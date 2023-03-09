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Что происходит в плей-офф КХЛ, разбор событий в парах Кубка Гагарина – 2023, кто пройдёт дальше

В СКА перегнули палку, «Салават» был обречён на мучения? Заметки на полях плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Что происходит в плей-офф КХЛ
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«Авангард» удивляет прагматизмом, «Торпедо» и «Динамо» выдают огненную битву антиподов.

В первом раунде Кубка Гагарина – 2023 прошло восемь игровых дней, во всех парах команды провели по четыре встречи. Что мы видим? Абсолютный кайф. Ни одного унылого 4-0, три победы лишь у двух команд, а в шести парах – 2-2. Уникальное для КХЛ подравнивание общего уровня, которое мы отмечали в регулярке, работает и в плей-офф. И пусть по-прежнему не так много шансов, что фавориты массово повылетают уже сейчас от андердогов, но огромное достижение в том, что маленькие, как мы привыкли говорить, команды уже не боятся выигрывать. И не просто кусаются и бьются, а реально побеждают, усложняя жизнь богатым топ-клубам прямо на старте плей-офф.

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Это здорово. И хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Ну а пока делимся мыслями о том, что происходит в каждой серии.

СКА – «Динамо» Минск – 2-2

«Случился вот такой чёрт побери», — заявил Роман Ротенберг после второго поражения СКА в серии с «Динамо». Главный «чёрт побери» тут видится в том, что «зубры» внезапно предстали иной командой в плей-офф. Казалось же, что они кое-как проползли в весеннюю стадию лишь для того, чтобы боссы клуба могли отчитаться о выполнении минимальной задачи на сезон. Однако разболтанное и несерьёзное «Динамо» из регулярки вдруг превратилось в крепкий эмоциональный коллектив, умело использующий свои сильные стороны (атаку) и не желающий сдаваться на милость фавориту.

Но всё-таки самое большое откровение – настрой СКА. Трудно пока разобраться, почему команда, болезненно реагировавшая на любое поражение даже в регулярке, не смогла подойти в необходимом психологическом состоянии к старту плей-офф. Недооценка соперника, вальяжность, игра в полконька – вот это всё совершенно не про СКА современного образца, однако мы видим в серии с Минском кучу ошибок армейцев (обрезы, позиционные провалы, глупые удаления и так далее), причина которых кроется в недостаточной концентрации. Неужели Роман Ротенберг всё-таки перегнул палку со строгостью во время регулярки, и сейчас уже методы устрашения и идеологической накачки попросту не действуют? Если так, то мы предупреждали, что невозможно пройти в накрученном и взвинченном состоянии 68-матчевую регулярку и при этом оставить все правильные эмоции для плей-офф. Впрочем, пока поверить в возможность гиперсенсации (прохода Минска дальше) по-прежнему очень тяжело.

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ЦСКА – «Северсталь» — 2-2

У ЦСКА по большому счёту те же проблемы, что и у невских армейцев – нет понимания, что в этот раз всё серьёзно уже с первого раунда. При этом команда Сергея Фёдорова не сказать, что плохо играла в первых трёх матчах, просто рассчитывала взять череповчан на голом мастерстве, на автомате. Но где-то не хватало в завершении, где-то не везло, где-то вратарь соперника играл здорово, вот и вышло, что «Северсталь» даже повела в серии. Лишь после этого ЦСКА что-то понял, и вчера мы увидели, что бывает, когда хоккеисты сильного клуба вкладывают в игру не только физику и технику, но и душу, эмоции. Сразу и двигаются иначе, и ошибок меньше допускают, и фортуну к себе располагают.

Полагаю, что песенка «Северстали» на этом спета, хотя нельзя не отметить Андрея Разина, который постарался извлечь максимум пользы для команды из безоговорочного поражения. Разин устроил шоу с тремя вратарями и пустыми воротами при 3:8, и это как бы должно слегка обесценить важность факта поражения для его подопечных. Мол, проиграли в непринуждённой и весёлой обстановке, никакой трагедии не произошло, не стоит накалять атмосферу. Если это действительно так, то игрокам «Северстали» будет намного проще проглотить эту горькую пилюлю под названием 3:9 и правильно настроиться на следующую встречу, где снова всё начнётся с 0:0. Однако, повторюсь, я убеждён, что количество оставшихся матчей в этой серии зависит исключительно от правильности подхода игроков ЦСКА к следующим встречам.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Витязь» — 3-1

Первый матч этой серии создал ложное впечатление о «Локомотиве». Ярославцы тогда были настолько тошнотворно аккуратны и пассивны впереди, что показалось, будто Игорь Никитин собственноручно сможет подвести к провалу свою команду, переборщив с некоторыми особенностями фирменного стиля.

Но затем железнодорожники всё-таки заиграли по-человечески. И, конечно, системная, рабочая команда с большими мастерами в составе справедливо укатывает «Витязь», которому особо нечего предложить. Правда, в четвёртой встрече подмосковный коллектив, выложившись максимально, утащил игру в овертайм, а затем и во второй, да и победный гол Рушана Рафикова оказался весьма курьёзным. Но суть в том, что он полностью вытекал из логики игры, а 62 сейва Дмитрия Шикина не помогли его команде выиграть. Это говорит о том, что «Локомотив» победил уверенно, пусть и не по счёту.

Сегодня ярославцы должны спокойно закрывать серию. И помешать это сделать они могут только сами себе. Например, если Никитин снова захочет застегнуться на все пуговицы и попытаться выиграть матч в средней зоне.

«Торпедо» — «Динамо» М – 2-2

Эта серия полностью оправдывает ожидания и складывается именно так, как предполагали. «Торпедо» побеждает, если навязывает сопернику анархию, «Динамо» — если настаивает на порядке. Это именно про стиль игры, про почерк, а не про способ завершения моментов – мастеров хватает в обоих коллективах.

«Динамо»

«Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат

И вот эта серия тем и интересна, что ни у «Торпедо», ни у «Динамо» не достаточно ресурсов, качества и глубины составов, чтобы раз и навсегда «убедить» оппонента действовать по своим правилам. Поэтому жду качели в результатах и дальше и сильно удивлюсь, если в этой серии не будет седьмой встречи. Расписывать же и анализировать будем как раз после этого, пока хочется просто смотреть этот шикарный хоккей.

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«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 2-2

Нижнекамцы – просто красавцы. «Волки» не боятся главную команду республики, берут своё за счёт скорости и задора, а также пользуются академичностью «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов просит подопечных играть так, чтобы соперник «даже подумать ничего там не мог», но казанцы пока не могут включиться по-настоящему, убаюканные собственным мощным, степенным ходом по дистанции второй половины регулярки. Однако этого оказывается мало, так же, как и СКА с ЦСКА в их сериях. Однозначно, для фаворитов сезона стал откровением тот факт, что выжимать из себя всё в этот раз нужно уже в первом раунде.

Впрочем, как и в других подобных случаях, итоговой сенсации здесь не жду. Просто интересно, сумеет ли «Нефтехимик» устроить капитальный праздник своим болельщикам и сыграть в Казани решающий седьмой матч.

«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 2-2

В отличие от других пар, где фаворит мучается с андердогом из-за снисходительного отношения, «Салават» равняет с «Адмиралом» кое-что иное – уровень состава уфимцев. Про то, что юлаевцам не хватает креативных форвардов, звёздных мастеров, было известно давно, и это во многом отличало «Салават» как от самого себя образца прошлых лет, так и от других восточных топ-клубов. Правда, команда Виктора Козлова адаптировалась к такой реальности, научилась быть успешной за счёт терпения, работы и правильной игры, но в плей-офф сразу натолкнулась на самый крепкий восточный орешек, исповедующий точно такой же стиль игры, что и «Салават». Вот тут бы уфимцам и сделать разницу на мастерстве, на классе исполнителей. Но Хмелевски, Кадейкин и примкнувший к ним Хо-Сэнг сделать это не могут, других кандидатов нет, и вот – извольте получить 2-2 после четырёх матчей и дополнительную поездку на Дальний Восток.

При этом ясно, что «Салават» всё равно смотрится интереснее «Адмирала» в атаке (если вычеркнуть безобразный трусливый третий период третьей встречи), однако пока Никита Серебряков и защита дальневосточников почти всегда справляются с угрозами. А если не справляются, то не разваливаются.

Матч «Адмирала» и «Салавата Юлаева»

Матч «Адмирала» и «Салавата Юлаева»

Фото: vk.com/hcsalavat

Впрочем, четвёртый матч показал, что уфимцы могут и сами «сыграть» в «Адмирал», ещё больше упростив свой хоккей и зацементировав оборону. «Моряки» к такому не очень-то привыкли, и в последней игре мы видели команду Леонида Тамбиева в замешательстве. Но это всё равно тонкая грань, и есть ощущение, что спокойно дожать соперника у «Салавата» не получится. Поэтому жду в этой паре решающую седьмую встречу.

«Авангард» — «Сибирь» — 3-1

Некоторые новосибирские болельщики недоумевают, почему «Сибирь» решила играть домашние матчи с «Авангардом» первым номером. Мол, это утопия. Однако дело в том, что в обоих случаях хозяева уступали в счёте уже в середине первого периода, и было бы странно, если бы они в такой ситуации не шли отыгрываться. К тому же «Авангард» не стеснялся выкатывать автобус, так что «Сибири» ничего не оставалось, кроме как брать шайбу под контроль и штурмовать ворота Василия Демченко.

Для меня намного более удивительно, что такая тактика «Авангарда» сработала в Новосибирске. Просто в регулярке у «ястребов» было мало системности, не так уж часто им удавалось грамотно действовать по счёту. Это была команда-эмоция, испытывавшая проблемы с прагматизмом. В Новосибирске же омичи просто «сожрали» хозяев умным откатом и безжалостной реализацией немногочисленных моментов, представ каким-то монстром кубковой игры. Сюда стоит добавить и немыслимое количество блокшотов и перехватов при в целом правильной и спокойной игре в обороне. Ну и удачу, конечно, ведь пять штанг в третьей встрече ни к какой уверенной защите не привяжешь.

В целом «Авангард» в плей-офф пока выглядит реально кубково: пляшет от надёжной печки, мало ошибается (во всяком случае в разы меньше, чем в регулярке), справедливо рассчитывает на мастеров атаки из топ-6 и большинство. И это некое откровение, ведь у руля команды не бывалый Боб Хартли, а новичок плей-офф КХЛ Михаил Кравец, исповедовавший совсем другой хоккей в гладком чемпионате. Пока Михаил Григорьевич в полном порядке, хотя очевидно, что ему помогает подбор исполнителей, среди которых огромное количество людей с внушительным кубковым и победным опытом, в том числе и в составе «Авангарда». Но ведь эти же люди играли по-другому в регулярке, а значит, налицо качественное ручное управление командой в исполнении тренера.

ХК «Авангард»

ХК «Авангард»

Фото: hawk.ru

«Сибирь» же топит сама себя грубейшими ошибками (передачи сопернику, удары локтями на глазах у судьи, неправильные смены и так далее) и бьётся в потолок своих возможностей. На краю пропасти у Андрея Мартемьянова нет вариантов как-то изменить игру команды, так что примерно понятно, как будет выглядеть «Сибирь» в пятой игре в Омске: постарается реинкарнировать первый матч, где было много терпения, плотности в защите, минимум ошибок и удалений. Правда, и «Авангард» тогда был чуть другим, и вряд ли «ястребы» вернутся к тому хоккею.

Впрочем, завтрашний матч всё же станет для омичей важным экзаменом на ту самую кубковость. Смогут спокойно закрыть серию – сдадут его и будут готовиться к новой битве, нет – могут занервничать и «поплыть» уже в первом раунде.

«Автомобилист» — «Металлург» — 2-2

Уральское дерби пока отстаёт от большинства других пар первого раунда по зрелищности: ни атакующего хоккея, ни особого нерва, градуса накала. При этом счёт 2-2, что намекает на интригующую развязку противостояния.

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Про основные положения этой дуэли мы написали подробно вчера, так что нет смысла повторяться. От себя добавлю, что очень интересно наблюдать за соперничеством двух клубов, умудрившихся подойти к плей-офф далеко не в лучших кондициях и вышедших при этом друг на друга. «Битва хромых», как тонко подметил коллега Власов, но способен ли кто-то из них исцелиться по ходу сражения?

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