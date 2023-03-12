«Торпедо» вынесло «Динамо», выиграв три овертайма подряд! Кто-то ещё не верит в Ларионова?

В первом раунде Кубка Гагарина будут две семиматчевые серии. Это стало известно после того, как московское «Динамо» на своём льду проиграло «Торпедо». И снова всё в третий раз подряд решилось в овертайме (1:2), а злым гением бело-голубых опять стал Деннис Ян.

Календарь и расписание матчей плей-офф КХЛ

Самое интересное, что «Динамо» после регулярного чемпионата даже радовалось (по крайней мере, некоторые болельщики уж точно), что в соперники достались не «Локомотив» и не ЦСКА, а именно нижегородцы. Но, как мы видим, команда Игоря Ларионова даже близко не стала лакомым кусочком для москвичей. Наоборот, «Торпедо» показало, что умеет собираться в самый ответственный момент, а успех в регулярке не был случайным.

Интересно, остались ли ещё те, кто по-прежнему не верит в Ларионова?

Что можно сказать про «Динамо»? С одной стороны, Алексей Кудашов отработал хорошо. Прогрессировала молодёжь, хорошо себя проявили легионеры Бреннан Менелл, Якоб Лилья, Эрик О'Делл и Джордан Уил.

В целом курс «Динамо» на омоложение и прогресс собственных воспитанников виден, а иностранцы, повторимся, хорошо вписались в игровые схемы тренерского штаба. Но задачу на сезон однозначно нельзя считать выполненной (вылет в первом раунде – это плохо). Кудашов достаточно давно работает главным тренером в клубах КХЛ, но из года в год определённые ошибки с его стороны повторяются. Хотя Алексей Николаевич всё равно растёт как специалист.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию, которая была интересной и держала всех в напряжении. Болельщиков – за поддержку, потому что полный стадион был и в Москве, и в Нижнем Новгороде. У них какое-то своё соревнование было между собой, поэтому спасибо им за это.

А что касается сегодняшней игры, то опять овертайм. Были моменты, где могли получше сыграть. Были моменты, где и повезло нам, когда были штанги. Но к концу игры уже было видно, что команда начинает подседать. Это и стало ключевым моментом. Слишком боялись сегодня проиграть и почти ничего не создали в атаке? Мы не боялись, это как раз и стало проявлением того, что подсели.

Предвижу ваш вопрос по поводу всей серии, где был важный момент. Если разбираться детально, я думаю, что вторую игру в Нижнем Новгороде мы провели плохо. После первой успешной игры немного не то чтобы расслабились, но был не тот настрой, что на первую игру. А ключевая игра – это когда в Москве вели 2:0, и вместо того, чтобы доводить её до победы, мы перевели её в овертайм и уступили. Это было основное», – заявил Кудашов после проигранного шестого матча и серии.

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Непонятно и будущее Кудашова в «Динамо». Появилась информация, что между российским тренером и руководством бело-голубых уже была достигнута договорённость о подписании нового двухлетнего контракта вне зависимости от итога серии и результата плей-офф в целом. Вот только никакой подписи нигде не стояло, решено всё было лишь на словах.

Зная, какие порой подковёрные игры происходят в «Динамо» и как там идёт борьба за власть между несколькими лагерями, вряд ли можно быть уверенным на 100%, что после такого поражения Кудашова оставят в команде. В «Динамо» могут всё переиграть буквально за одну ночь. И не надо будет этому удивляться. А пока москвичам нужно всё серьёзно переосмыслить. Отпуск начался для них досрочно, времени теперь предостаточно.