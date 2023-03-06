Бассейн с акулами и провал гонки вооружений. Как дедлайн изменил расклад сил в НХЛ

Составы «Бостона» и «Торонто» возвышаются над остальными, а чемпионы из «Колорадо» снова могут получить лёгкую путёвку в финал.

Дедлайн НХЛ был отмечен не только своей фактически месячной продолжительностью и невиданным количеством обменов, но и массовой миграцией звёзд с Запада на Восток. Кейн, Майер, Тарасенко, О’Райлли, Чикран — все эти люди превращают конференцию, которая и так была переполнена топовыми составами, в водоём с акулами. Вполне возможно, из-за этого чемпионом снова станет западная команда — три раунда для неё будут банально более лёгкими. Как же изменился расклад сил перед плей-офф?

Восточные монстры

Перед сезоном даже самый оптимистичный фанат «Бостона» не мог представить, что его команда выиграет 49 матчей из 62 и пойдёт на лучший в истории лиги результат. Сторонние наблюдатели такого представить тем более не могли: «мишек» из-за их «престарелости» вообще записывали в тех, кто плей-офф может и пропустить. Но пошло так хорошо, что менеджмент клуба логично решил закупиться на полную, чтобы гарантированно пошуметь.

Про обмен Дмитрия Орлова написано уже немало, и мы видим, как он начал шуметь в «Брюинз» с самого старта. Зато меньше говорится про обмен Тайлера Бертуцци. Человек, который в прошлом сезоне набрал 62 очка, из-за конкуренции на левом фланге «Бостона» вполне может в плей-офф выходить в четвёртом звене! При этом племянник знаменитого Тодда даёт не только очки и скиллы, но ещё и может залезть любому под кожу: прямо ролевая модель для «Брюинз».

В этом плане «Бостон» абсолютно не похож на мягкотелую «Тампу»-2019, провал которой до сих пор влияет на многих менеджеров лиги. Бóльшая часть форвардов команды прекрасно защищается и может закатать в асфальт кого угодно, сыгранность связок Маршан — Бержерон и Крейчи — Пастрняк роскошная. Кто хочет их остановить?

Тайлер Бертуцци (№59) Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

В первую очередь — «Торонто». У генменеджера команды Кайла Дубаса летом кончается контракт, а через один-два года истекут сделки того ядра, которое за пять лет выиграло 0 серий плей-офф. Ради исправления этой ситуации «кленовые» крупно закупились, и все обмены призваны сделать команду жёстче, физически сильнее и духовитее.

О’Райлли мощно провёл свои первые матчи в звене с Марнером и Таваресом, но его всё-таки отправили в третье звено, где бородач соседствует с Сэмом Лафферти: форвард «Чикаго» в этом сезоне раскрылся как король шайб в меньшинстве. Вместе с ним из «ястребов» был прикуплен домосед Джейк Маккейб (115 блокшотов и 122 силовых). Это попытка купить тот самый дух, которого каждый год не хватало команде, даже в прошлом году проведшей абсолютно равную серию с «Тампой» и всё равно уступившей.

Самое обидное: если две этих команды пройдут первый раунд, то им придётся играть друг с другом. Очередной огромный вопрос к нынешней системе Кубка Стэнли, которая вызывает всё больше нареканий у хоккейного сообщества.

Восточные преследователи

«Каролина» на дедлайне разочаровала. Ну ладно, Кейн к ним в итоге не захотел, но активов и места под потолком, чтобы взять кого-то креативного, была куча. В итоге в атаку приобрели Ессе Пульюярви, который в НХЛ толком не заиграл из-за проблем с игровым IQ. А ведь именно в туче бессмысленных безрезультатных бросков и была проблема «ураганов» во всех прошлых плей-офф. ГМ «Каролины» уже сказал, что обмены ради обменов не нужны — но команда не нашла замены Пасиоретти, которого брали как раз для того, чтобы в плей-офф кто-то и креативные решения принимал.

«Рейнджерс», конечно, усилились по именам звонко, однако остаётся ощущение, что Кейна в клубе особенно не хотели, а он напросился сам, и от такой возможности отказаться менеджмент не смог. Из-за этого клуб сейчас проводит регулярку усечённым составом, не накопил нужной глубины под плей-офф (а если травмы пойдут?), и из-за этого плей-оффные перспективы «Рейнджерс» кажутся несколько сомнительными.

Патрик Кейн Фото: John Minchillo/AP Photo/ТАСС

«Тампа» сверхдорогим переходом Жанно и обменом Эйссимонта снова показала, что будет наращивать жёсткость, а не креатив. Кажется, катастрофа 2019-го немного сбила шестерёнки в голове менеджмента клуба, потому что теперь у команды большие проблемы с чисто атакующим талантом. Нынешний кризис вокруг «Лайтнинг» может говорить об этом — а может, старые лидеры слишком наелись хоккеем за три длинных сезона.

«Питтсбург»

«Пингвины» попадают в свою собственную категорию как команда, которая на дедлайне устроила самую бурную и загадочную имитацию деятельности. Понятно, что «Питтсбург» сейчас в идиотском положении а-ля «Детройт» 10-летней давности: Кросби — Малкин (Зеттерберг — Дацюк) ещё не сошли со сцены, и с ними можно биться за плей-офф, но свой ресурс они почти выработали, и впереди будет только вылет в первом раунде. Дорогих активов у клубов нет, и в «Питтсбурге» начали переставлять кровати.

Клуб попытался пересобрать третье звено, бесплатно скинув на драфте отказов Каспери Капанена. Заменил его другой финн Микаэль Гранлунд — и в «Нэшвилле» очень удивились, что его скинули без удержания зарплаты, потому что автор гола имени себя разочаровывал в последнее время. Из ностальгии по 2016-му вернули Ника Бонино, который после своих ключевых шайб в чемпионском плей-офф резко сдал в атаке. Шагов было много, но всё это косметика с единственной целью: зайти в плей-офф и сразу оттуда вылететь.

«Колорадо»

Чемпионы тоже идут отдельно, потому что на нынешнем Западе никто толком не усилился, и «лавины» даже с учётом своего турнирного положения стоят особняком. Журналисты перебирали много вариантов потенциального второго центра клуба — от Бо Хорвата до Адама Хенрика. Однако «Колорадо», судя по всему, был удовлетворён формой Джей Ти Комфера, занявшего позицию во втором звене, и приобрёл Ларса Эллера. Автор чемпионского гола «Вашингтона»-2018 пока будет выходить в третьем звене.

Ларс Эллер Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

А так, главный актив «Лавин» пока лечится — Габриэль Ландеског пропускает всю регулярку и, скорее всего, вернётся на лёд только в плей-офф. За 20 лет до этого почти так же делал ещё один крайне важный для «Колорадо» швед Петер Форсберг, который был неудержим в плей-офф-2002, набрав 27 очков в 20 матчах.

Западные преследователи

Несмотря на то что на Западе всё очень ровненько, большинство команд, идущих в зоне плей-офф, решили особо не рисковать. «Сиэтл» вообще не провёл ни одного обмена за месяц, остальные ограничились одним-двумя.

Самой активной была «Миннесота», добавившая сразу четырёх шведов — Сундквиста, Юханссона, Нюквиста и Клингберга. Возможно, здесь сыграли роль исторические корни штата, где самое большое в Америке число потомков шведов. С чисто хоккейной точки зрения это напоминает лозунг из легендарной рекламы: «А что, а вдруг?». «Уайлд» нужны куда более серьёзные шаги, чтобы на что-то претендовать, а так клуб за небольшую цену создаёт глубину, которой не хватало серьёзно буксующей атаке клуба.

«Даллас» сделал не самые очевидные шаги, поставив на ренессанс Евгения Дадонова в окружении хороших партнёров и на то, что катящийся по лиге перекати-полем Макс Доми с третьей попытки проведёт хороший плей-офф. Хотя первый год Питера Дебура на тренерском посту в новых командах традиционно получается крайне успешным, масштабных трансферов для усиления эффекта проведено не было.

Евгений Дадонов Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

Остальные команды занимались точечными укреплениями проблемных позиций, а не пытались довести команду до совершенства. «Виннипег» заменил травмированного вингера Коула Перфетти Нино Нидеррайтером, «Лос-Анджелес» укрепил оборону Владиславом Гавриковым и Йоонасом Корписало, «Вегас» после очередной вратарской травмы выменял Джонатана Куика в надежде, что у ветерана получится перезапустить карьеру после нескольких неудачных лет в своей старой команде. «Эдмонтон» наконец-то заполучил классного защитника-домоседа Маттиаса Экхольма — в самом расцвете и на нормальном контракте.

Два наших игрока тоже попали в категорию точечных усилений: и Ивана Барбашёва, и Владислава Наместникова ценят за их стиль игры, полезный именно в плей-офф. Барбашёв играл в жёстком «Сент-Луисе» — перешёл в такой же «Вегас», а Наместникова очень ценит тренер «Виннипега» Рик Боунесс: на прошлом дедлайне эти двое уже пересекались в «Далласе».

В общем, на Западе гонки вооружений не получилось. Возможно, основные продавцы (другие западные команды) не хотели усиливать конкурентов по конференции. Такое равенство вполне может привести к самым сенсационным результатам — хотя это зависит и от будущих пар плей-офф.