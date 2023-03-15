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Одна сделка спасла карьеру двум россиянам из НХЛ, как сработал обмен Евгения Дадонова на Дениса Гурьянова

Одна сделка спасла карьеру двум россиянам из НХЛ. Они поменялись городами — и расцвели
Егор Бульчук
Одна сделка спасла карьеру двум россиянам из НХЛ
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Евгений Дадонов находит себя в США, а Денис Гурьянов перезагружается в Канаде.

Многие менеджеры клубов НХЛ своими действиями на рынке перед трансферным дедлайном приучили к тому, что обмен стал восприниматься как попытка усилиться, хитрым способом переложив затраты со своих плеч на чужие.

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Но есть в лиге два клуба, которые напомнили о другом предназначении трейдов. «Даллас» и «Монреаль» обменялись российскими нападающими Денисом Гурьяновым и Евгением Дадоновым. И удивительным образом обе организации заполучили хоккеистов, вдохновлённых сменой обстановки и новыми вызовами.

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34-летний Дадонов провалил старт регулярного чемпионата: в первых семи матчах сезона он не набрал очков и на восьмой по решению тренера не вышел. В ноябре авторитетные инсайдеры НХЛ утверждали, что «Канадиенс» готовы расстаться с форвардом. Однако спрос на россиянина колебался в районе нуля, а отдавать его за просто так готовы не были. Кроме того, к зиме Дадонов очнулся — впервые в сезоне набрал два очка за матч, впервые оформил дубль, впервые сделал ассистентский хет-трик.

Впрочем, очень быстро внезапная белая полоса в жизни Евгения сменилась привычной чёрной. 17 февраля 63-й номер упал до «минус 4» во встрече с «Нью-Джерси», а вскоре продлил безголевую серию до 12 матчей. Через четыре дня Дадонов уже собирал вещи на самолёт до Далласа.

Отправиться в обратном направлении в этот момент готовился Денис Гурьянов. Оруженосец Кирилла Капризова на МЧМ-2017 не оправдал надежд «Старз», и покер в плей-офф Кубка Стэнли — 2020 надолго остался самым ярким событием в его карьере. Игровые проблемы нападающего обострились ещё в предыдущем сезоне, но в дебюте нынешнего достигли пика. В пяти матчах Гурьянов не набрал ни одного очка и предсказуемо пропустил шестой.

«Он знает, что должен оправдывать ожидания. Когда он это сделает, мы постараемся его вознаградить. Если нет, то нет. В его игре есть хорошие моменты, но он уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер. Прямо сейчас мы видим только вспышки, а нам нужно нечто большее», — так главный тренер «Далласа» Питер Дебур объяснял дисциплинарные меры в отношении 25-летнего хоккеиста.

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Позже Денис вернулся в основу, но даже те самые вспышки от него получались тусклыми. Чудовищные серии из 7-10 матчей без очков стали обыденностью, а в декабре Гурьянов ушёл в трёхнедельный отпуск по семейным обстоятельствам. Российские СМИ сообщали, что форвард прилетал в Россию. Трансатлантический перелёт не принёс спортсмену пользы. На момент обмена его показатели были такими, о которых едва ли стоило говорить лишний раз — 2+7 в 42 играх.

В первый день весны Гурьянов дебютировал в «Монреале» — и сразу продемонстрировал своё желание шестью бросками в створ. В следующем матче россиянин впервые забил, прервав кошмарную безголевую серию из 23 матчей.

Накануне Гурьянов отправил шайбу в ворота «Питтсбурга» и помог канадскому клубу одержать результативную победу (6:4). Эта шайба стала для него третьей подряд. В предыдущий раз он забивал три гола за три матча в апреле 2021 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гюнцель (Раст, Кросби) – 00:21 (5x5)   2:0 Малкин (Летанг, Гюнцель) – 04:49 (5x4)   2:1 Хоффман (Питлик, Бэррон) – 05:21 (5x5)   2:2 Юлёнен (Мэтисон, Арве-Пинар) – 07:13 (5x5)   2:3 Гурьянов (Бельзиль, Друен) – 11:31 (5x5)   2:4 Эдмундсон (Ковачевич, Друен) – 19:49 (5x5)   3:4 Летанг (Петтерссон, Ракелль) – 30:57 (5x5)   4:4 Гюнцель (Малкин, Летанг) – 38:05 (5x4)   4:5 Ришар (Бэррон, Эдмундсон) – 43:05 (5x5)   4:6 Андерсон – 59:25 (en)

Дадонов с точки зрения статистики оставляет ещё более внушительное впечатление. Счёт своим голам он открыл в первом же матче за «Даллас», а затем отличился ещё дважды. Но Евгений более эффективен в подыгрыше — у него пять передач в восьми матчах. При этом тренеры «Монреаля» совсем не балуют нападающего игровым временем — только один раз он провёл на льду больше 16 минут.

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