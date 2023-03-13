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Результаты матчей плей-офф КХЛ 12 марта, кто с кем сыграет во втором раунде Кубка Гагарина, расписание седьмых матчей

Кошмарная ошибка вратаря и чемпион на грани грандиозного провала. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей плей-офф КХЛ 12 марта
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«Торпедо» уже в полуфинале конференции, а ЦСКА это ещё надо заслужить.

12 марта в плей-офф КХЛ состоялось три шестых матча серий Западной и Восточной конференций. По итогам дня две пары ушли в седьмой матч, а также определился ещё один участник четвертьфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Акользин (Неколенко) – 00:16 (5x5)   1:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 03:44 (5x3)   2:1 Кошелев (Чибисов) – 13:20 (5x5)   2:2 Широков (Да Коста, Эберт) – 32:10 (5x4)   3:2 Дронов (Паскуале) – 40:34 (5x4)   3:3 Валк (Широков) – 44:47 (5x4)   4:3 Акользин – 46:56 (5x5)   5:3 Акользин (Карпов) – 56:20 (5x5)   6:3 Зернов (Кёрран) – 58:29 (en)

В Магнитогорске состоялся весёлый матч между «Магниткой» и «Автомобилистом». Хозяева открыли счёт уже на 16-й секунде, гости ответили реализацией двойного большинства на четвёртой минуте, и понеслось. Голевая перестрелка продолжалась до старта третьего периода, по её ходу «Металлург» впервые в серии реализовал большинство, «Автомобилист» же забивал исключительно в формате с численным преимуществом.

Победным оказался невероятный гол Павла Акользина на 47-й минуте. Магнитогорский форвард просто бросил со входа в зону, а на Игоря Бобкова нашло какое-то затмение. Да, тяжко будет «Автомобилисту» в седьмой игре без получившего травму основного вратаря Юхана Маттссона! Отыграться гости уже не смогли, к тому же на 57-й минуте Акользин в контратаке оформил хет-трик и окончательно успокоил соперника. 6:3 в матче, 3-3 в серии – победитель уральского дерби определится в седьмой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Пресс, Вовченко) – 24:05 (5x5)   2:0 Петунин (Пыленков, Самонов) – 38:27 (5x4)   3:0 Рожков (Пресс, Гераськин) – 41:51 (5x4)

В Череповце «Северсталь» взяла и в третий раз в серии грохнула ЦСКА, причём сделала это уверенно и безальтернативно. Подопечные Андрея Разина забили два гола во втором периоде, снова воспользовавшись проблемами армейцев с обороной и вратарской позицией, а в начале третьего отрезка реализовали большинство, разыграв отличную комбинацию.

Главными героями Череповца в этот вечер стали Даниил Пыленков и Александр Самонов. Оба, между прочим, участники обмена со СКА, в результате которого в Санкт-Петербург отправился Владислав Подъяпольский, проигравший конкуренцию в петербургской «рамке» Дмитрию Николаеву. Так вот, Пыленков забил cам и отдал феноменальный пас на гол Петунину, а Самонов сделал 26 сейвов и тоже набрал очко за результативную передачу.

3:0 в матче, 3-3 в серии. Сможет ли «Северсталь» устроить грандиозную сенсацию в седьмой встрече?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ян (Фирстов, Летунов) – 29:09 (5x5)   1:1 О'Делл (Игумнов, Миронов) – 30:19 (5x5)   1:2 Ян – 61:03 (5x5)

«Торпедо» — просто космос. Романтичная и несерьёзная команда, какой многие выставляли коллектив Игоря Ларионова, взяла и прошла в шести встречах рабочее и заточенное на кубковый хоккей московское «Динамо». Нижегородцы «прибили» бело-голубых тремя выигранными овертаймами подряд, и сейчас уже вряд ли кто-то скажет, что это команда не для серьёзных задач. Браво, Профессор!

«Торпедо» вынесло «Динамо», выиграв три овертайма подряд! Кто-то ещё не верит в Ларионова? «Торпедо» вынесло «Динамо», выиграв три овертайма подряд! Кто-то ещё не верит в Ларионова?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 14 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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