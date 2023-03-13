Кошмарная ошибка вратаря и чемпион на грани грандиозного провала. Итоги дня плей-офф КХЛ

12 марта в плей-офф КХЛ состоялось три шестых матча серий Западной и Восточной конференций. По итогам дня две пары ушли в седьмой матч, а также определился ещё один участник четвертьфинала Кубка Гагарина.
В Магнитогорске состоялся весёлый матч между «Магниткой» и «Автомобилистом». Хозяева открыли счёт уже на 16-й секунде, гости ответили реализацией двойного большинства на четвёртой минуте, и понеслось. Голевая перестрелка продолжалась до старта третьего периода, по её ходу «Металлург» впервые в серии реализовал большинство, «Автомобилист» же забивал исключительно в формате с численным преимуществом.
Победным оказался невероятный гол Павла Акользина на 47-й минуте. Магнитогорский форвард просто бросил со входа в зону, а на Игоря Бобкова нашло какое-то затмение. Да, тяжко будет «Автомобилисту» в седьмой игре без получившего травму основного вратаря Юхана Маттссона! Отыграться гости уже не смогли, к тому же на 57-й минуте Акользин в контратаке оформил хет-трик и окончательно успокоил соперника. 6:3 в матче, 3-3 в серии – победитель уральского дерби определится в седьмой встрече.
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В Череповце «Северсталь» взяла и в третий раз в серии грохнула ЦСКА, причём сделала это уверенно и безальтернативно. Подопечные Андрея Разина забили два гола во втором периоде, снова воспользовавшись проблемами армейцев с обороной и вратарской позицией, а в начале третьего отрезка реализовали большинство, разыграв отличную комбинацию.
Главными героями Череповца в этот вечер стали Даниил Пыленков и Александр Самонов. Оба, между прочим, участники обмена со СКА, в результате которого в Санкт-Петербург отправился Владислав Подъяпольский, проигравший конкуренцию в петербургской «рамке» Дмитрию Николаеву. Так вот, Пыленков забил cам и отдал феноменальный пас на гол Петунину, а Самонов сделал 26 сейвов и тоже набрал очко за результативную передачу.
3:0 в матче, 3-3 в серии. Сможет ли «Северсталь» устроить грандиозную сенсацию в седьмой встрече?
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Торпедо» — просто космос. Романтичная и несерьёзная команда, какой многие выставляли коллектив Игоря Ларионова, взяла и прошла в шести встречах рабочее и заточенное на кубковый хоккей московское «Динамо». Нижегородцы «прибили» бело-голубых тремя выигранными овертаймами подряд, и сейчас уже вряд ли кто-то скажет, что это команда не для серьёзных задач. Браво, Профессор!
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 14 марта
- 12 марта 2023
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