Где окажется Квартальнов и кто возглавит «Спартак»? Главные трансферные слухи КХЛ

Первый раунд битвы за Кубок Гагарина в самом разгаре, но трансферные разговоры и слухи никуда не делись. Рассказываем о главных на сегодняшний день новостях, которые всё чаще обсуждают в хоккейном закулисье.

Что с контрактом Кудашова в «Динамо»?

У многих тренеров заканчиваются соглашения с клубами, в том числе у рулевого московского «Динамо» Алексея Кудашова. При российском специалисте дела у бело-голубых однозначно пошли вверх, прогрессирует молодёжь, здорово себя проявляют легионеры. В прессе и интернете всё чаще обсуждают, что сразу по завершении плей-офф с Кудашовым будет подписан новый двухлетний контракт. И это логично.

Кого возглавит Квартальнов и ждать ли его в «Спартаке»?

Активные разговоры ходят вокруг по-прежнему остающегося без работы Дмитрия Квартальнова. Предложения у российского тренера есть, но по рукам он пока ни с кем не ударил. В частности, прошёл слух, что со «Спартаком» Квартальнову договориться так и не удалось. Дмитрию Вячеславовичу нужны долгосрочный контракт и большая зарплата, однако в московском клубе на такие шаги не готовы.

Алексей Заварухин в роли главного в «Спартаке» вряд ли останется. Может, вернуть на лавку Алексея Жамнова? Вопрос, нужно ли это самому пока ещё действующему главному тренеру сборной России.

Оставят ли Гатиятулина в «Тракторе»?

У Гатиятулина, в отличие от того же Кудашова, ещё год действующего контракта с челябинским клубом. Сезон уральцы провалили, но увольнять главного тренера в Танкограде не намерены. По всей видимости, всему виной специфика соглашения с Гатиятулиным, по которому в случае досрочного расторжения организации придётся выплачивать специалисту 100% компенсации, а это очень серьёзные деньги. Но вообще, конечно, в «Тракторе» явно назрели изменения. Нужна свежая кровь.

Анвар Гатиятулин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что творится в «Амуре» и кто подпишет контракт с Аликиным?

Очень интересно, какие движения будут происходить в дальневосточной команде. Агент Александр Черных уже открытым текстом заявил, что вратаря Евгения Аликина в «Амуре» на следующий год не будет. Один из сильнейших голкиперов лиги выходит на рынок неограниченно свободных агентов и будет выбирать сразу из нескольких предложений. Главные претенденты на Аликина – «Авангард» и «Металлург».

Кроме того, покинуть Хабаровск могут главный тренер Вадим Епанчинцев и генеральный менеджер Вадим Покотило, не выполнившие задачу на сезон по выходу в плей-офф. На место Епанчинцева уже активно сватают нынешнего главного тренера «Сарыарки» Петериса Скудру, показывающего в Казахстане отличные результаты.

Назаров – основной претендент на пост главного тренера «Лады»

«Лада», которая в следующем сезоне почти наверняка будет выступать в КХЛ, сенсационно проиграла АКМ в плей-офф ВХЛ. Конечно, результаты команды не устраивают руководство автозаводцев. После возвращения в элиту российского хоккея тольяттинцев с большой долей вероятности может возглавить опытный российский тренер Андрей Назаров. Специалист-мотиватор, умеющий отлично работать с молодёжью и развивать игроков.

Андрей Назаров Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Замечательный вариант для амбициозного Тольятти, где явно засиделся Валерий Белов. С приходом Назарова в «Ладе» установятся порядок и дисциплина.

Худобин возвращается в КХЛ

Вратарь Антон Худобин, который в последнее время потерял игровую практику даже в АХЛ и в итоге был обменян, в следующем году будет выступать в Континентальной лиге. Об этом уже говорит и агент Юрий Николаев. Не удивимся, что если «Магнитка» не договорится с Аликиным, то на место завершающего карьеру Василия Кошечкина пригласят именно Худобина. С Эдди Паскуале магнитогорцы уже устно договорились о продолжении сотрудничества. Также Антон может оказаться в «Авангарде» или «Тракторе».

Кого ждать в «Сочи»?

Вряд ли в ХК «Сочи» оставят Дмитрия Кокорева на посту главного тренера, там нужен сильный и опытный специалист. Не удивимся, если в южном клубе окажется Владимир Юрзинов-младший, уже успешно строивший с нуля «Куньлунь». Теперь, похоже, пришло время выводить на новый уровень «леопардов». Хороший и наиболее реальный вариант для сочинской команды, да и сам Юрзинов давно хочет вернуться работать в КХЛ.