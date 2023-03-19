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Результаты матчей плей-офф КХЛ 19 марта, сетка плей-офф Кубка Гагарина, счёт серий плей-офф, расписание на 20 марта

Могучий камбэк ЦСКА и канадский герой «Авангарда». Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ за 19 марта
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Игорь Никитин проиграл шестой кубковый матч подряд бывшей команде, а Корбан Найт показал идеальную игру на вбрасываниях в ключевой момент.

19 марта в плей-офф КХЛ состоялись ещё два вторых матча в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги матчей в Омске и Москве.

Расписание, результаты и сетка Кубка Гагарина
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дедунов (Малыхин, Жарков) – 05:26 (5x5)   2:0 Бродхёрст (Найт) – 13:12 (5x4)   3:0 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 18:17 (5x5)   3:1 Акользин – 22:15 (5x5)   3:2 Дронов (Лайпсик, Майе) – 25:16 (5x5)   3:3 Коростелёв (Карпов, Маклюков) – 44:35 (5x5)   4:3 Буше (Ткачёв) – 47:26 (5x4)

«Авангард» снова очень активно начал встречу с «Магниткой», но на этот раз сумел добиться весомого преимущества в первом периоде. «Ястребы» открыли счёт усилиями четвёртого звена, когда Павел Дедунов замкнул передачу Фёдора Малыхина из-за ворот. Затем Алекс Бродхёрст «доел» момент на пятачке в большинстве, а под занавес отрезка давление первой тройки омичей привело к голу Рида Буше, засчитанному после видеопросмотра на предмет умышленной игры рукой со стороны американца.

На второй период «Металлург» вышел с Василием Кошечкиным в воротах вместо Эдди Паскуале и перевернул игру. Камбэк уральцев стартовал с курьёза: Корбан Найт намеревался выбросить шайбу из зоны по стеклу, но случился неожиданный отскок, на который быстрее всех среагировал Павел Акользин, заставший Василия Демченко врасплох броском с острейшего угла. После гола «Магнитки» игра изменилась кардинально, уральцы вскоре отыграли ещё одну шайбу, когда Григорий Дронов точно щёлкнул в касание, а сравнялся счёт в начале третьего периода после броска со входа в зону в исполнении Никиты Коростелёва.

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«Авангард» в этот момент выглядел максимально потерянным, но гости сами привели хозяев в чувство, когда Джош Карри заработал глупейшее удаление в средней зоне. «Ястребы» шикарно разыграли большинство, снова повели в счёте и в итоге довели дело до победы. Главным героем обороны омичей на последних минутах стал центрфорвард Корбан Найт, вчистую выигравший четыре вбрасывания подряд в своей зоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Черепанов) – 03:29 (5x5)   0:2 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 32:42 (5x5)   1:2 Мамин (Григоренко, Соркин) – 34:50 (5x5)   2:2 Диц (Окулов, Нестеров) – 35:42 (5x5)   3:2 Григоренко (Окулов, Каменев) – 43:54 (5x5)

«Локомотив» не стал отступать от тактики, избранной в первом матче с ЦСКА, и снова начал активно матч в Москве. На этот раз старания ярославцев быстро увенчались успехом: Денис Алексеев точным дальним броском пробил-таки Адама Рейдеборна, который мало что видел в эпизоде из-за могучего трафика на пятачке.

Железнодорожники продолжили давление, продолжили играть в атаку и перебрасывать армейцев, и на 33-й минуте матча удвоили преимущество усилиями Максима Берёзкина. 2:0 – солидное преимущество для такой команды, как «Локомотив» Игоря Никитина, но только не в матче с ЦСКА. Хозяева площадки мгновенно очнулись после второй пропущенной шайбы и вскоре буквально за 52 секунды организовали камбэк. Сначала шикарный пас Михаила Григоренко в гол преобразовал Максим Мамин, а затем Даррен Диц был награждён за смелый проход к воротам Даниила Исаева.

В начале же третьего периода Григоренко поработал на добивании на пятачке, ЦСКА повёл в счёте и затем довольно образцово засушил «Локомотив». В составе ярославцев бился молодой Степан Никулин, в одном из эпизодов он попал в штангу и заработал удаление, но усилий одного форварда явно было недостаточно, чтобы вернуться в игру. 3:2 в матче, 2-0 в серии – Игорь Никитин проиграл уже шестой кубковый матч подряд своей бывшей команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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