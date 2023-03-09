В СКА перегнули палку, «Салават» был обречён на мучения? Заметки на полях плей-офф КХЛ

В первом раунде Кубка Гагарина – 2023 прошло восемь игровых дней, во всех парах команды провели по четыре встречи. Что мы видим? Абсолютный кайф. Ни одного унылого 4-0, три победы лишь у двух команд, а в шести парах – 2-2. Уникальное для КХЛ подравнивание общего уровня, которое мы отмечали в регулярке, работает и в плей-офф. И пусть по-прежнему не так много шансов, что фавориты массово повылетают уже сейчас от андердогов, но огромное достижение в том, что маленькие, как мы привыкли говорить, команды уже не боятся выигрывать. И не просто кусаются и бьются, а реально побеждают, усложняя жизнь богатым топ-клубам прямо на старте плей-офф.

Это здорово. И хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Ну а пока делимся мыслями о том, что происходит в каждой серии.

СКА – «Динамо» Минск – 2-2

«Случился вот такой чёрт побери», — заявил Роман Ротенберг после второго поражения СКА в серии с «Динамо». Главный «чёрт побери» тут видится в том, что «зубры» внезапно предстали иной командой в плей-офф. Казалось же, что они кое-как проползли в весеннюю стадию лишь для того, чтобы боссы клуба могли отчитаться о выполнении минимальной задачи на сезон. Однако разболтанное и несерьёзное «Динамо» из регулярки вдруг превратилось в крепкий эмоциональный коллектив, умело использующий свои сильные стороны (атаку) и не желающий сдаваться на милость фавориту.

Но всё-таки самое большое откровение – настрой СКА. Трудно пока разобраться, почему команда, болезненно реагировавшая на любое поражение даже в регулярке, не смогла подойти в необходимом психологическом состоянии к старту плей-офф. Недооценка соперника, вальяжность, игра в полконька – вот это всё совершенно не про СКА современного образца, однако мы видим в серии с Минском кучу ошибок армейцев (обрезы, позиционные провалы, глупые удаления и так далее), причина которых кроется в недостаточной концентрации. Неужели Роман Ротенберг всё-таки перегнул палку со строгостью во время регулярки, и сейчас уже методы устрашения и идеологической накачки попросту не действуют? Если так, то мы предупреждали, что невозможно пройти в накрученном и взвинченном состоянии 68-матчевую регулярку и при этом оставить все правильные эмоции для плей-офф. Впрочем, пока поверить в возможность гиперсенсации (прохода Минска дальше) по-прежнему очень тяжело.

ЦСКА – «Северсталь» — 2-2

У ЦСКА по большому счёту те же проблемы, что и у невских армейцев – нет понимания, что в этот раз всё серьёзно уже с первого раунда. При этом команда Сергея Фёдорова не сказать, что плохо играла в первых трёх матчах, просто рассчитывала взять череповчан на голом мастерстве, на автомате. Но где-то не хватало в завершении, где-то не везло, где-то вратарь соперника играл здорово, вот и вышло, что «Северсталь» даже повела в серии. Лишь после этого ЦСКА что-то понял, и вчера мы увидели, что бывает, когда хоккеисты сильного клуба вкладывают в игру не только физику и технику, но и душу, эмоции. Сразу и двигаются иначе, и ошибок меньше допускают, и фортуну к себе располагают.

Полагаю, что песенка «Северстали» на этом спета, хотя нельзя не отметить Андрея Разина, который постарался извлечь максимум пользы для команды из безоговорочного поражения. Разин устроил шоу с тремя вратарями и пустыми воротами при 3:8, и это как бы должно слегка обесценить важность факта поражения для его подопечных. Мол, проиграли в непринуждённой и весёлой обстановке, никакой трагедии не произошло, не стоит накалять атмосферу. Если это действительно так, то игрокам «Северстали» будет намного проще проглотить эту горькую пилюлю под названием 3:9 и правильно настроиться на следующую встречу, где снова всё начнётся с 0:0. Однако, повторюсь, я убеждён, что количество оставшихся матчей в этой серии зависит исключительно от правильности подхода игроков ЦСКА к следующим встречам.

«Локомотив» — «Витязь» — 3-1

Первый матч этой серии создал ложное впечатление о «Локомотиве». Ярославцы тогда были настолько тошнотворно аккуратны и пассивны впереди, что показалось, будто Игорь Никитин собственноручно сможет подвести к провалу свою команду, переборщив с некоторыми особенностями фирменного стиля.

Но затем железнодорожники всё-таки заиграли по-человечески. И, конечно, системная, рабочая команда с большими мастерами в составе справедливо укатывает «Витязь», которому особо нечего предложить. Правда, в четвёртой встрече подмосковный коллектив, выложившись максимально, утащил игру в овертайм, а затем и во второй, да и победный гол Рушана Рафикова оказался весьма курьёзным. Но суть в том, что он полностью вытекал из логики игры, а 62 сейва Дмитрия Шикина не помогли его команде выиграть. Это говорит о том, что «Локомотив» победил уверенно, пусть и не по счёту.

Сегодня ярославцы должны спокойно закрывать серию. И помешать это сделать они могут только сами себе. Например, если Никитин снова захочет застегнуться на все пуговицы и попытаться выиграть матч в средней зоне.

«Торпедо» — «Динамо» М – 2-2

Эта серия полностью оправдывает ожидания и складывается именно так, как предполагали. «Торпедо» побеждает, если навязывает сопернику анархию, «Динамо» — если настаивает на порядке. Это именно про стиль игры, про почерк, а не про способ завершения моментов – мастеров хватает в обоих коллективах.

«Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат

И вот эта серия тем и интересна, что ни у «Торпедо», ни у «Динамо» не достаточно ресурсов, качества и глубины составов, чтобы раз и навсегда «убедить» оппонента действовать по своим правилам. Поэтому жду качели в результатах и дальше и сильно удивлюсь, если в этой серии не будет седьмой встречи. Расписывать же и анализировать будем как раз после этого, пока хочется просто смотреть этот шикарный хоккей.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 2-2

Нижнекамцы – просто красавцы. «Волки» не боятся главную команду республики, берут своё за счёт скорости и задора, а также пользуются академичностью «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов просит подопечных играть так, чтобы соперник «даже подумать ничего там не мог», но казанцы пока не могут включиться по-настоящему, убаюканные собственным мощным, степенным ходом по дистанции второй половины регулярки. Однако этого оказывается мало, так же, как и СКА с ЦСКА в их сериях. Однозначно, для фаворитов сезона стал откровением тот факт, что выжимать из себя всё в этот раз нужно уже в первом раунде.

Впрочем, как и в других подобных случаях, итоговой сенсации здесь не жду. Просто интересно, сумеет ли «Нефтехимик» устроить капитальный праздник своим болельщикам и сыграть в Казани решающий седьмой матч.

«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 2-2

В отличие от других пар, где фаворит мучается с андердогом из-за снисходительного отношения, «Салават» равняет с «Адмиралом» кое-что иное – уровень состава уфимцев. Про то, что юлаевцам не хватает креативных форвардов, звёздных мастеров, было известно давно, и это во многом отличало «Салават» как от самого себя образца прошлых лет, так и от других восточных топ-клубов. Правда, команда Виктора Козлова адаптировалась к такой реальности, научилась быть успешной за счёт терпения, работы и правильной игры, но в плей-офф сразу натолкнулась на самый крепкий восточный орешек, исповедующий точно такой же стиль игры, что и «Салават». Вот тут бы уфимцам и сделать разницу на мастерстве, на классе исполнителей. Но Хмелевски, Кадейкин и примкнувший к ним Хо-Сэнг сделать это не могут, других кандидатов нет, и вот – извольте получить 2-2 после четырёх матчей и дополнительную поездку на Дальний Восток.

При этом ясно, что «Салават» всё равно смотрится интереснее «Адмирала» в атаке (если вычеркнуть безобразный трусливый третий период третьей встречи), однако пока Никита Серебряков и защита дальневосточников почти всегда справляются с угрозами. А если не справляются, то не разваливаются.

Матч «Адмирала» и «Салавата Юлаева» Фото: vk.com/hcsalavat

Впрочем, четвёртый матч показал, что уфимцы могут и сами «сыграть» в «Адмирал», ещё больше упростив свой хоккей и зацементировав оборону. «Моряки» к такому не очень-то привыкли, и в последней игре мы видели команду Леонида Тамбиева в замешательстве. Но это всё равно тонкая грань, и есть ощущение, что спокойно дожать соперника у «Салавата» не получится. Поэтому жду в этой паре решающую седьмую встречу.

«Авангард» — «Сибирь» — 3-1

Некоторые новосибирские болельщики недоумевают, почему «Сибирь» решила играть домашние матчи с «Авангардом» первым номером. Мол, это утопия. Однако дело в том, что в обоих случаях хозяева уступали в счёте уже в середине первого периода, и было бы странно, если бы они в такой ситуации не шли отыгрываться. К тому же «Авангард» не стеснялся выкатывать автобус, так что «Сибири» ничего не оставалось, кроме как брать шайбу под контроль и штурмовать ворота Василия Демченко.

Для меня намного более удивительно, что такая тактика «Авангарда» сработала в Новосибирске. Просто в регулярке у «ястребов» было мало системности, не так уж часто им удавалось грамотно действовать по счёту. Это была команда-эмоция, испытывавшая проблемы с прагматизмом. В Новосибирске же омичи просто «сожрали» хозяев умным откатом и безжалостной реализацией немногочисленных моментов, представ каким-то монстром кубковой игры. Сюда стоит добавить и немыслимое количество блокшотов и перехватов при в целом правильной и спокойной игре в обороне. Ну и удачу, конечно, ведь пять штанг в третьей встрече ни к какой уверенной защите не привяжешь.

В целом «Авангард» в плей-офф пока выглядит реально кубково: пляшет от надёжной печки, мало ошибается (во всяком случае в разы меньше, чем в регулярке), справедливо рассчитывает на мастеров атаки из топ-6 и большинство. И это некое откровение, ведь у руля команды не бывалый Боб Хартли, а новичок плей-офф КХЛ Михаил Кравец, исповедовавший совсем другой хоккей в гладком чемпионате. Пока Михаил Григорьевич в полном порядке, хотя очевидно, что ему помогает подбор исполнителей, среди которых огромное количество людей с внушительным кубковым и победным опытом, в том числе и в составе «Авангарда». Но ведь эти же люди играли по-другому в регулярке, а значит, налицо качественное ручное управление командой в исполнении тренера.

ХК «Авангард» Фото: hawk.ru

«Сибирь» же топит сама себя грубейшими ошибками (передачи сопернику, удары локтями на глазах у судьи, неправильные смены и так далее) и бьётся в потолок своих возможностей. На краю пропасти у Андрея Мартемьянова нет вариантов как-то изменить игру команды, так что примерно понятно, как будет выглядеть «Сибирь» в пятой игре в Омске: постарается реинкарнировать первый матч, где было много терпения, плотности в защите, минимум ошибок и удалений. Правда, и «Авангард» тогда был чуть другим, и вряд ли «ястребы» вернутся к тому хоккею.

Впрочем, завтрашний матч всё же станет для омичей важным экзаменом на ту самую кубковость. Смогут спокойно закрыть серию – сдадут его и будут готовиться к новой битве, нет – могут занервничать и «поплыть» уже в первом раунде.

«Автомобилист» — «Металлург» — 2-2

Уральское дерби пока отстаёт от большинства других пар первого раунда по зрелищности: ни атакующего хоккея, ни особого нерва, градуса накала. При этом счёт 2-2, что намекает на интригующую развязку противостояния.

Про основные положения этой дуэли мы написали подробно вчера, так что нет смысла повторяться. От себя добавлю, что очень интересно наблюдать за соперничеством двух клубов, умудрившихся подойти к плей-офф далеко не в лучших кондициях и вышедших при этом друг на друга. «Битва хромых», как тонко подметил коллега Власов, но способен ли кто-то из них исцелиться по ходу сражения?