали кого-то из пары Лафренье — Какко или высоко котирующихся юниоров. Даже если не получится сейчас, фундамент на новые сезоны есть отличный.

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