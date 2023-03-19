Могучий камбэк ЦСКА и канадский герой «Авангарда». Итоги дня плей-офф КХЛ

19 марта в плей-офф КХЛ состоялись ещё два вторых матча в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги матчей в Омске и Москве.

«Авангард» снова очень активно начал встречу с «Магниткой», но на этот раз сумел добиться весомого преимущества в первом периоде. «Ястребы» открыли счёт усилиями четвёртого звена, когда Павел Дедунов замкнул передачу Фёдора Малыхина из-за ворот. Затем Алекс Бродхёрст «доел» момент на пятачке в большинстве, а под занавес отрезка давление первой тройки омичей привело к голу Рида Буше, засчитанному после видеопросмотра на предмет умышленной игры рукой со стороны американца.

На второй период «Металлург» вышел с Василием Кошечкиным в воротах вместо Эдди Паскуале и перевернул игру. Камбэк уральцев стартовал с курьёза: Корбан Найт намеревался выбросить шайбу из зоны по стеклу, но случился неожиданный отскок, на который быстрее всех среагировал Павел Акользин, заставший Василия Демченко врасплох броском с острейшего угла. После гола «Магнитки» игра изменилась кардинально, уральцы вскоре отыграли ещё одну шайбу, когда Григорий Дронов точно щёлкнул в касание, а сравнялся счёт в начале третьего периода после броска со входа в зону в исполнении Никиты Коростелёва.

«Авангард» в этот момент выглядел максимально потерянным, но гости сами привели хозяев в чувство, когда Джош Карри заработал глупейшее удаление в средней зоне. «Ястребы» шикарно разыграли большинство, снова повели в счёте и в итоге довели дело до победы. Главным героем обороны омичей на последних минутах стал центрфорвард Корбан Найт, вчистую выигравший четыре вбрасывания подряд в своей зоне.

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«Локомотив» не стал отступать от тактики, избранной в первом матче с ЦСКА, и снова начал активно матч в Москве. На этот раз старания ярославцев быстро увенчались успехом: Денис Алексеев точным дальним броском пробил-таки Адама Рейдеборна, который мало что видел в эпизоде из-за могучего трафика на пятачке.

Железнодорожники продолжили давление, продолжили играть в атаку и перебрасывать армейцев, и на 33-й минуте матча удвоили преимущество усилиями Максима Берёзкина. 2:0 – солидное преимущество для такой команды, как «Локомотив» Игоря Никитина, но только не в матче с ЦСКА. Хозяева площадки мгновенно очнулись после второй пропущенной шайбы и вскоре буквально за 52 секунды организовали камбэк. Сначала шикарный пас Михаила Григоренко в гол преобразовал Максим Мамин, а затем Даррен Диц был награждён за смелый проход к воротам Даниила Исаева.

В начале же третьего периода Григоренко поработал на добивании на пятачке, ЦСКА повёл в счёте и затем довольно образцово засушил «Локомотив». В составе ярославцев бился молодой Степан Никулин, в одном из эпизодов он попал в штангу и заработал удаление, но усилий одного форварда явно было недостаточно, чтобы вернуться в игру. 3:2 в матче, 2-0 в серии – Игорь Никитин проиграл уже шестой кубковый матч подряд своей бывшей команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 марта