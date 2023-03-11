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Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 марта, видеообзоры, расписание матчей на 11 марта

Тренер «Динамо» швырнул бутылку, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ
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«Сибирь», спасибо за сезон, а «Северсталь» снова проиграла в борьбе.

10 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Чистяков (Буше, Найт) – 32:04 (5x5)   1:1 Мёрфи (Шаров, Пьянов) – 39:40 (5x4)   1:2 Пьянов (Мёрфи, Шаров) – 40:41 (5x5)   2:2 Ткачёв (Буше) – 43:36 (5x5)   3:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 48:49 (5x4)   3:3 Чайковски (Яковлев, Аланов) – 57:16 (5x5)   4:3 Пайгин (Шарипзянов, Телегин) – 62:22 (5x5)

«Сибири» отступать было некогда — и, как считают коллеги, Новосибирск потенциально провёл лучший матч в серии, попытавшись сыграть в жёстком стиле, который принёс победу в первом матче и помог избежать нелепых удалений. Половина матчей прошла без шайб, но гол Семёна Чистякова дал старт бесшабашной перестрелке, где «Сибирь» вытащила матч в овертайм.

Там «Авангард» забил спустя уже две минуты после старта и теперь полноправно может называть себя хозяевами Сибири. У Новосибирска же всё было в своих руках, но ошибки в третьем матче, вполне возможно, стоили им серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Макеев (Голышев, Кормье) – 02:27 (5x4)   2:0 Василевский (Валк, Мэйсек) – 11:03 (5x5)   3:0 Валк (Да Коста, Широков) – 13:55 (5x5)   4:0 Эберт (Мэйсек, Макеев) – 20:30 (5x5)   5:0 Обидин (Валк, Эберт) – 25:58 (5x5)   5:1 Майе (Лайпсик) – 27:54 (5x5)   5:2 Коростелёв (Лайпсик) – 30:02 (5x5)   5:3 Лайпсик (Майе, Кёрран) – 36:42 (5x5)   6:3 Да Коста (Широков, Бобков) – 58:25 (en)

Андрей Чибисов не верил в своё удаление: первое реализованное большинство «Авто» отправило «Магнитку» в нокаут. После 0:1 «Магнитка» даже не могла толком обеспечить контролируемый переход из обороны в атаку, а «Автомобилист» забивал раз за разом. Отличился молчавший весь сезон Алексей Василевский: старший брат вратаря «Тампы» праздновал максимально бурно.

«Металлург» пришёл в себя только тогда, когда на табло уже горели 0:5, и организовал три гола во многом за счёт чисто индивидуального мастерства. Однако в третьем периоде команда Ильи Воробьёва ничего создать не смогла, снова не реализовала большинство, и её форма вызывает серьёзные сомнения в том, что шестой матч «Металлург» возьмёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Брюквин, Классон) – 15:08 (5x5)   2:0 Диц (Соркин, Мамин) – 17:37 (5x5)   3:0 Нестеров (Окулов, Григоренко) – 24:57 (5x3)   3:1 Макеев (Тихонов) – 27:18 (5x5)   4:1 Слепышев (Светлаков, Карнаухов) – 32:44 (5x5)   4:2 Вовченко (Пилипенко, Петунин) – 35:54 (5x4)   4:3 Суворов (Петунин, Абросимов) – 41:19 (5x5)

«Северсталь» снова ни в чём не уступала команде, которая имеет кратно больший зарплатный бюджет, но реализации моментов, в отличие от третьего матча, у команды Андрея Разина хватало. Обидный отскок перед Кириллом Пилипенко подарил роскошный момент для Виталия Абрамова, а вскоре позиционный навал ЦСКА привёл и ко второй шайбе. Гол Никиты Нестерова «5 на 3», казалось, поставил точку.

Однако Череповец смог достойно ответить и вернуться в матч, «Северсталь» прибавила в агрессии, движении и провоцировала ошибки соперника, которые заканчивались удалениями и пропущенными шайбами. Увы, этого хватило лишь для «достойного поражения». Очень не хочется, чтобы серия закончилась в «Чикаго-Череповце», как после матча сказал Андрей Разин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Ян (Федотов, Кульбаков) – 01:20 (5x4)   1:1 О'Делл (Тринеев, Малышев) – 25:56 (5x5)   1:2 О'Делл (Лилья, Менелл) – 38:02 (5x4)   2:2 Михеев (Веряев, Федотов) – 38:39 (5x5)   2:3 Лилья (Уил, Менелл) – 50:02 (5x5)   3:3 Фирстов (Федотов, Бокун) – 50:51 (5x5)   4:3 Ян (Михеев, Коваленко) – 78:20 (5x4)

«Торпедо» и «Динамо» продолжают давать шоу. Сегодня в Нижнем Новгороде было напряжённо в плане травм — ужасный порез коньком получил Кирилл Ураков, повреждение у Георгия Мишарина, а Богдан Тринеев из «Динамо» чуть не дотолкался до большого штрафа. Ключевым в матче было то, что «Торпедо» оба раза моментально отвечало на голы, выводившие «Динамо» вперёд: на ответки уходили меньше минуты.

В овертайме «Динамо» перешло на три звена, и это могло стать ошибкой против куда более динамичной и скоростной торпедовской команды. Парни Ларионова доминировали весь овертайм, своей активностью заработали два удаления, одно из которых реализовал Деннис Ян. Стоит отметить, что удалениями был крайне недоволен Алексей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игры 11 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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