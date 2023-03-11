Тренер «Динамо» швырнул бутылку, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня плей-офф КХЛ

«Сибирь», спасибо за сезон, а «Северсталь» снова проиграла в борьбе.

10 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Сибири» отступать было некогда — и, как считают коллеги, Новосибирск потенциально провёл лучший матч в серии, попытавшись сыграть в жёстком стиле, который принёс победу в первом матче и помог избежать нелепых удалений. Половина матчей прошла без шайб, но гол Семёна Чистякова дал старт бесшабашной перестрелке, где «Сибирь» вытащила матч в овертайм.

Там «Авангард» забил спустя уже две минуты после старта и теперь полноправно может называть себя хозяевами Сибири. У Новосибирска же всё было в своих руках, но ошибки в третьем матче, вполне возможно, стоили им серии.

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Андрей Чибисов не верил в своё удаление: первое реализованное большинство «Авто» отправило «Магнитку» в нокаут. После 0:1 «Магнитка» даже не могла толком обеспечить контролируемый переход из обороны в атаку, а «Автомобилист» забивал раз за разом. Отличился молчавший весь сезон Алексей Василевский: старший брат вратаря «Тампы» праздновал максимально бурно.

«Металлург» пришёл в себя только тогда, когда на табло уже горели 0:5, и организовал три гола во многом за счёт чисто индивидуального мастерства. Однако в третьем периоде команда Ильи Воробьёва ничего создать не смогла, снова не реализовала большинство, и её форма вызывает серьёзные сомнения в том, что шестой матч «Металлург» возьмёт.

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«Северсталь» снова ни в чём не уступала команде, которая имеет кратно больший зарплатный бюджет, но реализации моментов, в отличие от третьего матча, у команды Андрея Разина хватало. Обидный отскок перед Кириллом Пилипенко подарил роскошный момент для Виталия Абрамова, а вскоре позиционный навал ЦСКА привёл и ко второй шайбе. Гол Никиты Нестерова «5 на 3», казалось, поставил точку.

Однако Череповец смог достойно ответить и вернуться в матч, «Северсталь» прибавила в агрессии, движении и провоцировала ошибки соперника, которые заканчивались удалениями и пропущенными шайбами. Увы, этого хватило лишь для «достойного поражения». Очень не хочется, чтобы серия закончилась в «Чикаго-Череповце», как после матча сказал Андрей Разин.

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«Торпедо» и «Динамо» продолжают давать шоу. Сегодня в Нижнем Новгороде было напряжённо в плане травм — ужасный порез коньком получил Кирилл Ураков, повреждение у Георгия Мишарина, а Богдан Тринеев из «Динамо» чуть не дотолкался до большого штрафа. Ключевым в матче было то, что «Торпедо» оба раза моментально отвечало на голы, выводившие «Динамо» вперёд: на ответки уходили меньше минуты.

В овертайме «Динамо» перешло на три звена, и это могло стать ошибкой против куда более динамичной и скоростной торпедовской команды. Парни Ларионова доминировали весь овертайм, своей активностью заработали два удаления, одно из которых реализовал Деннис Ян. Стоит отметить, что удалениями был крайне недоволен Алексей.

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