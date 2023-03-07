Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2, видео, голы, Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу, сколько осталось до Гретцки

«Офис» Овечкина восстановил работу! Русский снайпер нашёл новую вратарскую жертву
Елена Кузнецова
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2
Аудио-версия:
Комментарии
Давно не было голов Александра из круга вбрасывания, но его команда в большой беде.

Александр Овечкин практически пришёл в норму и вернулся в стабильный голевой график – в последних четырёх встречах на его счету четыре гола. После дубля в ворота «Сан-Хосе» он забросил одну шайбу в матче с «Лос-Анджелесом», ещё на шаг приблизившись к великому рекорду Уэйна Гретцки.

Начало матча в исполнении «Вашингтона» получилось кошмарным. В первом периоде гости с трудом доезжали до чужой зоны, перевес «королей» по броскам был 19-3, но благодаря надёжной игре Дарси Кемпера сохранялась нулевая ничья.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Сандин (Милано, Строум) – 31:39 (5x5)   1:1 Гавриков (Фиала, Арвидссон) – 33:18 (5x5)   2:1 Дано (Арвидссон, Рой) – 39:27 (5x5)   2:2 Овечкин (Сандин, Бекстрём) – 42:31 (5x3)   3:2 Андерсон (Байфилд, Кемпе) – 47:52 (5x5)   4:2 Кемпе (Иафалло) – 59:58 (en)

Голы пошли во втором периоде. Сначала 23-летний защитник Расмус Сандин, перешедший в стан «Кэпс» в дедлайн, забросил свою первую шайбу. Надо сказать, довольно забавную. Швед сам завёз шайбу в зону, а затем пришвартовался на пятачке и получил передачу. Куинтон Байфилд мешал ему бросить, Сандин пару раз скользнул клюшкой по шайбе и уже в падении легонько протолкнул её в ворота, к большому удивлению для Феникса Копли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тут уже взял слово новичок обороны «Лос-Анджелеса» — Владислав Гавриков. Подключившись к атаке, и он забросил свою первую шайбу за новую команду, красиво забив с добивания впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» пропустил ещё один гол в раздевалку и на третий период вышел, уступая в счёте. Прямо на старте периода «короли» схватили два удаления подряд, и в формате «пять на три» «офис» Овечкина восстановил работу. Давненько Александр не отличался голами из круга вбрасывания, а сейчас в фирменном стиле расстрелял Копли, забив 36-й гол в сезоне! Годы идут, а левый круг остаётся прикормленным местом для Овечкина. Все знают, откуда полетит бросок, но поди останови его!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Новость по теме
Овечкин приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра

Россиянин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в большинстве (296), а по общему количеству голов сократил отставание до Гретцки до 78 шайб. Впервые в сезоне Овечкину ассистировал Никлас Бекстрём. Первую передачу сделал Сандин, установивший клубный рекорд по очкам среди защитников в первых двух матчах за команду (5).

На этом голы «Вашингтона» закончились, а «Лос-Анджелес» забросил ещё дважды. Майки Андерсон вновь вывел «Лос-Анджелес» вперёд в контратаке после потери гостей в чужой зоне, а в концовке Адриан Кемпе поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2022/2023

Бывший голкипер «Вашингтона» Копли стал 169-й вратарской жертвой Овечкина в НХЛ, но это не помешало ему одержать 20-ю победу в сезоне и установить клубный рекорд «Лос-Анджелеса» по скорости достижения данной отметки в одном чемпионате. «Столичные» закончили 10-дневный выезд и отправляются домой, пока так и не исправив своего бедственного положения в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023