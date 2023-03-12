Трудовой дубль в ворота Бобровского! Русский новичок с ноги открыл дверь в новый клуб НХЛ

Владислав Наместников – обладатель странных рекордов. 3 марта россиянина обменяли из «Сан-Хосе» в «Виннипег». Этот трейд стал для форварда четвёртым в день трансферного дедлайна НХЛ. Такой же факт есть только в биографии Алана Мэя – малоизвестного игрока из восьмидесятых-девяностых прошлого века.

Ранее «на флажке» дозаявок Наместников переходил в «Рейнджерс», «Колорадо» и «Даллас». В общей сложности Владислав сыграл уже за семь клубов лиги и по этому показателю оставил Мэя позади. Остановка нападающего в «Шаркс» получилась сугубо технической. Не сыграв в Калифорнии ни матча, он отправился в Виннипег.

В суровых канадских широтах Наместникова тепло встретил хорошо знакомый тренер. Возглавляющий «Джетс» Рик Боунесс был впечатлён дебютом хоккеиста в матче с «Эдмонтоном» и не поскупился на похвалу.

«Есть много мелочей, которыми занимается Владди, – говорил Боунесс. – Например, в первом периоде он доставил шайбу до чужих ворот и чуть не забил гол. В третьем периоде он остановил неудобную шайбу у борта, благодаря чему мы организовали опасный выход на ворота соперника с нашим преимуществом.

Он очень хорошо разбирается во всех мелких деталях игры. У него отличное хоккейное чутьё, и он прекрасно чувствует игру. Вы, ребята, этого не знаете, но он крепкий парень. Имею в виду, что он жёсткий. Мне нравится его жажда борьбы».

Реакция Боунесса на Наместникова не удивляет. За плечами у тренера и игрока богатая совместная история. Во второй части прошлого сезона форвард защищал цвета «Далласа», который возглавлял Боунесс. До этого специалист на протяжении пяти лет (с 2013 по 2018 гг.) работал ассистентом Джона Купера в «Тампе». Наместников пришёл в «Лайтнинг» всего на полгода позже и ушёл на полгода раньше наставника.

Теперь пути-дороги Рика и Владди снова пересеклись. Тренер аккуратно вводил форвард в состав. В двух первых матчах его игровое время остановилось под отметкой в 14 минут. В четвёртом матче за «Джетс» Наместников получил 18 минут – и щедро отплатил за доверие.

Россиянин положил дубль в ворота «Флориды» и отдал одну результативную передачу, приняв участие в трёх голевых атаках команды из пяти. На исходе первого периода Наместников с пятака замкнул комбинацию в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во второй двадцатиминутке 30-летний форвард здорово сыграл на добивании: выманил Сергея Бобровского из «рамки» и элегантно его обвёл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Наместников дважды укреплял преимущество «Виннипега» – довёл счёт сначала до 3:1, затем до 4:2. Но в обоих случаях «Пантерз» нашли в себе силы отыграться. Мощный рывок «Флориды» на старте третьего периода перевёл игру в овертайм. В тот момент, когда до его окончания оставалось ровно полминуты, «Джетс» сказали «нет» буллитам и организовали победный гол – отличился Марк Шайфли.