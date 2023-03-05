Самое жаркое время сезона. Что творится в клубе НХЛ в дедлайн переходов — взгляд изнутри

Что такое дедлайн в НХЛ? Для стороннего наблюдателя это обмены игроков, ожидания обменов, жаркие обсуждения, а как это работает внутри клубов? В статье в The Athletic бывший аналитик «Торонто» Кэм Шаррон приоткрыл завесу над происходящим в клубных офисах в этот важный день, перевод которой приводит «Чемпионат».

«Наверное, самое интересное в дедлайне НХЛ с точки зрения сотрудника НХЛ это то, что он совсем не интересный. До работы в «Торонто» я представлял себе суету в офисе, разрывающиеся от звонков телефоны, бегающих по комнатам людей.

Ничего подобного.

Главное воспоминание о дне дедлайна – группа скаутов за столом в конференц-зале на 15-м этаже здания на Бэй-стрит, 50, на фоне тихо идёт трансляция TSN или Sportsnet. Практически все – скауты, помощники менеджеров, аналитики – сидят в телефонах в ожидании новостей. Один скаут объявляет всем детали обмена, который уже объявили пять минут назад. Мы смеёмся, и все возвращаются к своим телефонам в ожидании новых новостей.

В других организациях всё может быть по-другому, но в «Торонто» мы делали большую часть работы сильно загодя. Обычно мы собирались на совещание в городе с тёплым климатом, во время выезда команды. На этих встречах руководство давало нам общую сводку по сильным и слабым сторонам команды, где надо усилиться, выделяло приоритетных игроков для скаутского анализа, велись обсуждения.

Большая часть моей работы в следующий месяц (между совещаниями и дедлайном) состояла в подготовке детальных статистических отчётов по потенциальным приобретениям. В какой-то момент у меня начинали запрашивать информацию по игрокам, о которых не говорилось на совещаниях. Это случалось либо из-за перестраховки, либо когда кто-то новый становился доступен для обмена. Либо же отдел скаутов выдавал новую информацию, которая оживляла чей-то интерес к игроку.

Сами отчёты не требовали много деталей. Грязный секрет НХЛ в том, что продуктивность игрока во многом определяется его ролью и предоставляемой возможностью. Мы старались подготовить четыре-пять чётких тезисов о сильных и слабых сторонах игрока, чтобы они всегда были под рукой, когда пойдёт обсуждение на совещании.

Я старался давать краткие тезисы, например: «плохо двигает шайбу, когда выходит против топ-игроков соперника» или «здорово пасует в зоне атаки, но партнёры не завершают розыгрыши». Смысл в том, что эту информацию будут передавать дальше другие люди, не я.

Подготовка к дедлайну больше похожа не на судорожную зубрёжку в последний день, а на планомерную учёбу на протяжении целого месяца. Обычно я прилетал в Торонто за несколько дней до дедлайна в надежде, что полностью готов и вооружён всей необходимой информацией. Всё для того, чтобы у тебя был готов ответ, если вдруг (хотя это и маловероятно) за 10 минут до дедлайна в комнату ворвётся генменеджер и скажет: «Да или нет, меняем этого игрока на того?». Ничего подобного ни разу не случалось, но сколько работы каждый проделал, готовясь к такой гипотетической ситуации?

Большую часть дня дедлайна я пил кофе, ел вкусняшки, на завтрак и обед нам накрывали стол (NHL: Never Hungry League, Лига, в которой ты Никогда не Голоден). Старался разузнать у более сведущих людей, работаем ли мы над ещё какими-то важными обменами.

Потому что большую часть обменов «Торонто», особенно в качестве покупателя, совершал как минимум за день до дедлайна. Это становится всё более обычным явлением, и в этом есть смысл. Продавцы могут раньше обменять игрока, не рискуя травмами, и дать больше времени перспективному парню из низшей лиги. С точки зрения покупателей новый игрок сможет сыграть за них больше матчей, и обычно цена не меняется от того, что обмен случился неделей раньше.

Генменеджер «Торонто» Кайл Дубас) Фото: nhl.com

Пока я работал в «Торонто», все главные сделки совершались после совещаний в середине сезона, но до непосредственно дедлайна. В некоторых случаях нас просили дать короткое мнение — да или нет (я всегда старался в ответе указать, какие ещё есть варианты). Это просто, но эффективно, и мой отдел редко имел разногласия в своих оценках.

В других случаях мы узнавали об обмене минут за 20 до того, как о нём станет известно широкой публике. Я всегда полагал, что эти обмены проводились без должного обсуждения, потому что руководство пыталось заполучить какого-то конкретного игрока, а не сделать команду лучше. Мне подобные обмены обычно не нравились.

В любом случае большая часть работы по определению состава команды НХЛ обычно делается до дня дедлайна, и остаток сезона ты проводишь с теми, кто есть. Возможно, и нет особого смысла заполнять конференц-зал людьми, которые весь день таращатся в экран телевизора и телефоны, но это подходящий момент, чтобы вновь пройтись по слабым и сильным сторонам команды, наметить потенциальные задачи на межсезонье.

В день дедлайна я обычно переводил своё внимание с ростера НХЛ на ростер АХЛ, мы выделяли приоритетных игроков юниорских и студенческих лиг для подписания в концовке сезона. В АХЛ дедлайн на неделю позже, так что мы заранее начинали готовить почву для возможных усилений там. Эти мёртвые часы дня дедлайна я старался заполнить подготовкой данных для последующего анализа своих идей так же, как делаю 1 июля к открытию рынка свободных агентов.

По моему опыту, в дедлайн особой суеты нет. По крайней мере, надеешься на то, что при хорошо проведённой подготовке в этот день тебе не придётся паниковать, пытаясь удержаться на плаву».