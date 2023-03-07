«Офис» Овечкина восстановил работу! Русский снайпер нашёл новую вратарскую жертву

Давно не было голов Александра из круга вбрасывания, но его команда в большой беде.

Александр Овечкин практически пришёл в норму и вернулся в стабильный голевой график – в последних четырёх встречах на его счету четыре гола. После дубля в ворота «Сан-Хосе» он забросил одну шайбу в матче с «Лос-Анджелесом», ещё на шаг приблизившись к великому рекорду Уэйна Гретцки.

Начало матча в исполнении «Вашингтона» получилось кошмарным. В первом периоде гости с трудом доезжали до чужой зоны, перевес «королей» по броскам был 19-3, но благодаря надёжной игре Дарси Кемпера сохранялась нулевая ничья.

Голы пошли во втором периоде. Сначала 23-летний защитник Расмус Сандин, перешедший в стан «Кэпс» в дедлайн, забросил свою первую шайбу. Надо сказать, довольно забавную. Швед сам завёз шайбу в зону, а затем пришвартовался на пятачке и получил передачу. Куинтон Байфилд мешал ему бросить, Сандин пару раз скользнул клюшкой по шайбе и уже в падении легонько протолкнул её в ворота, к большому удивлению для Феникса Копли.

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Тут уже взял слово новичок обороны «Лос-Анджелеса» — Владислав Гавриков. Подключившись к атаке, и он забросил свою первую шайбу за новую команду, красиво забив с добивания впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» пропустил ещё один гол в раздевалку и на третий период вышел, уступая в счёте. Прямо на старте периода «короли» схватили два удаления подряд, и в формате «пять на три» «офис» Овечкина восстановил работу. Давненько Александр не отличался голами из круга вбрасывания, а сейчас в фирменном стиле расстрелял Копли, забив 36-й гол в сезоне! Годы идут, а левый круг остаётся прикормленным местом для Овечкина. Все знают, откуда полетит бросок, но поди останови его!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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Россиянин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в большинстве (296), а по общему количеству голов сократил отставание до Гретцки до 78 шайб. Впервые в сезоне Овечкину ассистировал Никлас Бекстрём. Первую передачу сделал Сандин, установивший клубный рекорд по очкам среди защитников в первых двух матчах за команду (5).

На этом голы «Вашингтона» закончились, а «Лос-Анджелес» забросил ещё дважды. Майки Андерсон вновь вывел «Лос-Анджелес» вперёд в контратаке после потери гостей в чужой зоне, а в концовке Адриан Кемпе поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бывший голкипер «Вашингтона» Копли стал 169-й вратарской жертвой Овечкина в НХЛ, но это не помешало ему одержать 20-ю победу в сезоне и установить клубный рекорд «Лос-Анджелеса» по скорости достижения данной отметки в одном чемпионате. «Столичные» закончили 10-дневный выезд и отправляются домой, пока так и не исправив своего бедственного положения в турнирной таблице.